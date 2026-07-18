«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди

·1·Спорт
«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди

Фото: Машъал ПФК

Суперлигада оғир мавсум ўтказаётган Муборакнинг «Машъал» клуби таркибни кучайтиришга киришди. Жамоа мавсумдаги илк ғалабасини қўлга киритганидан сўнг тажрибали қанот ҳужумчиси билан шартнома имзолади.

Янги футболчидан чемпионатнинг иккинчи қисмида «газчилар» ҳужумларини кучайтириш ва жамоанинг турнир жадвалидаги ҳолатини яхшилаш кутилмоқда.

Дониёр Нарзуллаев «Машъал» футболчисига айланди

Клуб матбуот хизматининг хабар беришича, «Машъал» 31 ёшли қанот ҳужумчиси Дониёр Нарзуллаев билан шартнома имзолаган.

Футболчи жорий мавсумнинг биринчи даврасини Бекободнинг «Металлург» клубида ўтказди. Нарзуллаев асосан ўнг қанот ҳужумчиси позициясида ҳаракат қилади.

Шартноманинг муддати ва футболчининг янги жамоада қайси рақам остида тўп суриши ҳозирча маълум қилинмади.

Суперлигада катта тажриба тўплаган

Дониёр Нарзуллаев фаолияти давомида Ўзбекистоннинг бир қатор клублари шарафини ҳимоя қилган. У Суперлига ва Про-лига баҳсларида иштирок этиб, мамлакат чемпионатида етарлича тажриба тўплаган футболчилардан бири ҳисобланади.

Қанотдаги тезлиги, ҳужумларга қўшилиши ва бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши «Машъал» мураббийлар штаби учун қўшимча имконият яратиши мумкин.

Айниқса, гол уришда қийналаётган жамоа учун тажрибали футболчининг қўшилиши мавсумнинг қолган қисмида муҳим аҳамият касб этади.

Узоқ кутилган илк ғалаба қўлга киритилди

Муборакликлар 17 июль куни «Қўқон-1912»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, Суперлиганинг жорий мавсумидаги биринчи ғалабасини нишонлади.

Ушбу натижага қадар «Машъал» чемпионатда ғалаба қозона олмаётган ва турнир жадвалининг энг қуйи қисмида бораётган эди.

Жамоа ҳозирда 3 очко билан 16-ўринни эгаллаб турибди. Илк ғалаба футболчиларга психологик жиҳатдан туртки берган бўлса-да, Суперлигада қолиш учун ҳали катта масофани босиб ўтиш талаб этилади.

«Машъал»ни қийин вазифа кутмоқда

Дониёр Нарзуллаевнинг трансфери клубнинг чемпионатнинг иккинчи қисмида вазиятни ўзгартиришга жиддий киришганини кўрсатмоқда.

Бироқ битта янги футболчи барча муаммоларни ҳал қилиб бериши қийин. Муборакликлар турнир жадвалида юқорилаш учун ҳимоядаги хатоларни камайтириши, ҳужумда эса яратилган вазиятлардан самарали фойдаланиши керак бўлади.

Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий масала — Нарзуллаев янги жамоасида қанчалик тез мослашиши ва «Машъал»га Суперлигада қолиш учун ёрдам бера олишидир.

Сизнингча, ушбу трансфер «Машъал» натижаларини ўзгартириши мумкинми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиХави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиБугун, 21:18Ўзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиЎзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиБугун, 19:07Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Бугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиТрамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиБугун, 17:50Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаТоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди