Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирди

·51·Техно
Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирди

Хитойнинг Хингшу Тиансуан Спасе Течнологй компанияси коинотда маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган илк сунъий йўлдошлар гуруҳини муваффақиятли орбитага чиқарди. Ушбу лойиҳа доирасида умумий ҳисобда 1000 та сунъий йўлдошни учириш режалаштирилган бўлиб, у коинотдаги ҳисоблаш тизимлари соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур технология маълумотларни Ерга юбормасдан, тўғридан-тўғри орбитанинг ўзида қайта ишлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коинотдаги ҳисоблаш тизимлари (Спасе компутинг) тушунчаси сунъий интеллект вазифаларини ва масофадан зондлаш маълумотларини бевосита коинот станцияларида таҳлил қилишни англатади. Ҳозирги кунда сунъий йўлдошлар барча хом маълумотларни Ерга узатади, бу эса тармоқ ўтказувчанлигига катта юклама беради ва вақт йўқотилишига олиб келади. Янги тизим эса фақат тайёр натижаларни юбориш орқали алоқа тезлигини бир неча баробар оширади.

Технологик пойга ва глобал рақобат

Хингшу Тиансуан Спасе Течнологй баёнотига кўра, ушбу парвоз Хитойнинг биринчи тижорий коинот ҳисоблаш тармоғини яратиш йўлидаги муҳим қадамдир. Шуниси эътиборлики, ушбу янгилик Хитой раҳбари Си Цзиньпиннинг Шанхайдаги Бутунжаҳон сунъий интеллект конференциясида иштирок этиши билан бир вақтга тўғри келди. Унда Пекин ўзини сунъий интеллект соҳасидаги янги глобал тартибнинг ҳимоячиси сифатида намоён қилди.

ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бу борада Илон Маск ва унинг SpaceX компаниясини сезиларли даражада ортда қолдирмоқда. Феврал ойида xAI компанияси билан бирлашган SpaceX ҳам коинотда сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича ўз лойиҳаларини илгари сурмоқда. Бироқ Маскнинг режалари бироз кечикмоқда: миллиардер янги авлод сунъий йўлдошларини фақат келаси йилдан бошлаб учиришни ва 2028-йилга борибгина сезиларли натижага эришишни мақсад қилган.

Коинотдаги ҳисоблашнинг афзалликлари

Мутахассисларнинг фикрича, коинотдаги ҳисоблаш тармоқлари қуйидаги афзалликларни тақдим этади:

  • Маълумотларни узатишдаги кечикиш (латенкй) вақтининг кескин камайиши;
  • Ер станциялари ва сунъий йўлдошлар ўртасидаги алоқа каналларининг бўшаши;
  • Фавқулодда вазиятларда, масалан, табиий офатларни кузатишда тезкор қарор қабул қилиш имконияти;
  • Сунъий интеллект алгоритмларини бевосита коинот объектларида қўллаш.
Ушбу технология нафақат илмий тадқиқотлар, балки ҳарбий ва иқтисодий разведка соҳаларида ҳам инқилобий ўзгариш ясаши мумкин. Хитойнинг ушбу муваффақияти коинотни ўзлаштириш ва юқори технологиялар бўйича глобал етакчилик учун кураш янада кескинлашаётганидан далолат беради.

Ҳозирда Хитой компанияси ўзининг 1000 та сунъий йўлдошдан иборат кластерини тўлиқ шакллантириш устида ишламоқда. Агар режа муваффақиятли амалга ошса, коинотда дунёдаги энг йирик суперкомпьютер тармоғи пайдо бўлади. Бу эса SpaceX ва бошқа Ғарб технологик гигантлари учун жиддий чақириқ ҳисобланади.

ХитойSpaceXСунъий ИнтеллектКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиИлон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиБугун, 11:54Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиМарсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиБугун, 09:58Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингИнфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингБугун, 08:29Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиOppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиБугун, 05:59Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиКоинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиБугун, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда