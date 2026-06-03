Суперкомпютер Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятларини юқори баҳолади
Бутун дунё нигоҳи яқинлашиб келаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатига қаратилган бир пайтда, машҳур Opta Analyst порталининг махсус суперкомпютери бўлажак мундиал иштирокчиларининг имкониятларини таҳлил қилиб чиқди. Футбол ва статистика ихлосмандлари учун эълон қилинган ушбу янги рейтинг биз, ўзбекистонлик мухлислар учун ўта аҳамиятли ва қувонарлидир. Сабаби, электрон "башоратчи" миллий терма жамоамизнинг имкониятларига анча ижобий баҳо берган.
Гарчи суперкомпютер бош совринни қўлга киритиш эҳтимолимизни камтарона 0,1 фоиз деб ҳисоблаган бўлса-да, вакилларимизнинг илк уринишдаёқ гуруҳ босқичидан кейинги босқичга (плей-оффга) йўл олиш имкониятини нақ 42 фоизга яқин деб баҳолади. Бу дебютант жамоа учун жуда юқори ва ҳурматга лойиқ кўрсаткичдир!
Тарихий дебют ва Марказий Осиё фахри
Бўлажак Жаҳон чемпионати юртимиз спорти тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилиши шубҳасиз. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор сайёрамизнинг энг нуфузли футбол байрамида майдонга тушади. Энг эътиборлиси, ҳамюртларимиз ушбу глобал турнир йўлланмасини қўлга киритган Марказий Осиё минтақасидаги биринчи терма жамоа сифатида тарих солномаларидан жой олди.
Маълумотларга кўра, ушбу мундиалда илк бор қатнашаётган тўртта бахтли дебютант мамлакат бор:
Ўзбекистон
Иордания
Кабо-Верде
Кюрасао
Оptаʼнинг математик симуляцияси ва босқичма-босқич имкониятларимиз
Бу рақамлар шунчаки ҳаводан олинган эмас. Футбол таҳлилчилари ушбу башоратни тайёрлаш учун махсус модел ёрдамида турнирни роппа-роса 10 000 марта компьютер симуляциясидан ўтказишган. Бунда жамоаларнинг халқаро рейтинги, охирги ўйинлардаги натижалари, таркибларнинг кучи ва рақибларнинг салоҳияти тўлиқ ҳисобга олинган.
Математик моделга кўра, оқ бўриларнинг босқичма-босқич кўрсаткичлари қуйидагича кўриниш олган:
Гуруҳдан чиқиш: ~42%
Чорак финал (1/4): 3,78%
Ярим финал (1/2): 1,16%
Финалга етиб бориш: 0,32%
Бош чемпионлик (Олтин): 0,07%
Экспертлар фикри: Ҳатто минимал ҳисобланган фоизлар ҳам терма жамоамизнинг имконияти йўқ дегани эмас. Футболда ҳар сонияда мўъжизалар юз бериши мумкин ва 42 фоизлик имконият вакилларимизнинг гуруҳда кучли рақобат таклиф эта олишидан далолат беради.
Мундиал фаворитлари кимлар?
Суперкомпютер ҳисоб-китобларига кўра, турнирнинг бош кароли бўлишга асосий даъвогар сифатида амалдаги Европа чемпиони — Испания терма жамоаси кўрсатилмоқда. Улар 16,1 фоизлик кўрсаткич билан рўйхат бошида турибди.
Кучли ўнталик ва уларнинг чемпионлик имкониятлари:
Ўрин
Терма жамоа
Чемпионлик имконияти
1
Испания
16,1%
2
Франция
13,0%
3
Англия
11,2%
4
Аргентина (Амалдаги ЖЧ ғолиби)
10,4%
Кучли ўнталикдан, шунингдек, Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалия, пентакампеонлар Бразилия, шунингдек, Германия, Нидерландия, Норвегия ҳамда Бельгия терма жамоалари жой олган.
Биз эса ўз йигитларимизга ишонамиз! Тарихий мусобақада миллий жамоамизга улкан зафарлар ёр бўлишини тилаб, ЖЧ-2026 кундаликлари ва энг ҳаяжонли хабарларини Замин саҳифаларида кузатиб боринг!
…