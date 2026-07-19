Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олди

·0·Техно
Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олди

Яримўтказгичлар саноатининг мутлоқ етакчиси ҳисобланган Тайваннинг TSMC компанияси ўзининг энг илғор 2 нанометрли (N2) технологик жараёнига бўлган талаб кутилганидан анча юқори эканини маълум қилди. Компания ҳисоботига кўра, янги авлод чипларини ишлаб чиқариш бўйича тайёрланган лойиҳалар сони аввалги 3 нанометрли технологиянинг худди шу босқичдаги кўрсаткичидан тўрт баравар кўпдир. Бу технология оламида энергия самарадорлиги ва қувват борасида улкан сакраш содир бўлишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кескин ўсишнинг асосий сабаби TSMC компаниясининг кўп йиллик ФинFEТ архитектурасидан воз кечиб, мутлақо янги ГААFEТ (Гате-Алл-Ароунд) транзисторларига ўтаётганидир. ixbt.com маълумотига кўра, N2 технологияси амалдаги N3E жараёнига нисбатан бир хил энергия сарфида 15 фоиз юқори унумдорликни таъминлайди. Агар унумдорлик даражаси ўзгаришсиз қолдирилса, энергия истеъмолини 30 фоизгача тежаш имконияти пайдо бўлади. Шунингдек, кристаллдаги транзисторлар зичлиги ҳам 15 фоизга ортади.

Саноат гигантларининг навбати

Янги технологиянинг илк мижозлари сафида дунёнинг энг йирик технологик брендлари турибди. Хусусан, Apple компанияси ўзининг бўлажак iPhone 18 Pro смартфонлари учун мўлжалланган A20 Pro процессорларини айнан шу 2 нм технологияси асосида чиқаришни режалаштирмоқда. Бу эса мобил қурилмаларнинг автоном ишлаш вақти ва сунъий интеллект амалларини бажариш тезлигини янги босқичга олиб чиқади.

Шунингдек, AMD компанияси ҳам ўзининг серверлар учун мўлжалланган ЭПЙК Венисе процессорларида ушбу технологиядан фойдаланишни мақсад қилган. Маълумотлар марказлари ва булутли ҳисоблаш тизимлари учун энергия самарадорлиги ўта муҳим омил бўлгани сабабли, 2 нм технологияси бозорнинг ушбу сегментида ҳам инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда.

Келажак режалари ва молиявий истиқболлар

Ҳозирда 2 нм чипларни оммавий ишлаб чиқариш 2025-йилнинг тўртинчи чорагидан бошланган бўлса-да, у ҳозирча TSMC умумий даромадининг атиги 3 фоизини ташкил этмоқда. Компаниянинг асосий фойдаси ҳамон 5 нм (33%) ва 3 нм (30%) технологиялари ҳиссасига тўғри келмоқда. Бироқ, буюртмалар оқимининг тўрт баравар кўплиги яқин йилларда ушбу баланснинг кескин ўзгаришидан далолат беради.

TSMC ўзининг 2 нм платформасини янада такомиллаштириш бўйича аниқ йўл харитасини ҳам эълон қилди. Унга кўра:

  • 2026-йилда оптималлаштирилган N2P варианти тақдим этилади;
  • 2027-йилда юқори унумдорликка йўналтирилган N2X версияси чиқади;
  • 2028-йилда эса технологиянинг якуний N2U модификацияси бозорга чиқарилади.
Янги технологик жараёнлар янада мураккаб ишлаб чиқариш занжири ва қимматбаҳо кремний пластиналарини талаб қилади. Бу эса якуний маҳсулот нархининг ошишига олиб келиши мумкин бўлса-да, технологик устунликка интилаётган компаниялар учун 2 нм технологияси ҳозирда ягона ва энг мақбул ечим бўлиб қолмоқда.

TSMCAppleiPhone 18 ProAMDТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиSamsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиБугун, 22:28AMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқдаAMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқдаБугун, 21:52Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиАвиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиБугун, 21:27АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиАҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиБугун, 20:51Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиБугун, 20:27Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиҚозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда