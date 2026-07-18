«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди
Фото: Машъал ПФК
Суперлигада оғир мавсум ўтказаётган Муборакнинг «Машъал» клуби таркибни кучайтиришга киришди. Жамоа мавсумдаги илк ғалабасини қўлга киритганидан сўнг тажрибали қанот ҳужумчиси билан шартнома имзолади.
Янги футболчидан чемпионатнинг иккинчи қисмида «газчилар» ҳужумларини кучайтириш ва жамоанинг турнир жадвалидаги ҳолатини яхшилаш кутилмоқда.
Дониёр Нарзуллаев «Машъал» футболчисига айланди
Клуб матбуот хизматининг хабар беришича, «Машъал» 31 ёшли қанот ҳужумчиси Дониёр Нарзуллаев билан шартнома имзолаган.
Футболчи жорий мавсумнинг биринчи даврасини Бекободнинг «Металлург» клубида ўтказди. Нарзуллаев асосан ўнг қанот ҳужумчиси позициясида ҳаракат қилади.
Шартноманинг муддати ва футболчининг янги жамоада қайси рақам остида тўп суриши ҳозирча маълум қилинмади.
Суперлигада катта тажриба тўплаган
Дониёр Нарзуллаев фаолияти давомида Ўзбекистоннинг бир қатор клублари шарафини ҳимоя қилган. У Суперлига ва Про-лига баҳсларида иштирок этиб, мамлакат чемпионатида етарлича тажриба тўплаган футболчилардан бири ҳисобланади.
Қанотдаги тезлиги, ҳужумларга қўшилиши ва бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши «Машъал» мураббийлар штаби учун қўшимча имконият яратиши мумкин.
Айниқса, гол уришда қийналаётган жамоа учун тажрибали футболчининг қўшилиши мавсумнинг қолган қисмида муҳим аҳамият касб этади.
Узоқ кутилган илк ғалаба қўлга киритилди
Муборакликлар 17 июль куни «Қўқон-1912»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, Суперлиганинг жорий мавсумидаги биринчи ғалабасини нишонлади.
Ушбу натижага қадар «Машъал» чемпионатда ғалаба қозона олмаётган ва турнир жадвалининг энг қуйи қисмида бораётган эди.
Жамоа ҳозирда 3 очко билан 16-ўринни эгаллаб турибди. Илк ғалаба футболчиларга психологик жиҳатдан туртки берган бўлса-да, Суперлигада қолиш учун ҳали катта масофани босиб ўтиш талаб этилади.
«Машъал»ни қийин вазифа кутмоқда
Дониёр Нарзуллаевнинг трансфери клубнинг чемпионатнинг иккинчи қисмида вазиятни ўзгартиришга жиддий киришганини кўрсатмоқда.
Бироқ битта янги футболчи барча муаммоларни ҳал қилиб бериши қийин. Муборакликлар турнир жадвалида юқорилаш учун ҳимоядаги хатоларни камайтириши, ҳужумда эса яратилган вазиятлардан самарали фойдаланиши керак бўлади.
Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий масала — Нарзуллаев янги жамоасида қанчалик тез мослашиши ва «Машъал»га Суперлигада қолиш учун ёрдам бера олишидир.
Сизнингча, ушбу трансфер «Машъал» натижаларини ўзгартириши мумкинми?
…