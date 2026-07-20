Telegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилди

·31·Техно
Telegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилди

Telegram асосчиси Павел Дуров мессенжерда фойдаланувчилар учун навбатдаги қулайлик — "карусел" функцияси ишга туширилганини маълум қилди. Ушбу янгилик орқали эндиликда фойдаланувчилар бир нечта фотосурат ёки видеоларни битта хабарда тартибли, варақланадиган галерея кўринишида бирлаштиришлари мумкин бўлади. Бу функция платформадаги визуал контент алмашинувини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функциянинг ишлаш механизми жуда содда ва тушунарли қилиб лойиҳалаштирилган. Фойдаланувчи галереядан бир нечта медиафайлни танлаганидан сўнг, махсус меню орқали "Карусел сифатида кўрсатиш" (Шов ас кароусел) опсиясини фаоллаштириши кифоя. Натижада юборилган расмлар кетма-кетликда, бир-бирини тўлдирувчи яхлит блок кўринишида намоён бўлади.

Визуал контентда янги имкониятлар

Павел Дуров ўзининг расмий каналида янги функциянинг намойиш видеосини эълон қилар экан, бу ўзгаришга ҳазиломуз ёндашди. Унинг сўзларига кўра, бу хабарлар алмашинуви учун кичик қадам бўлиши мумкин, аммо "мушукчалар суратларини тақдимотларга айлантириш йўлидаги улкан сакрашдир". Бу ибора билан Дуров Telegram нафақат оддий мулоқот, балки профессионал ва эстетик контент яратиш воситасига айланиб бораётганига ишора қилди.

Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш айниқса блогерлар, маркетологлар ва ўз каналларида маҳсулотлар шарҳини эълон қилувчи фойдаланувчилар учун жуда қўл келади. Илгари бир нечта расм юборилганда улар умумий тўплам (албом) кўринишида жойлашар ва баъзан визуал тартибни бузиши мумкин эди. Энди эса ҳар бир сурат алоҳида диққат марказида бўлади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг асосий мулоқот ва ахборот олиш воситаси ҳисобланади. Маҳаллий тадбиркорлар ва тижорий каналлар учун "карусел" формати маҳсулотлар каталогини чиройли кўринишда тақдим этиш имконини беради. Бу эса платформанинг нафақат мессенжер, балки ижтимоий тармоқ функцияларини тобора кўпроқ ўзлаштираётганидан далолат беради.

Ҳозирда ушбу функция илованинг сўнгги янгиланишларида босқичма-босқич пайдо бўлмоқда. Фойдаланувчилар янги имкониятдан фойдаланишлари учун Telegram иловасини App Store ёки Google Play орқали охирги версиягача янгилаб олишлари тавсия этилади. Келгусида ушбу форматни янада такомиллаштириш ва унга қўшимча интерактив элементлар қўшиш режалаштирилган.

TelegramПавел ДуровТехнологияКаруселЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57SpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилиндиSpaceX кутилмаган тўхталишга юз тутди: Falcon 9 парвози сўнгги сонияларда бекор қилиндиКеча, 23:00Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остидаПарамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашуви тўхтатилди: 110 миллиард долларлик битим хавф остидаКеча, 22:52Коинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКоинотга юк етказиш нархи кескин арзонлашмоқда: 2040-йилга бориб 300 долларга тушадиКеча, 21:52Volkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиVolkswagen ақлли технологиялар билан жиҳозланган янги электровелосипедини тақдим этдиКеча, 21:26АҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиАҚШ тиббиёт тизимига хизмат кўрсатувчи Краневаре компанияси киберҳужумга учрадиКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда