Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилди

·0·Техно
Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилди

NASAнинг Perseverance марсаходи Қизил сайёра тарихидаги энг муҳим кашфиётлардан бирини амалга оширди. Езеру кратери четидаги қадимий қояларни ўрганиш жараёнида олимлар Ер юзида динозаврларнинг қирилиб кетишига сабаб бўлган Чиксулуб астероиди зарбасига тенг келадиган ҳалокатли ҳодисалар изларини аниқладилар. Жоурнал оф Геопҳйсикал Ресеарч: Планец нашрида эълон қилинган тадқиқотга кўра, ушбу топилма Марснинг 3,9 миллиард йил аввалги хаотик ва вайронкор даврига янгича назар ташлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Марсаход томонидан ўрганилган ва "Брум-Поинт" (Броом Поинт) деб номланган 75 метр қалинликдаги қатламлар сайёра қобиғининг энг қадимий қисмларидан бири ҳисобланади. Калифорния технология институти лойиҳаси раҳбари ўринбосари Кен Фарли тушунтиришича, Ерда бундай қадимий геологик тарих плиталар тектоникаси туфайли бутунлай ўчиб кетган. Марсда эса бундай жараёнлар йўқлиги сабабли, Қуёш тизими шаклланган илк даврларнинг "геологик кундалиги" ўз ҳолича сақланиб қолган.

Коинотдан ёғилган эриган тошлар ёмғири

Perseverance қурилмалари ёрдамида ўтказилган таҳлиллар "Брум-Поинт" ҳудудида олти хил турдаги тоғ жинсларини аниқлади. Уларнинг орасида газ пуфакчалари билан тўйинган ва эриган ҳолатда бўлган тош парчалари ҳамда майда шишасимон шарчалар — сферулалар мавжуд. Олимларнинг таъкидлашича, бундай сферулалар астероид зарбаси натижасида тоғ жинсларининг лаҳзалик эриши ва сўнгра қотиши оқибатида юзага келади.

Лондон империя коллежи тадқиқотчиси Алекс Жонснинг сўзларига кўра, ушбу қатламлар ўша даврда Марс осмонидан ёмғир ёки қор эмас, балки деярли узлуксиз равишда эриган тош парчалари ва чанг ёғганидан далолат беради. Топилган сферулаларнинг ўлчами Ерда динозаврларни йўқ қилган астероид зарбаси пайтида ҳосил бўлган зарралар билан бир хил миқёсга эга экани мутахассисларни ҳайратга солмоқда.

Икки карра ҳалокатли зарба

Ҳозирги вақтда ушбу геологик қатламлар деярли вертикал ҳолатда, яни 80 даражадан ортиқ бурчак остида жойлашган. Олимлар бу ҳолатни иккита кетма-кет юз берган улкан тўқнашув билан изоҳлашмоқда:

  • Дастлаб, кенглиги 1900 километр бўлган Исидис Басин ҳавзасини ҳосил қилган улкан астероид зарбаси сайёра қобиғини ағдариб юборган;
  • Кейинчалик, кенглиги 45 километрлик Езеру кратерини яратган иккинчи астероид зарбаси бу қатламларни янада парчалаб, ҳозирги баландликка кўтарган.
ixbt.com маълумотига кўра, Perseverance марсаходи ушбу ҳудуддан "Белл-Айленд" ва "Мейн-Ривер" деб номланган иккита намунани бурғулаб олди. Келажакдаги миссиялар орқали ушбу капсулалар Ерга олиб келинса, лаборатория таҳлиллари Марс ва ҳатто ёш Ер сайёрасидаги 4 миллиард йил аввалги шароитларни аниқ белгилашга ёрдам беради.

Ушбу кашфиёт нафақат Марснинг ўтмишини, балки Қуёш тизимидаги барча сайёраларнинг шаклланиш босқичларини тушунишда янги саҳифа очади. Ҳозирча Perseverance ўз тадқиқотларини давом эттирмоқда ва сайёранинг бошқа қадимий ҳудудларини таҳлил қилишга тайёрланмоқда.

МарсNASAPerseveranceАстероидКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингИнфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингБугун, 08:29Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиOppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиБугун, 05:59Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиКоинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиБугун, 02:51Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиСан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиБугун, 00:50Астрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиАстрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиБугун, 00:20Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиХитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда