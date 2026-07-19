Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирди
Хитойнинг Хингшу Тиансуан Спасе Течнологй компанияси коинотда маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган илк сунъий йўлдошлар гуруҳини муваффақиятли орбитага чиқарди. Ушбу лойиҳа доирасида умумий ҳисобда 1000 та сунъий йўлдошни учириш режалаштирилган бўлиб, у коинотдаги ҳисоблаш тизимлари соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур технология маълумотларни Ерга юбормасдан, тўғридан-тўғри орбитанинг ўзида қайта ишлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коинотдаги ҳисоблаш тизимлари (Спасе компутинг) тушунчаси сунъий интеллект вазифаларини ва масофадан зондлаш маълумотларини бевосита коинот станцияларида таҳлил қилишни англатади. Ҳозирги кунда сунъий йўлдошлар барча хом маълумотларни Ерга узатади, бу эса тармоқ ўтказувчанлигига катта юклама беради ва вақт йўқотилишига олиб келади. Янги тизим эса фақат тайёр натижаларни юбориш орқали алоқа тезлигини бир неча баробар оширади.
Технологик пойга ва глобал рақобатХингшу Тиансуан Спасе Течнологй баёнотига кўра, ушбу парвоз Хитойнинг биринчи тижорий коинот ҳисоблаш тармоғини яратиш йўлидаги муҳим қадамдир. Шуниси эътиборлики, ушбу янгилик Хитой раҳбари Си Цзиньпиннинг Шанхайдаги Бутунжаҳон сунъий интеллект конференциясида иштирок этиши билан бир вақтга тўғри келди. Унда Пекин ўзини сунъий интеллект соҳасидаги янги глобал тартибнинг ҳимоячиси сифатида намоён қилди.
ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бу борада Илон Маск ва унинг SpaceX компаниясини сезиларли даражада ортда қолдирмоқда. Феврал ойида xAI компанияси билан бирлашган SpaceX ҳам коинотда сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича ўз лойиҳаларини илгари сурмоқда. Бироқ Маскнинг режалари бироз кечикмоқда: миллиардер янги авлод сунъий йўлдошларини фақат келаси йилдан бошлаб учиришни ва 2028-йилга борибгина сезиларли натижага эришишни мақсад қилган.
Коинотдаги ҳисоблашнинг афзалликлариМутахассисларнинг фикрича, коинотдаги ҳисоблаш тармоқлари қуйидаги афзалликларни тақдим этади:
- Маълумотларни узатишдаги кечикиш (латенкй) вақтининг кескин камайиши;
- Ер станциялари ва сунъий йўлдошлар ўртасидаги алоқа каналларининг бўшаши;
- Фавқулодда вазиятларда, масалан, табиий офатларни кузатишда тезкор қарор қабул қилиш имконияти;
- Сунъий интеллект алгоритмларини бевосита коинот объектларида қўллаш.
Ҳозирда Хитой компанияси ўзининг 1000 та сунъий йўлдошдан иборат кластерини тўлиқ шакллантириш устида ишламоқда. Агар режа муваффақиятли амалга ошса, коинотда дунёдаги энг йирик суперкомпьютер тармоғи пайдо бўлади. Бу эса SpaceX ва бошқа Ғарб технологик гигантлари учун жиддий чақириқ ҳисобланади.
…