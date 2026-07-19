Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилинди

·46·Спорт
Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилинди

Фото: goal.com

Жаҳон футболидаги энг катта кеча яқинлашди. Испания ва Аргентина миллий жамоалари ЖЧ–2026 бош соврини учун майдонга чиқади, икки терма мураббийи эса финални бошлайдиган футболчиларни танлади.

Бир томонда Ламин Ямал бошчилигидаги Испаниянинг ёш ва техникага бой авлоди, иккинчи томонда эса Лионель Месси етакчилигидаги амалдаги жаҳон чемпионлари. Баҳс 20 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.

Испания финалга ишончли қадам ташлади

Испания миллий жамоаси яримфиналда Францияга қарши юқори савиядаги футбол намойиш этди. «Қизил фурия» рақибини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида яна бир бор жаҳон чемпионлиги учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди.

Испания бош мураббийи финалда ҳам тўп назорати ва фаол прессингга асосланган таркибни майдонга туширади. Ҳужумда асосий эътибор Ламин Ямал, Дани Олмо ва Микель Оярсабалга қаратилади.

Испаниянинг асосий таркиби:

  • Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукуреля, Родри, Руиз, Баена, Олмо, Ямал, Оярсабал.

Аргентина иккинчи чемпионликни нишонга олган

Аргентина яримфиналда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи мундиал финалига йўл олди.

Лионель Скалони ҳал қилувчи учрашувда ҳам тажрибали ва синовдан ўтган футболчиларига ишонч билдирди. Марказда Родриго Де Паул, Энцо Фернандес ва Алексис Мак Аллистер ҳаракат қилса, ҳужумда Мессига Хулиан Альварес ёрдам беради.

Аргентинанинг асосий таркиби:

  • Эмилиано Мартинес, Монтьель, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Паул, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес, Месси, Альварес.

Финалнинг асосий интригаси

Ушбу учрашувда икки хил футбол мактаби тўқнашади. Испания тўпни назорат қилиш, қисқа узатмалар ва қанотлардаги тезликка таянади. Аргентина эса жамоавий характер, катта ўйинлардаги тажриба ва Мессининг индивидуал маҳоратига умид боғлайди.

Финалнинг рамзий қарама-қаршилиги ҳам аниқ: 39 ёшли Лионель Месси ва янги авлод юлдузи Ламин Ямал бир майдонда жаҳон чемпионлиги учун курашади.

ЖЧ–2026 финали

Испания — Аргентина

Сана: 20 июль
Бошланиш вақти: 00:00, Тошкент вақти

Испания тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигига интилса, Аргентина амалдаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилиб, кетма-кет иккинчи бор кубокни кўтаришга ҳаракат қилади.

Энди барча саволларга майдон жавоб беради: Испаниянинг ёш ва тезкор таркиби устун келадими ёки Месси Аргентинани яна бир тарихий ғалабага етаклайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Бугун, 23:10Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКапелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиБугун, 23:04Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиРодри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиБугун, 22:59Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди