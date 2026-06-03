«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкин

·52·Спорт
«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкин

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси ўз бағрини очгани сайин, иқтидорли ёш футболчилар атрофидаги шов-шувлар янги палласига кирмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби тизимидаги энг порлоқ ва умидли вакиллардан бири — ҳужумкор ярим ҳимоячи Сезар Паласиос фаолиятини яқин орада Италиянинг машҳур А Сериясида давом эттириши мумкин.

Бу ҳақда Апеннин ярим оролининг энг нуфузли ва ишончли спорт инсайдерларидан бири ҳисобланган журналист Жанлука ди Марцио ўз саҳифаларида маълум қилди.

А Серия грандлари ўртасидаги жиддий рақобат

Маълумотларга қараганда, айни пайтда 21 ёшни қарши олган истеъдодли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун Италиянинг иккита амбицияли жамоаси — Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» ҳамда тажрибали «Удинезе» клублари ўзаро жиддий кураш олиб бормоқда.

Инсайдернинг алоҳида қайд этишича, ушбу трансфер шартномасига Мадрид клуби раҳбарияти томонидан муҳим бир банд киритилиши кутиляпти:

Махсус шарт: «Реал Мадрид» футболчини италияликларга сотаётганда, уни келажакда маълум бир маблағ эвазига қайта сотиб олиш ҳуқуқини (buy-back) ўзида сақлаб қолади. Эслатиб ўтамиз, «қироллик клуби» худди шундай муваффақиятли усулни аввалроқ жамоани тарк этган бошқа бир иқтидори — Николас Пас трансферида ҳам қўллаган эди.

Паласиоснинг «Кастилья»даги даҳшатли статистикаси

Сезар Паласиос ўзининг сермаҳсул ўйини билан аллақачон кўплаб скаутлар эътиборини тортиб улгурган. У «қаймоқранглилар»нинг асосий (биринчи) жамоаси таркибида жами 7 та учрашувда майдонга тушишга улгурди.

Унинг Мадриднинг иккинчи жамоаси — «Кастилья» таркибидаги ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари эса ҳақиқатан ҳам таҳсинга лойиқ:

Мусобақа / Жамоа

Ўйинлар сони

Урилган голлар

Голли узатмалар (ассист)

«Кастилья» (2025/26)

36 та

16 та

5 та

Бундай юқори самарадорлик ёш ярим ҳимоячининг трансфер бозоридаги баҳосини ҳам оширди. Нуфузли Transfermarkt портали айни дамда футболчининг актуал (ҳозирги) трансфер қийматини 6 миллион еврога баҳоламоқда. Бироқ унинг потенциали бундан анча юқори экани футбол жамоатчилигига яхши маълум.

Европа спорти ва трансфер оламидаги энг қайноқ, энг қизиқарли ва расмий хушхабарларни Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди