Goal портали мавсумнинг энг яхши мураббийлари рўйхатини эълон қилди

·51·Спорт
Goal портали мавсумнинг энг яхши мураббийлари рўйхатини эълон қилди

Европа яшил майдонларида навбатдаги шиддатли ва унутилмас футбол мавсуми якунига етиб, сарҳисоблар даври бошланди. Нуфузли ва дунёга машҳур Goal спорт портали 2025/26 йилги мавсумнинг энг кучли ҳамда муваффақиятли мураббийлари рейтингини тузиб чиқди. Футбол мухлислари учун ҳақиқий совға бўлган ушбу рўйхатнинг энг юқори поғонасини Франциянинг «ПСЖ» клуби устози, испаниялик тажрибали мутахассис Луис Энрике эгаллади ва мавсумнинг энг яхши мураббийи деб эътироф этилди.

Рейтингнинг иккинчи ўринини Лондоннинг «Арсенал» клуби билан ажойиб юришларни амалга оширган Микел Артета банд этган бўлса, кучли учликка Мюнхеннинг «Бавария» жамоасида янги нафас олиб кирган Венсан Компани якун ясаб берди. Энг сара мутахассислар жамланган ушбу глобал рўйхатдан жами 20 нафар мураббий жой олган.

Топ-10: Мавсумнинг энг кучли мутахассислари

Футбол оламидаги энг сўнгги тактик инқилоблар ва натижалар асосида шакллантирилган кучли ўнлик қуйидагича кўриниш олди:

Ўрин

Мураббий

Клуб

1

Луис Энрике

«ПСЖ» (Франция)

2

Микел Артета

«Арсенал» (Англия)

3

Венсан Компани

«Бавария» (Германия)

4

Унаи Эмери

«Астон Вилла» (Англия)

5

Сеск Фабрегас

«Комо» (Италия)

6

Ҳанс-Дитер Флик

«Барселона» (Испания)

7

Кристиан Киву

«Интер» (Италия)

8

Андони Ираола

«Борнмут» (Англия)

9

Франческо Фарёли

«Порту» (Португалия)

10

Пер Саж

«Ланс» (Франция)

Рўйхатдаги кутилмаган ҳолат ва Гвардиоланинг ўрни

Ушбу рейтингда мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдирган энг қизиқарли ва шов-шувли жиҳатлардан бири — жаҳон футболининг энг совриндор мураббийларидан бири, «Манчестер Сити» клуби бош мураббийи Пеп Гвардиоланинг кучли ўнликка кира олмагани бўлди. Испаниялик гений ушбу мавсум якунларига кўра рейтингнинг атиги 11-поғонасидан жой олди.

Goal порталининг бу қарори ижтимоий тармоқларда футбол ишқибозлари ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Айниқса, Сеск Фабрегас («Комо») ва Кристиан Киву («Интер») каби мураббийларнинг кучли ўнликка киритилгани янги мавсумда ёш мутахассисларнинг роли тобора ортиб бораётганидан далолат беради.

Европа футболининг энг иссиқ янгиликлари, трансферлар ва қизиқарли таҳлилларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатишда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди