Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?
Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасида юзага келган ҳуқуқий низо сунъий интеллект саноатидаги мувозанатни ўзгартириб юбориши мумкин. Apple корпорацияси OpenAI компаниясини тижорат сирларини ўғирлаш ва ходимларни ноқонуний ё—л билан жалб қилишда айблаб, судга мурожаат қилди. Ушбу даъво нафақат икки компания муносабатларига, балки OpenAI'нинг узоқ кутилган аппарат (ҳардваре) лойиҳаларига ҳам жиддий зарба бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple тақдим этган даъво аризасида айтилишича, OpenAI тизимли равишда Apple'нинг собиқ ва амалдаги ходимларини махфий маълумотларни баҳам кўришга ундаб келган. Бу ҳаракатлар орқали компания сунъий интеллектга асосланган янги қурилмалар яратишда ноҳақ устунликка эга бўлишни кўзлаган. OpenAI вакиллари эса бу айбловларни рад этиб, ҳозирча ушбу шикоятнинг асосли эканлигига доир ҳеч қандай далилга эга эмасликларини билдиришди.
Ускуналар ишлаб чиқариш режаси кечикадими?TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида экспертлар ушбу суд жараёни OpenAI'нинг келажакдаги режаларига қандай таъсир қилишини муҳокама қилишди. Таҳлилчи Сеан ЎКейннинг фикрича, ҳатто суд OpenAI фаолиятига тўғридан-тўғри тақиқ қўймаган тақдирда ҳам, бу каби ҳуқуқий жанжаллар янги маҳсулотлар ишлаб чиқилишини сезиларли даражада секинлаштиради. Apple каби йирик корпорациялар бундай даъволарни шунчаки эмас, балки рақибнинг стратегик режаларини барбод қилиш учун ҳам ишлатиши мумкин.
OpenAI ҳозирда афсонавий дизайнер Жонй Иве билан ҳамкорликда ўзининг биринчи аппарат қурилмаси — мобил ақлли карнай ёки шунга ўхшаш гаджет устида ишламоқда. Компания раҳбари Sam Altman аввалроқ анъанавий смартфон ва ноутбуклар ўрнини босувчи янги авлод қурилмалари ҳақида гапирган эди. Бироқ, Apple билан бўлаётган судлашув ушбу инновацион қурилмаларнинг бозорга чиқиш муддатини номаълум муддатга суриб юбориши хавфи бор.
Яна бир муҳим жиҳат шундаки, OpenAI яқин келажакда акцияларини очиқ савдога чиқаришни (IPO) режалаштирган. Бундай йирик суд жараёнлари эса инвесторлар ишончига путур етказиши ва компаниянинг бозор қийматига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, баъзи таҳлилчилар OpenAI Elon Musk билан бўлган суд жараёнидаги ғалабасидан сўнг, бу сафар ҳам охиригача курашишига ишонишмоқда.
Махфийлик ва ижтимоий нормалар масаласиЯнги қурилмалар нафақат техник, балки этик муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда. Агар OpenAI яратаётган гаджет доимий равишда фойдаланувчини тинглаб турса, бу шахсий дахлсизлик ҳуқуқига зид келади. Эксперт Антонй Ҳанинг таъкидлашича, бундай қурилмалар нафақат эгасини, балки унинг атрофидаги инсонларни ҳам рухсатсиз ёзиб олиши мумкин, бу эса жамиятда янги ижтимоий нормаларни шакллантиришни талаб этади.
Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бу каби янгиликлар аҳамиятли. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда жуда оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, компаниянинг ўз интеллектуал мулкини ҳимоя қилиш борасидаги қатъий қадамлари глобал бозордаги нархларга ва янги технологияларнинг кириб келишига таъсир кўрсатиши тайин. Ҳозирча OpenAI ушбу вазиятдан қандай чиқиб кетиши ва ўзининг ҳардваре амбицияларини сақлаб қолиши соҳа мутахассислари диққат марказида қолмоқда.
…