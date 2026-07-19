Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилди
Ўзбекистонлик ёш дзюдочилар Иордания пойтахти Амманда ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионатини мутлақ устунлик билан якунлади. Вакилларимиз 11 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза — жами 20 та медаль жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
20 давлатдан 170 нафардан зиёд спортчи қатнашган мусобақанинг иккинчи кунида ҳам Ўзбекистон терма жамоаси татамидаги асосий куч ким эканини кўрсатди.
Бир кунда яна бешта Осиё чемпиони
Мусобақанинг иккинчи кунги баҳсларида ўзбекистонлик дзюдочилар саккизта медалга сазовор бўлди. Шундан бештаси олтин бўлиб, Беҳрузбек Усмонов, Жўрабек Эшпўлатов, Алибек Дурдиев, Зуҳра Алимова ва Паризода Йўлдошева ўз вазн тоифаларида шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Олтин медаль соҳиблари:
73 кг: Беҳрузбек Усмонов;
90 кг: Жўрабек Эшпўлатов;
+90 кг: Алибек Дурдиев;
57 кг: Зуҳра Алимова;
63 кг: Паризода Йўлдошева.
Икки кумуш ва бир бронза ҳам қўшилди
81 кг вазн тоифасида Самандар Суннатов финалгача етиб бориб, кумуш медални қўлга киритди. Қизлар ўртасидаги 63 кг баҳсларида Динора Самандарова иккинчи ўринни эгаллади.
70 кг вазнда иштирок этган Пошшожон Жумабоева эса бронза медалига сазовор бўлди.
Рақиблардан жуда катта фарқ
Якуний медаллар жадвалида Ўзбекистон 11 та олтин билан яққол пешқадам бўлди. Иккинчи ўринни эгаллаган Қозоғистон спортчилари 2 та олтин, 7 та кумуш ва 6 та бронза медаль жамғарди.
Кучли учликни 2 та олтин ва 2 та бронза билан Эрон терма жамоаси якунлади. Шу тариқа, Ўзбекистон олтин медаллар сони бўйича энг яқин рақибларини тўққизта совринга ортда қолдирди.
Аммандаги якуний натижа
Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоасининг умумий кўрсаткичи:
Медаль
Сони
Олтин
11
Кумуш
4
Бронза
5
Жами
20
Аммандаги натижа мамлакат дзюдосининг фақат бугунги куни эмас, келажак авлоди ҳам катта салоҳиятга эга эканини кўрсатди. Энди ушбу чемпионлар олдида ёшлар ва катталар ўртасидаги халқаро мусобақаларда ҳам ўз ўрнини мустаҳкамлаш вазифаси турибди.
…