Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километр
Суперкарлар одатда коллекционерларнинг гаражларида, идеал ҳарорат ва намлик шароитида сақланиши билан машҳур. Бироқ, Lamborghini брендининг классик моделларидан бири бўлган Диабло СВ эгаси Питер Дич ушбу анъанани буткул рад этиб, ўзининг 12 цилиндрли “тулпори” билан ҳар қандай об-ҳаво шароитида йўлга чиқишни одат қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Питернинг Буюк Британияда рўйхатдан ўтган ўнг рулли Lamborghini Диабло автомобили одометри ҳозирда 83 000 рақамини кўрсатмоқда. Бу кўрсаткич кўпчиликни ҳайратга солиши табиий, чунки бундай ноёб автомобиллар камдан-кам ҳолларда бундай катта масофани босиб ўтади. Аммо бу ерда бир техник жиҳат бор: 1999-йилгача ишлаб чиқарилган Диабло моделларининг спидометрлари қонун талабига кўрта ҳам мил, ҳам километрни кўрсатса-да, уларнинг одометрлари фақат километр ҳисобида ишлаган.
Классик суперкардан кундалик фойдаланиш завқиАвтомобил эгасининг сўзларига кўра, у ушбу Lamborghini билан шахсан 20 000 километр (тахминан 12 000 мил) масофани босиб ўтган. Бу каби классик суперкарлар учун бундай масофа жуда катта ҳисобланади, айниқса Британиянинг инжиқ иқлими ва ёмғирли об-ҳавосини инобатга олсак. Питер ўз автомобилини фақат қуёшли кунларда кўчага олиб чиқадиган “дам олиш куни ҳайдовчилари” тоифасига кирмайди.
Lamborghini Диабло СВ ўзининг V12 двигатели ва ўзига хос “ваҳший” характери билан танилган. Ушбу модел электрон ёрдамчи тизимлар деярли мавжуд бўлмаган даврнинг маҳсули бўлиб, уни бошқариш ҳайдовчидан юксак маҳорат ва эътибор талаб қилади. Шунга қарамай, Питер автомобилнинг ҳар бир километридан завқ олишини ва уни “тирик” сақлашнинг энг яхши йўли уни мунтазам ҳайдаш эканини таъкидлайди.
Ўзбекистон автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу ҳолат қизиқарли мисол бўла олади. Мамлакатимизда сўнгги йилларда BYD Han ёки Tesla каби замонавий электромобиллар оммалашаётган бўлса-да, Lamborghini каби брендларнинг классик моделлари ҳамон автомобил санъатининг чўққиси ҳисобланади. Бундай машиналарни сақлаш ва улардан фойдаланиш катта харажат ва эҳтиёткорлик талаб қилади.
Питер Дичнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳатто энг қимматбаҳо ва ноёб суперкарлар ҳам фақат музей экспонати бўлиб қолмаслиги керак. Улар йўллар учун яратилган ва ўзининг ҳақиқий қувватини фақат ҳаракатда намоён этади. 12 цилиндрли двигателнинг овози ва Диабло СВнинг бетакрор дизайни ҳар қандай об-ҳавода йўловчилар ва бошқа ҳайдовчиларнинг эътиборини тортиши шубҳасиз.
…