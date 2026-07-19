Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо берди
«Реал»нинг собиқ бош мураббийи Фабио Капелло ЖЧ–2026 финали олдидан Лионель Месси, Диего Марадона ва Ламин Ямал ҳақида фикр билдирди. Италиялик мутахассис футбол афсоналарини ўзаро таққослашдан чарчаганини яширмади, аммо испаниялик ёш юлдузга нисбатан жуда катта баҳо берди.
Капеллонинг фикрича, футболда ҳақиқий даҳолар жуда кам туғилади. Ламин Ямал эса айнан шундай авлоднинг навбатдаги вакили бўлиши мумкин.
Месси Марадонадан устунми?
Капеллодан Аргентина финалда ғалаба қозонса, Мессини Марадонадан юқори қўйиш мумкинми, деб сўралди.
Мутахассис бундай таққослашларга қарши эканини очиқ айтди.
«Бундай таққослашлар мени чарчатади. Футбол даҳолари ҳар 20 йилда бир туғилади. Мен ҳақиқий даҳоларни назарда тутяпман: Пеле, Марадона ва Месси», — деди Капелло.
У шу тариқа уч футболчини турли даврларнинг бетакрор намояндалари сифатида алоҳида ажратиб кўрсатди.
Ямал «Олтин тўп»га лойиқми?
Капелло Испания жаҳон чемпиони бўлган тақдирда Ламин Ямал «Олтин тўп»ни қўлга киритишга муносиб бўлиши мумкинлигини тан олди.
«Унинг ёши ва истиқболини ҳисобга олсак, ҳа, деб айтган бўлардим. Аммо хулосага шошилмаслик керак».
Италиялик мутахассис Ямални шунчаки катта иқтидор эмас, футболдаги янги буюк авлоднинг вакили сифатида баҳолади.
«У, шубҳасиз, даҳо ва ушбу тоифадаги янги авлод вакили», — дея қўшимча қилди Капелло.
Ямал олдида энг катта синов турибди
ЖЧ–2026 финали Ламин Ямал учун фаолиятидаги энг муҳим учрашувлардан бири бўлади. Испаниялик вингер бир томондан миллий жамоасини чемпионликка етаклашга ҳаракат қилса, иккинчи томондан болалик даврининг энг катта футбол рамзларидан бири — Мессига қарши майдонга чиқади.
Капелло уни даҳолар қаторига киритиш мумкинлигини айтди. Аммо унинг ўзи таъкидлаганидек, якуний хулоса чиқаришга ҳали эрта — ҳақиқий жавобни вақт ва катта ўйинлар беради.
Финалда икки авлод тўқнашади
ЖЧ–2026 финалида Аргентина ва Испания миллий жамоалари чемпионлик учун кураш олиб боради.
Аргентина — Испания
Сана: 19 июль
Бошланиш вақти: 23:59, Тошкент вақти билан
Бир томонда Пеле ва Марадона билан бир қаторда тилга олинаётган 39 ёшли Месси, иккинчи томонда эса Капелло «янги авлод даҳоси» деб атаган Ламин Ямал.
Энди асосий савол — финал яна Мессининг тарихий кечасига айланадими ёки Ямал янги футбол даври бошланганини бутун дунёга кўрсатадими?
…