«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкин
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси ўз бағрини очгани сайин, иқтидорли ёш футболчилар атрофидаги шов-шувлар янги палласига кирмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби тизимидаги энг порлоқ ва умидли вакиллардан бири — ҳужумкор ярим ҳимоячи Сезар Паласиос фаолиятини яқин орада Италиянинг машҳур А Сериясида давом эттириши мумкин.
Бу ҳақда Апеннин ярим оролининг энг нуфузли ва ишончли спорт инсайдерларидан бири ҳисобланган журналист Жанлука ди Марцио ўз саҳифаларида маълум қилди.
А Серия грандлари ўртасидаги жиддий рақобат
Маълумотларга қараганда, айни пайтда 21 ёшни қарши олган истеъдодли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун Италиянинг иккита амбицияли жамоаси — Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» ҳамда тажрибали «Удинезе» клублари ўзаро жиддий кураш олиб бормоқда.
Инсайдернинг алоҳида қайд этишича, ушбу трансфер шартномасига Мадрид клуби раҳбарияти томонидан муҳим бир банд киритилиши кутиляпти:
Махсус шарт: «Реал Мадрид» футболчини италияликларга сотаётганда, уни келажакда маълум бир маблағ эвазига қайта сотиб олиш ҳуқуқини (buy-back) ўзида сақлаб қолади. Эслатиб ўтамиз, «қироллик клуби» худди шундай муваффақиятли усулни аввалроқ жамоани тарк этган бошқа бир иқтидори — Николас Пас трансферида ҳам қўллаган эди.
Паласиоснинг «Кастилья»даги даҳшатли статистикаси
Сезар Паласиос ўзининг сермаҳсул ўйини билан аллақачон кўплаб скаутлар эътиборини тортиб улгурган. У «қаймоқранглилар»нинг асосий (биринчи) жамоаси таркибида жами 7 та учрашувда майдонга тушишга улгурди.
Унинг Мадриднинг иккинчи жамоаси — «Кастилья» таркибидаги ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари эса ҳақиқатан ҳам таҳсинга лойиқ:
Мусобақа / Жамоа
Ўйинлар сони
Урилган голлар
Голли узатмалар (ассист)
«Кастилья» (2025/26)
36 та
16 та
5 та
Бундай юқори самарадорлик ёш ярим ҳимоячининг трансфер бозоридаги баҳосини ҳам оширди. Нуфузли Transfermarkt портали айни дамда футболчининг актуал (ҳозирги) трансфер қийматини 6 миллион еврога баҳоламоқда. Бироқ унинг потенциали бундан анча юқори экани футбол жамоатчилигига яхши маълум.
Европа спорти ва трансфер оламидаги энг қайноқ, энг қизиқарли ва расмий хушхабарларни Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…