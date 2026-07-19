Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олди
Яримўтказгичлар саноатининг мутлоқ етакчиси ҳисобланган Тайваннинг TSMC компанияси ўзининг энг илғор 2 нанометрли (N2) технологик жараёнига бўлган талаб кутилганидан анча юқори эканини маълум қилди. Компания ҳисоботига кўра, янги авлод чипларини ишлаб чиқариш бўйича тайёрланган лойиҳалар сони аввалги 3 нанометрли технологиянинг худди шу босқичдаги кўрсаткичидан тўрт баравар кўпдир. Бу технология оламида энергия самарадорлиги ва қувват борасида улкан сакраш содир бўлишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кескин ўсишнинг асосий сабаби TSMC компаниясининг кўп йиллик ФинFEТ архитектурасидан воз кечиб, мутлақо янги ГААFEТ (Гате-Алл-Ароунд) транзисторларига ўтаётганидир. ixbt.com маълумотига кўра, N2 технологияси амалдаги N3E жараёнига нисбатан бир хил энергия сарфида 15 фоиз юқори унумдорликни таъминлайди. Агар унумдорлик даражаси ўзгаришсиз қолдирилса, энергия истеъмолини 30 фоизгача тежаш имконияти пайдо бўлади. Шунингдек, кристаллдаги транзисторлар зичлиги ҳам 15 фоизга ортади.
Саноат гигантларининг навбатиЯнги технологиянинг илк мижозлари сафида дунёнинг энг йирик технологик брендлари турибди. Хусусан, Apple компанияси ўзининг бўлажак iPhone 18 Pro смартфонлари учун мўлжалланган A20 Pro процессорларини айнан шу 2 нм технологияси асосида чиқаришни режалаштирмоқда. Бу эса мобил қурилмаларнинг автоном ишлаш вақти ва сунъий интеллект амалларини бажариш тезлигини янги босқичга олиб чиқади.
Шунингдек, AMD компанияси ҳам ўзининг серверлар учун мўлжалланган ЭПЙК Венисе процессорларида ушбу технологиядан фойдаланишни мақсад қилган. Маълумотлар марказлари ва булутли ҳисоблаш тизимлари учун энергия самарадорлиги ўта муҳим омил бўлгани сабабли, 2 нм технологияси бозорнинг ушбу сегментида ҳам инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда.
Келажак режалари ва молиявий истиқболларҲозирда 2 нм чипларни оммавий ишлаб чиқариш 2025-йилнинг тўртинчи чорагидан бошланган бўлса-да, у ҳозирча TSMC умумий даромадининг атиги 3 фоизини ташкил этмоқда. Компаниянинг асосий фойдаси ҳамон 5 нм (33%) ва 3 нм (30%) технологиялари ҳиссасига тўғри келмоқда. Бироқ, буюртмалар оқимининг тўрт баравар кўплиги яқин йилларда ушбу баланснинг кескин ўзгаришидан далолат беради.
TSMC ўзининг 2 нм платформасини янада такомиллаштириш бўйича аниқ йўл харитасини ҳам эълон қилди. Унга кўра:
- 2026-йилда оптималлаштирилган N2P варианти тақдим этилади;
- 2027-йилда юқори унумдорликка йўналтирилган N2X версияси чиқади;
- 2028-йилда эса технологиянинг якуний N2U модификацияси бозорга чиқарилади.
…