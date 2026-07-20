Telegram мессенжерида янги функция: Павел Дуров "карусел" форматини эълон қилди
Telegram асосчиси Павел Дуров мессенжерда фойдаланувчилар учун навбатдаги қулайлик — "карусел" функцияси ишга туширилганини маълум қилди. Ушбу янгилик орқали эндиликда фойдаланувчилар бир нечта фотосурат ёки видеоларни битта хабарда тартибли, варақланадиган галерея кўринишида бирлаштиришлари мумкин бўлади. Бу функция платформадаги визуал контент алмашинувини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функциянинг ишлаш механизми жуда содда ва тушунарли қилиб лойиҳалаштирилган. Фойдаланувчи галереядан бир нечта медиафайлни танлаганидан сўнг, махсус меню орқали "Карусел сифатида кўрсатиш" (Шов ас кароусел) опсиясини фаоллаштириши кифоя. Натижада юборилган расмлар кетма-кетликда, бир-бирини тўлдирувчи яхлит блок кўринишида намоён бўлади.
Визуал контентда янги имкониятларПавел Дуров ўзининг расмий каналида янги функциянинг намойиш видеосини эълон қилар экан, бу ўзгаришга ҳазиломуз ёндашди. Унинг сўзларига кўра, бу хабарлар алмашинуви учун кичик қадам бўлиши мумкин, аммо "мушукчалар суратларини тақдимотларга айлантириш йўлидаги улкан сакрашдир". Бу ибора билан Дуров Telegram нафақат оддий мулоқот, балки профессионал ва эстетик контент яратиш воситасига айланиб бораётганига ишора қилди.
Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгиланиш айниқса блогерлар, маркетологлар ва ўз каналларида маҳсулотлар шарҳини эълон қилувчи фойдаланувчилар учун жуда қўл келади. Илгари бир нечта расм юборилганда улар умумий тўплам (албом) кўринишида жойлашар ва баъзан визуал тартибни бузиши мумкин эди. Энди эса ҳар бир сурат алоҳида диққат марказида бўлади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Telegram энг асосий мулоқот ва ахборот олиш воситаси ҳисобланади. Маҳаллий тадбиркорлар ва тижорий каналлар учун "карусел" формати маҳсулотлар каталогини чиройли кўринишда тақдим этиш имконини беради. Бу эса платформанинг нафақат мессенжер, балки ижтимоий тармоқ функцияларини тобора кўпроқ ўзлаштираётганидан далолат беради.
Ҳозирда ушбу функция илованинг сўнгги янгиланишларида босқичма-босқич пайдо бўлмоқда. Фойдаланувчилар янги имкониятдан фойдаланишлари учун Telegram иловасини App Store ёки Google Play орқали охирги версиягача янгилаб олишлари тавсия этилади. Келгусида ушбу форматни янада такомиллаштириш ва унга қўшимча интерактив элементлар қўшиш режалаштирилган.
…