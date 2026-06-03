Суперкомпютер Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятларини юқори баҳолади

·126·Спорт
Суперкомпютер Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятларини юқори баҳолади

Бутун дунё нигоҳи яқинлашиб келаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатига қаратилган бир пайтда, машҳур Opta Analyst порталининг махсус суперкомпютери бўлажак мундиал иштирокчиларининг имкониятларини таҳлил қилиб чиқди. Футбол ва статистика ихлосмандлари учун эълон қилинган ушбу янги рейтинг биз, ўзбекистонлик мухлислар учун ўта аҳамиятли ва қувонарлидир. Сабаби, электрон "башоратчи" миллий терма жамоамизнинг имкониятларига анча ижобий баҳо берган.

Гарчи суперкомпютер бош совринни қўлга киритиш эҳтимолимизни камтарона 0,1 фоиз деб ҳисоблаган бўлса-да, вакилларимизнинг илк уринишдаёқ гуруҳ босқичидан кейинги босқичга (плей-оффга) йўл олиш имкониятини нақ 42 фоизга яқин деб баҳолади. Бу дебютант жамоа учун жуда юқори ва ҳурматга лойиқ кўрсаткичдир!

Тарихий дебют ва Марказий Осиё фахри

Бўлажак Жаҳон чемпионати юртимиз спорти тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилиши шубҳасиз. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор сайёрамизнинг энг нуфузли футбол байрамида майдонга тушади. Энг эътиборлиси, ҳамюртларимиз ушбу глобал турнир йўлланмасини қўлга киритган Марказий Осиё минтақасидаги биринчи терма жамоа сифатида тарих солномаларидан жой олди.

Маълумотларга кўра, ушбу мундиалда илк бор қатнашаётган тўртта бахтли дебютант мамлакат бор:

  1. Ўзбекистон

  2. Иордания

  3. Кабо-Верде

  4. Кюрасао

Оptаʼнинг математик симуляцияси ва босқичма-босқич имкониятларимиз

Бу рақамлар шунчаки ҳаводан олинган эмас. Футбол таҳлилчилари ушбу башоратни тайёрлаш учун махсус модел ёрдамида турнирни роппа-роса 10 000 марта компьютер симуляциясидан ўтказишган. Бунда жамоаларнинг халқаро рейтинги, охирги ўйинлардаги натижалари, таркибларнинг кучи ва рақибларнинг салоҳияти тўлиқ ҳисобга олинган.

Математик моделга кўра, оқ бўриларнинг босқичма-босқич кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олган:

Гуруҳдан чиқиш: ~42%
Чорак финал (1/4): 3,78%
Ярим финал (1/2): 1,16%
Финалга етиб бориш: 0,32%
Бош чемпионлик (Олтин): 0,07%

Экспертлар фикри: Ҳатто минимал ҳисобланган фоизлар ҳам терма жамоамизнинг имконияти йўқ дегани эмас. Футболда ҳар сонияда мўъжизалар юз бериши мумкин ва 42 фоизлик имконият вакилларимизнинг гуруҳда кучли рақобат таклиф эта олишидан далолат беради.

Мундиал фаворитлари кимлар?

Суперкомпютер ҳисоб-китобларига кўра, турнирнинг бош кароли бўлишга асосий даъвогар сифатида амалдаги Европа чемпиони — Испания терма жамоаси кўрсатилмоқда. Улар 16,1 фоизлик кўрсаткич билан рўйхат бошида турибди.

Кучли ўнталик ва уларнинг чемпионлик имкониятлари:

Ўрин

Терма жамоа

Чемпионлик имконияти

1

Испания

16,1%

2

Франция

13,0%

3

Англия

11,2%

4

Аргентина (Амалдаги ЖЧ ғолиби)

10,4%

Кучли ўнталикдан, шунингдек, Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, пентакампеонлар Бразилия, шунингдек, Германия, Нидерландия, Норвегия ҳамда Бельгия терма жамоалари жой олган.

Биз эса ўз йигитларимизга ишонамиз! Тарихий мусобақада миллий жамоамизга улкан зафарлар ёр бўлишини тилаб, ЖЧ-2026 кундаликлари ва энг ҳаяжонли хабарларини Замин саҳифаларида кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди