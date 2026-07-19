Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо берди

·0·Спорт
Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо берди

«Реал»нинг собиқ бош мураббийи Фабио Капелло ЖЧ–2026 финали олдидан Лионель Месси, Диего Марадона ва Ламин Ямал ҳақида фикр билдирди. Италиялик мутахассис футбол афсоналарини ўзаро таққослашдан чарчаганини яширмади, аммо испаниялик ёш юлдузга нисбатан жуда катта баҳо берди.

Капеллонинг фикрича, футболда ҳақиқий даҳолар жуда кам туғилади. Ламин Ямал эса айнан шундай авлоднинг навбатдаги вакили бўлиши мумкин.

Месси Марадонадан устунми?

Капеллодан Аргентина финалда ғалаба қозонса, Мессини Марадонадан юқори қўйиш мумкинми, деб сўралди.

Мутахассис бундай таққослашларга қарши эканини очиқ айтди.

«Бундай таққослашлар мени чарчатади. Футбол даҳолари ҳар 20 йилда бир туғилади. Мен ҳақиқий даҳоларни назарда тутяпман: Пеле, Марадона ва Месси», — деди Капелло.

У шу тариқа уч футболчини турли даврларнинг бетакрор намояндалари сифатида алоҳида ажратиб кўрсатди.

Ямал «Олтин тўп»га лойиқми?

Капелло Испания жаҳон чемпиони бўлган тақдирда Ламин Ямал «Олтин тўп»ни қўлга киритишга муносиб бўлиши мумкинлигини тан олди.

«Унинг ёши ва истиқболини ҳисобга олсак, ҳа, деб айтган бўлардим. Аммо хулосага шошилмаслик керак».

Италиялик мутахассис Ямални шунчаки катта иқтидор эмас, футболдаги янги буюк авлоднинг вакили сифатида баҳолади.

«У, шубҳасиз, даҳо ва ушбу тоифадаги янги авлод вакили», — дея қўшимча қилди Капелло.

Ямал олдида энг катта синов турибди

ЖЧ–2026 финали Ламин Ямал учун фаолиятидаги энг муҳим учрашувлардан бири бўлади. Испаниялик вингер бир томондан миллий жамоасини чемпионликка етаклашга ҳаракат қилса, иккинчи томондан болалик даврининг энг катта футбол рамзларидан бири — Мессига қарши майдонга чиқади.

Капелло уни даҳолар қаторига киритиш мумкинлигини айтди. Аммо унинг ўзи таъкидлаганидек, якуний хулоса чиқаришга ҳали эрта — ҳақиқий жавобни вақт ва катта ўйинлар беради.

Финалда икки авлод тўқнашади

ЖЧ–2026 финалида Аргентина ва Испания миллий жамоалари чемпионлик учун кураш олиб боради.

Аргентина — Испания
Сана: 19 июль
Бошланиш вақти: 23:59, Тошкент вақти билан

Бир томонда Пеле ва Марадона билан бир қаторда тилга олинаётган 39 ёшли Месси, иккинчи томонда эса Капелло «янги авлод даҳоси» деб атаган Ламин Ямал.

Энди асосий савол — финал яна Мессининг тарихий кечасига айланадими ёки Ямал янги футбол даври бошланганини бутун дунёга кўрсатадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиРодри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиБугун, 22:59Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиМесси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 22:53Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Бугун, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди