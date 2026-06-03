Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқин

·204·Спорт
Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқин

Барселона жамоаси Жоау Канцело трансферини тўлиқ амалга ошириш йўлида муҳим қадам ташлади. Ал-Ҳилал клуби португалиялик ҳимоячи учун белгиланган молиявий талабларини пасайтиришга қарор қилди. Каталониядаги муваффақиятли ижара муддатидан сўнг, футболчининг ўзи ҳам Саудия Арабистонига қайтиш нияти йўқлигини очиқ-ойдин маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, аввалроқ Ал-Ҳилал ҳимоячи учун 15 миллион евро талаб қилаётган эди, бироқ супер-агент Жорге Мендес бошчилигидаги музокаралардан сўнг бу нарх пасайиши кутилмоқда. 32 ёшли ҳимоячи Барселона таркибида муҳим ўйинчига айланиб улгурди ва Ханси Флик қўл остида фаолиятини давом эттиришни истамоқда.

Трансфернинг асосий сабабларидан бири — Канцело ва Ал-Ҳилал раҳбарияти ўртасидаги совуқ муносабатлардир. Футболчи клуб уни алдаганини ва рўйхатдан ўтказиш масаласида вадасида турмаганини таъкидлаган. Шунингдек, унинг мураббий Симоне Инзагҳи билан муносабатлари ҳам бутунлай узилган бўлиб, бу унинг Риёдга қайтишини имконсиз қилиб қўйган.

Жоау Канцело ўтган мавсумда Барселона билан Ла Лига чемпионлигини қўлга киритиб, тарихий натижа қайд этди. У Европанинг кучли бешлик чемпионатларидан тўрттасида (Англия Премер-лигаси, А Серия, Бундеслига ва Ла Лига) ғолиб чиққан илк футболчига айланди. Ҳозирда Жорге Мендес нафақат Канцело, балки Марк Касадо ва Дарвин Нунез каби футболчиларнинг ҳам келажаги бўйича музокаралар олиб бормоқда.

БарселонаЖоау КанцелоАл-ҲилалТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди