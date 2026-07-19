Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилинди
Фото: goal.com
Жаҳон футболидаги энг катта кеча яқинлашди. Испания ва Аргентина миллий жамоалари ЖЧ–2026 бош соврини учун майдонга чиқади, икки терма мураббийи эса финални бошлайдиган футболчиларни танлади.
Бир томонда Ламин Ямал бошчилигидаги Испаниянинг ёш ва техникага бой авлоди, иккинчи томонда эса Лионель Месси етакчилигидаги амалдаги жаҳон чемпионлари. Баҳс 20 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.
Испания финалга ишончли қадам ташлади
Испания миллий жамоаси яримфиналда Францияга қарши юқори савиядаги футбол намойиш этди. «Қизил фурия» рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида яна бир бор жаҳон чемпионлиги учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Испания бош мураббийи финалда ҳам тўп назорати ва фаол прессингга асосланган таркибни майдонга туширади. Ҳужумда асосий эътибор Ламин Ямал, Дани Олмо ва Микель Оярсабалга қаратилади.
Испаниянинг асосий таркиби:
Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукуреля, Родри, Руиз, Баена, Олмо, Ямал, Оярсабал.
Аргентина иккинчи чемпионликни нишонга олган
Аргентина яримфиналда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи мундиал финалига йўл олди.
Лионель Скалони ҳал қилувчи учрашувда ҳам тажрибали ва синовдан ўтган футболчиларига ишонч билдирди. Марказда Родриго Де Паул, Энцо Фернандес ва Алексис Мак Аллистер ҳаракат қилса, ҳужумда Мессига Хулиан Альварес ёрдам беради.
Аргентинанинг асосий таркиби:
Эмилиано Мартинес, Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Паул, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес, Месси, Альварес.
Финалнинг асосий интригаси
Ушбу учрашувда икки хил футбол мактаби тўқнашади. Испания тўпни назорат қилиш, қисқа узатмалар ва қанотлардаги тезликка таянади. Аргентина эса жамоавий характер, катта ўйинлардаги тажриба ва Мессининг индивидуал маҳоратига умид боғлайди.
Финалнинг рамзий қарама-қаршилиги ҳам аниқ: 39 ёшли Лионель Месси ва янги авлод юлдузи Ламин Ямал бир майдонда жаҳон чемпионлиги учун курашади.
ЖЧ–2026 финали
Испания — Аргентина
Сана: 20 июль
Бошланиш вақти: 00:00, Тошкент вақти
Испания тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигига интилса, Аргентина амалдаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилиб, кетма-кет иккинчи бор кубокни кўтаришга ҳаракат қилади.
Энди барча саволларга майдон жавоб беради: Испаниянинг ёш ва тезкор таркиби устун келадими ёки Месси Аргентинани яна бир тарихий ғалабага етаклайдими?
…