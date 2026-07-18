Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турлича

·44·Спорт
Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турлича

Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун учрашуви олдидан Англия ва Франция лагерларида турлича кайфият ҳукм сурмоқда. Французлар бу ўйинга мажбурият сифатида қараётган бўлса, Томас Тухель шогирдлари 60 йиллик энг яхши натижа учун майдонга чиқиши мумкин.

Бироқ Францияда ҳам яширин мотивация бор: бу Дидье Дешамнинг миллий жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги учрашуви бўлади.

Французлар бронза баҳсини истамаяпти

Франция ярим финалда Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик учун курашдан чиқиб кетди. Энди жамоа Майамида Англияга қарши учинчи ўрин учун майдонга тушади. Англия эса ярим финалда Аргентинага 1:2 ҳисобида имкониятни бой берганди.

Дешам бронза баҳси ҳақида очиқ гапириб, бу икки жамоа ҳам иштирок этишни хоҳлаган учрашув эмаслигини тан олди.

«Бу биз иштирок этишни афзал кўрадиган ўйин эмас, аммо у мавжуд».

Ҳимоячи Ибраима Конате ҳам шунга яқин фикр билдирди. Унинг айтишича, футболчиларнинг мақсади учинчи ўрин эмасди, бироқ энди уларда бошқа танлов қолмаган.

Франция учун кутилмаган мотивация пайдо бўлди

Француз футболчиларининг баёнотлари уларда иштиёқ камдек тасаввур уйғотади. Аммо Конате жамоа Дешамга муносиб хайрлашув совғасини тақдим этиш учун ғалаба қозонишга ҳаракат қилишини ҳам айтди.

Ушбу учрашув Дешамнинг Франция терма жамоаси бошқарувидаги сўнгги ўйини бўлади. Шу сабабли бронза медали французлар учун мураббийни ғалаба билан кузатиш имкониятига айланиши мумкин.

Англия 1966 йилдан бери кутилган натижага яқин

Тухель ҳам дастлаб учинчи ўрин учун баҳсни футболчилар истамайдиган учрашув деб атаган эди. Шунга қарамай, у Англия ярим финалдаги оғриқли мағлубиятдан кейин муносиб жавоб қайтариши кераклигини таъкидлади.

Агар Англия бронза медалини қўлга киритса, бу жамоанинг 1966 йилги чемпионликдан кейинги энг яхши жаҳон чемпионати натижаси бўлади. Шунингдек, инглизлар тарихда илк бор Британиядан ташқарида ўтказилган мундиални учинчи ўринда якунлаши мумкин.

Бу жиҳатдан Тухель шогирдларининг мотивацияси французларникидан юқорироқ кўринади. Лекин ярим финалдаги руҳий зарба, чарчоқ ва таркибдаги эҳтимолий ўзгаришлар ўйин суръатига таъсир қилиши мумкин.

Учинчи ўрин учун ўйин керакми?

Жаҳон чемпионатида бронза баҳси анъана сифатида сақланиб қолган. Бироқ футболда бундай учрашувнинг зарурати доим муҳокама қилинади.

Бир томондан, у ярим финалда мағлуб бўлган жамоаларга турнирни ғалаба билан якунлаш, кам ўйнаган футболчиларга имконият бериш ва расмий учинчи ўринни аниқлаш имконини беради.

Бошқа томондан, асосий мақсадидан айрилган футболчилардан яна бир учрашув ўтказишни талаб қилиш жароҳат ва чарчоқ хавфини оширади. Европа чемпионатида ҳам бронза учун сўнгги ўйин 1980 йилда ўтказилган, шундан кейин УЕФА бу баҳсдан воз кечган.

Майдонда ким кўпроқ хоҳиш кўрсатади?

Қоғозда Англиянинг тарихий натижага эришиш имконияти кучлироқ мотивациядек кўринмоқда. Франция эса ўз мураббийини ғалаба билан кузатиш учун курашади.

Шу боис «ҳеч ким истамайдиган ўйин» кутилмаган даражада принципиал баҳсга айланиши ҳам мумкин. Бронза финали баъзан тасалли учрашуви эмас, характер синови бўлиб чиқади.

Сизнингча, жаҳон чемпионатида учинчи ўрин учун алоҳида ўйин ўтказилиши шартми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиСкалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиБугун, 21:45«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилдиБугун, 21:22Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиХави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиБугун, 21:18Ўзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиЎзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиБугун, 19:07Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Бугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди