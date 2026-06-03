Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керак

·95·Спорт
Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керак

Маркус Рэшфорд Каталонияга Манчестер Юнайтед жамоасидан ижара асосида ўтганидан сўнг, унинг Барселона машғулотларидаги илк қадамлари бироз кулгили ҳолатлар билан бошланди. Ёш юлдуз Ламине Ямал Рэшфорднинг испан тилида гапиришга бўлган муваффақиятсиз уринишидан сўнг ўзини кулгидан тўхтата олмади. Бироқ, Барселона сафига келиб қўшилган яна бир инглиз, Энтони Гордон ўзининг деярли равон испанчаси билан матбуот анжуманида барчани ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гордоннинг Нюкасл жамоасидан Камп Ноуга ўтиши ҳам қиммат, ҳам кутилмаган трансфер бўлди. Бавария билан рақобатда ғолиб чиққан Барселона ушбу трансфер учун 80 миллион евро сарфлади. Бу ҳолат Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан чап қанот ҳужумчиси борасидаги танловини янада қизиқарли қилиб қўйди. Эндиликда Томас Тухел Янги Зеландия ва Коста-Рикага қарши ўйинларда Гордон ва Рэшфорд ўртасида танлов қилиши керак бўлади.

Рэшфорд ҳозирча фаворитдек кўриниши мумкин. Унинг ўйини кўзга ёқимли ва у Англия учун муҳим голларни, жумладан, 2022-йилги Жаҳон чемпионатида учта гол уришга улгурган. У ўз кунида юқори даражадаги ҳужумчи эканлигини исботлаган. Аммо Гордон Тухел тизими учун анча мосроқ танлов бўлиши мумкин. У Рэшфорд каби кўп гол урмаслиги ёки тўп билан жуда нафис ҳаракат қилмаслиги мумкин, бироқ унинг ишчанлик қобилияти ва тактик интизоми Тухелнинг услубига тўлиқ мос келади.

Рэшфорднинг Манчестер Юнайтеддаги фаолияти Рубен Аморим билан келишмовчиликдан сўнг пасайишни бошлаган эди. У ўзини янги чорловга тайёрлигини билдириб, Барселона сафига қўшилди. Ханси Флик қўл остида у 14 та гол ва 11 та голли узатмани амалга ошириб, жамоанинг Ла Лига чемпионлигига катта ҳисса қўшди. Шунга қарамай, Англия терма жамоасининг 60 йиллик совринсиз сериясига чек қўйиш йўлида Гордоннинг жамоавий ўйинга мослашувчанлиги Тухел учун ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.

БарселонаАнглияТомас ТухелМаркус РэшфордЭнтони Гордон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Премьер-лигада кучлар мувозанати бутунлай ўзгариб кетди...Бугун, 14:36Гвардиола Абдуқодир Ҳусановни Кайл Уокер билан таққослади...Бугун, 14:08Piтер Рид: Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтишни истайдиБугун, 13:55Ўзбекистоннинг мундиал учун тахминий таркиби қандай кўринмоқда? (фото)Бугун, 13:40Леннарт Карл ҳар бир ўйинда Лионель Месси суратини ўзи билан олиб чиқадиБугун, 13:31Ўзбекистон футболчилари Канадага самимий миннатдорчилик билдирди (фото)Бугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди