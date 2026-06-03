Goal портали мавсумнинг энг яхши мураббийлари рўйхатини эълон қилди
Европа яшил майдонларида навбатдаги шиддатли ва унутилмас футбол мавсуми якунига етиб, сарҳисоблар даври бошланди. Нуфузли ва дунёга машҳур Goal спорт портали 2025/26 йилги мавсумнинг энг кучли ҳамда муваффақиятли мураббийлари рейтингини тузиб чиқди. Футбол мухлислари учун ҳақиқий совға бўлган ушбу рўйхатнинг энг юқори поғонасини Франциянинг «ПСЖ» клуби устози, испаниялик тажрибали мутахассис Луис Энрике эгаллади ва мавсумнинг энг яхши мураббийи деб эътироф этилди.
Рейтингнинг иккинчи ўринини Лондоннинг «Арсенал» клуби билан ажойиб юришларни амалга оширган Микел Артета банд этган бўлса, кучли учликка Мюнхеннинг «Бавария» жамоасида янги нафас олиб кирган Венсан Компани якун ясаб берди. Энг сара мутахассислар жамланган ушбу глобал рўйхатдан жами 20 нафар мураббий жой олган.
Топ-10: Мавсумнинг энг кучли мутахассислари
Футбол оламидаги энг сўнгги тактик инқилоблар ва натижалар асосида шакллантирилган кучли ўнлик қуйидагича кўриниш олди:
Ўрин
Мураббий
Клуб
1
Луис Энрике
«ПСЖ» (Франция)
2
Микел Артета
«Арсенал» (Англия)
3
Венсан Компани
«Бавария» (Германия)
4
Унаи Эмери
«Астон Вилла» (Англия)
5
Сеск Фабрегас
«Комо» (Италия)
6
Ҳанс-Дитер Флик
«Барселона» (Испания)
7
Кристиан Киву
«Интер» (Италия)
8
Андони Ираола
«Борнмут» (Англия)
9
Франческо Фарёли
«Порту» (Португалия)
10
Пер Саж
«Ланс» (Франция)
Рўйхатдаги кутилмаган ҳолат ва Гвардиоланинг ўрни
Ушбу рейтингда мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдирган энг қизиқарли ва шов-шувли жиҳатлардан бири — жаҳон футболининг энг совриндор мураббийларидан бири, «Манчестер Сити» клуби бош мураббийи Пеп Гвардиоланинг кучли ўнликка кира олмагани бўлди. Испаниялик гений ушбу мавсум якунларига кўра рейтингнинг атиги 11-поғонасидан жой олди.
Goal порталининг бу қарори ижтимоий тармоқларда футбол ишқибозлари ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Айниқса, Сеск Фабрегас («Комо») ва Кристиан Киву («Интер») каби мураббийларнинг кучли ўнликка киритилгани янги мавсумда ёш мутахассисларнинг роли тобора ортиб бораётганидан далолат беради.
Европа футболининг энг иссиқ янгиликлари, трансферлар ва қизиқарли таҳлилларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатишда давом этинг!
…