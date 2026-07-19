Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилди

·29·Спорт
Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилди

Ўзбекистонлик ёш дзюдочилар Иордания пойтахти Амманда ўтказилган ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионатини мутлақ устунлик билан якунлади. Вакилларимиз 11 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза — жами 20 та медаль жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.

20 давлатдан 170 нафардан зиёд спортчи қатнашган мусобақанинг иккинчи кунида ҳам Ўзбекистон терма жамоаси татамидаги асосий куч ким эканини кўрсатди.

Бир кунда яна бешта Осиё чемпиони

Мусобақанинг иккинчи кунги баҳсларида ўзбекистонлик дзюдочилар саккизта медалга сазовор бўлди. Шундан бештаси олтин бўлиб, Беҳрузбек Усмонов, Жўрабек Эшпўлатов, Алибек Дурдиев, Зуҳра Алимова ва Паризода Йўлдошева ўз вазн тоифаларида шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.

Олтин медаль соҳиблари:

  • 73 кг: Беҳрузбек Усмонов;

  • 90 кг: Жўрабек Эшпўлатов;

  • +90 кг: Алибек Дурдиев;

  • 57 кг: Зуҳра Алимова;

  • 63 кг: Паризода Йўлдошева.

Икки кумуш ва бир бронза ҳам қўшилди

81 кг вазн тоифасида Самандар Суннатов финалгача етиб бориб, кумуш медални қўлга киритди. Қизлар ўртасидаги 63 кг баҳсларида Динора Самандарова иккинчи ўринни эгаллади.

70 кг вазнда иштирок этган Пошшожон Жумабоева эса бронза медалига сазовор бўлди.

Рақиблардан жуда катта фарқ

Якуний медаллар жадвалида Ўзбекистон 11 та олтин билан яққол пешқадам бўлди. Иккинчи ўринни эгаллаган Қозоғистон спортчилари 2 та олтин, 7 та кумуш ва 6 та бронза медаль жамғарди.

Кучли учликни 2 та олтин ва 2 та бронза билан Эрон терма жамоаси якунлади. Шу тариқа, Ўзбекистон олтин медаллар сони бўйича энг яқин рақибларини тўққизта совринга ортда қолдирди.

Аммандаги якуний натижа

Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоасининг умумий кўрсаткичи:

Медаль

Сони

Олтин

11

Кумуш

4

Бронза

5

Жами

20

Аммандаги натижа мамлакат дзюдосининг фақат бугунги куни эмас, келажак авлоди ҳам катта салоҳиятга эга эканини кўрсатди. Энди ушбу чемпионлар олдида ёшлар ва катталар ўртасидаги халқаро мусобақаларда ҳам ўз ўрнини мустаҳкамлаш вазифаси турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Бугун, 20:12Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Бугун, 20:08Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиКейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиБугун, 19:58Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Бугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди