Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километр

·62·Авто
Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километр

Суперкарлар одатда коллекционерларнинг гаражларида, идеал ҳарорат ва намлик шароитида сақланиши билан машҳур. Бироқ, Lamborghini брендининг классик моделларидан бири бўлган Диабло СВ эгаси Питер Дич ушбу анъанани буткул рад этиб, ўзининг 12 цилиндрли “тулпори” билан ҳар қандай об-ҳаво шароитида йўлга чиқишни одат қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Питернинг Буюк Британияда рўйхатдан ўтган ўнг рулли Lamborghini Диабло автомобили одометри ҳозирда 83 000 рақамини кўрсатмоқда. Бу кўрсаткич кўпчиликни ҳайратга солиши табиий, чунки бундай ноёб автомобиллар камдан-кам ҳолларда бундай катта масофани босиб ўтади. Аммо бу ерда бир техник жиҳат бор: 1999-йилгача ишлаб чиқарилган Диабло моделларининг спидометрлари қонун талабига кўрта ҳам мил, ҳам километрни кўрсатса-да, уларнинг одометрлари фақат километр ҳисобида ишлаган.

Классик суперкардан кундалик фойдаланиш завқи

Автомобил эгасининг сўзларига кўра, у ушбу Lamborghini билан шахсан 20 000 километр (тахминан 12 000 мил) масофани босиб ўтган. Бу каби классик суперкарлар учун бундай масофа жуда катта ҳисобланади, айниқса Британиянинг инжиқ иқлими ва ёмғирли об-ҳавосини инобатга олсак. Питер ўз автомобилини фақат қуёшли кунларда кўчага олиб чиқадиган “дам олиш куни ҳайдовчилари” тоифасига кирмайди.

Lamborghini Диабло СВ ўзининг V12 двигатели ва ўзига хос “ваҳший” характери билан танилган. Ушбу модел электрон ёрдамчи тизимлар деярли мавжуд бўлмаган даврнинг маҳсули бўлиб, уни бошқариш ҳайдовчидан юксак маҳорат ва эътибор талаб қилади. Шунга қарамай, Питер автомобилнинг ҳар бир километридан завқ олишини ва уни “тирик” сақлашнинг энг яхши йўли уни мунтазам ҳайдаш эканини таъкидлайди.

Ўзбекистон автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу ҳолат қизиқарли мисол бўла олади. Мамлакатимизда сўнгги йилларда BYD Han ёки Tesla каби замонавий электромобиллар оммалашаётган бўлса-да, Lamborghini каби брендларнинг классик моделлари ҳамон автомобил санъатининг чўққиси ҳисобланади. Бундай машиналарни сақлаш ва улардан фойдаланиш катта харажат ва эҳтиёткорлик талаб қилади.

Питер Дичнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳатто энг қимматбаҳо ва ноёб суперкарлар ҳам фақат музей экспонати бўлиб қолмаслиги керак. Улар йўллар учун яратилган ва ўзининг ҳақиқий қувватини фақат ҳаракатда намоён этади. 12 цилиндрли двигателнинг овози ва Диабло СВнинг бетакрор дизайни ҳар қандай об-ҳавода йўловчилар ва бошқа ҳайдовчиларнинг эътиборини тортиши шубҳасиз.

LamborghiniДиабло СВСуперкарАвтооламКлассик Автомобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаТезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаБугун, 08:26BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиBYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиКеча, 18:55Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Кеча, 18:26BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиBMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиКеча, 16:52Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиHyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиКеча, 15:50УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиКеча, 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб