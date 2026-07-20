Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?

·21·Техно
Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?

Технология оламининг икки гиганти — Apple ва OpenAI ўртасида юзага келган ҳуқуқий низо сунъий интеллект саноатидаги мувозанатни ўзгартириб юбориши мумкин. Apple корпорацияси OpenAI компаниясини тижорат сирларини ўғирлаш ва ходимларни ноқонуний ё—л билан жалб қилишда айблаб, судга мурожаат қилди. Ушбу даъво нафақат икки компания муносабатларига, балки OpenAI'нинг узоқ кутилган аппарат (ҳардваре) лойиҳаларига ҳам жиддий зарба бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple тақдим этган даъво аризасида айтилишича, OpenAI тизимли равишда Apple'нинг собиқ ва амалдаги ходимларини махфий маълумотларни баҳам кўришга ундаб келган. Бу ҳаракатлар орқали компания сунъий интеллектга асосланган янги қурилмалар яратишда ноҳақ устунликка эга бўлишни кўзлаган. OpenAI вакиллари эса бу айбловларни рад этиб, ҳозирча ушбу шикоятнинг асосли эканлигига доир ҳеч қандай далилга эга эмасликларини билдиришди.

Ускуналар ишлаб чиқариш режаси кечикадими?

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида экспертлар ушбу суд жараёни OpenAI'нинг келажакдаги режаларига қандай таъсир қилишини муҳокама қилишди. Таҳлилчи Сеан ЎКейннинг фикрича, ҳатто суд OpenAI фаолиятига тўғридан-тўғри тақиқ қўймаган тақдирда ҳам, бу каби ҳуқуқий жанжаллар янги маҳсулотлар ишлаб чиқилишини сезиларли даражада секинлаштиради. Apple каби йирик корпорациялар бундай даъволарни шунчаки эмас, балки рақибнинг стратегик режаларини барбод қилиш учун ҳам ишлатиши мумкин.

OpenAI ҳозирда афсонавий дизайнер Жонй Иве билан ҳамкорликда ўзининг биринчи аппарат қурилмаси — мобил ақлли карнай ёки шунга ўхшаш гаджет устида ишламоқда. Компания раҳбари Sam Altman аввалроқ анъанавий смартфон ва ноутбуклар ўрнини босувчи янги авлод қурилмалари ҳақида гапирган эди. Бироқ, Apple билан бўлаётган судлашув ушбу инновацион қурилмаларнинг бозорга чиқиш муддатини номаълум муддатга суриб юбориши хавфи бор.

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, OpenAI яқин келажакда акцияларини очиқ савдога чиқаришни (IPO) режалаштирган. Бундай йирик суд жараёнлари эса инвесторлар ишончига путур етказиши ва компаниянинг бозор қийматига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, баъзи таҳлилчилар OpenAI Elon Musk билан бўлган суд жараёнидаги ғалабасидан сўнг, бу сафар ҳам охиригача курашишига ишонишмоқда.

Махфийлик ва ижтимоий нормалар масаласи

Янги қурилмалар нафақат техник, балки этик муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда. Агар OpenAI яратаётган гаджет доимий равишда фойдаланувчини тинглаб турса, бу шахсий дахлсизлик ҳуқуқига зид келади. Эксперт Антонй Ҳанинг таъкидлашича, бундай қурилмалар нафақат эгасини, балки унинг атрофидаги инсонларни ҳам рухсатсиз ёзиб олиши мумкин, бу эса жамиятда янги ижтимоий нормаларни шакллантиришни талаб этади.

Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бу каби янгиликлар аҳамиятли. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда жуда оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, компаниянинг ўз интеллектуал мулкини ҳимоя қилиш борасидаги қатъий қадамлари глобал бозордаги нархларга ва янги технологияларнинг кириб келишига таъсир кўрсатиши тайин. Ҳозирча OpenAI ушбу вазиятдан қандай чиқиб кетиши ва ўзининг ҳардваре амбицияларини сақлаб қолиши соҳа мутахассислари диққат марказида қолмоқда.

AppleOpenAIСунъий ИнтеллектТехнологияСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиСи Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиБугун, 00:53Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиApple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиБугун, 00:24Калл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб бордиКалл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб бордиКеча, 23:53Маълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаМаълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаКеча, 23:24Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиЯримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиКеча, 22:54Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиSamsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда