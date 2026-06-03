Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керак
Маркус Рэшфорд Каталонияга Манчестер Юнайтед жамоасидан ижара асосида ўтганидан сўнг, унинг Барселона машғулотларидаги илк қадамлари бироз кулгили ҳолатлар билан бошланди. Ёш юлдуз Ламине Ямал Рэшфорднинг испан тилида гапиришга бўлган муваффақиятсиз уринишидан сўнг ўзини кулгидан тўхтата олмади. Бироқ, Барселона сафига келиб қўшилган яна бир инглиз, Энтони Гордон ўзининг деярли равон испанчаси билан матбуот анжуманида барчани ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гордоннинг Нюкасл жамоасидан Камп Ноуга ўтиши ҳам қиммат, ҳам кутилмаган трансфер бўлди. Бавария билан рақобатда ғолиб чиққан Барселона ушбу трансфер учун 80 миллион евро сарфлади. Бу ҳолат Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан чап қанот ҳужумчиси борасидаги танловини янада қизиқарли қилиб қўйди. Эндиликда Томас Тухел Янги Зеландия ва Коста-Рикага қарши ўйинларда Гордон ва Рэшфорд ўртасида танлов қилиши керак бўлади.
Рэшфорд ҳозирча фаворитдек кўриниши мумкин. Унинг ўйини кўзга ёқимли ва у Англия учун муҳим голларни, жумладан, 2022-йилги Жаҳон чемпионатида учта гол уришга улгурган. У ўз кунида юқори даражадаги ҳужумчи эканлигини исботлаган. Аммо Гордон Тухел тизими учун анча мосроқ танлов бўлиши мумкин. У Рэшфорд каби кўп гол урмаслиги ёки тўп билан жуда нафис ҳаракат қилмаслиги мумкин, бироқ унинг ишчанлик қобилияти ва тактик интизоми Тухелнинг услубига тўлиқ мос келади.
Рэшфорднинг Манчестер Юнайтеддаги фаолияти Рубен Аморим билан келишмовчиликдан сўнг пасайишни бошлаган эди. У ўзини янги чорловга тайёрлигини билдириб, Барселона сафига қўшилди. Ханси Флик қўл остида у 14 та гол ва 11 та голли узатмани амалга ошириб, жамоанинг Ла Лига чемпионлигига катта ҳисса қўшди. Шунга қарамай, Англия терма жамоасининг 60 йиллик совринсиз сериясига чек қўйиш йўлида Гордоннинг жамоавий ўйинга мослашувчанлиги Тухел учун ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.
…