Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турлича
Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун учрашуви олдидан Англия ва Франция лагерларида турлича кайфият ҳукм сурмоқда. Французлар бу ўйинга мажбурият сифатида қараётган бўлса, Томас Тухель шогирдлари 60 йиллик энг яхши натижа учун майдонга чиқиши мумкин.
Бироқ Францияда ҳам яширин мотивация бор: бу Дидье Дешамнинг миллий жамоа бош мураббийи сифатидаги сўнгги учрашуви бўлади.
Французлар бронза баҳсини истамаяпти
Франция ярим финалда Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик учун курашдан чиқиб кетди. Энди жамоа Майамида Англияга қарши учинчи ўрин учун майдонга тушади. Англия эса ярим финалда Аргентинага 1:2 ҳисобида имкониятни бой берганди.
Дешам бронза баҳси ҳақида очиқ гапириб, бу икки жамоа ҳам иштирок этишни хоҳлаган учрашув эмаслигини тан олди.
«Бу биз иштирок этишни афзал кўрадиган ўйин эмас, аммо у мавжуд».
Ҳимоячи Ибраима Конате ҳам шунга яқин фикр билдирди. Унинг айтишича, футболчиларнинг мақсади учинчи ўрин эмасди, бироқ энди уларда бошқа танлов қолмаган.
Франция учун кутилмаган мотивация пайдо бўлди
Француз футболчиларининг баёнотлари уларда иштиёқ камдек тасаввур уйғотади. Аммо Конате жамоа Дешамга муносиб хайрлашув совғасини тақдим этиш учун ғалаба қозонишга ҳаракат қилишини ҳам айтди.
Ушбу учрашув Дешамнинг Франция терма жамоаси бошқарувидаги сўнгги ўйини бўлади. Шу сабабли бронза медали французлар учун мураббийни ғалаба билан кузатиш имкониятига айланиши мумкин.
Англия 1966 йилдан бери кутилган натижага яқин
Тухель ҳам дастлаб учинчи ўрин учун баҳсни футболчилар истамайдиган учрашув деб атаган эди. Шунга қарамай, у Англия ярим финалдаги оғриқли мағлубиятдан кейин муносиб жавоб қайтариши кераклигини таъкидлади.
Агар Англия бронза медалини қўлга киритса, бу жамоанинг 1966 йилги чемпионликдан кейинги энг яхши жаҳон чемпионати натижаси бўлади. Шунингдек, инглизлар тарихда илк бор Британиядан ташқарида ўтказилган мундиални учинчи ўринда якунлаши мумкин.
Бу жиҳатдан Тухель шогирдларининг мотивацияси французларникидан юқорироқ кўринади. Лекин ярим финалдаги руҳий зарба, чарчоқ ва таркибдаги эҳтимолий ўзгаришлар ўйин суръатига таъсир қилиши мумкин.
Учинчи ўрин учун ўйин керакми?
Жаҳон чемпионатида бронза баҳси анъана сифатида сақланиб қолган. Бироқ футболда бундай учрашувнинг зарурати доим муҳокама қилинади.
Бир томондан, у ярим финалда мағлуб бўлган жамоаларга турнирни ғалаба билан якунлаш, кам ўйнаган футболчиларга имконият бериш ва расмий учинчи ўринни аниқлаш имконини беради.
Бошқа томондан, асосий мақсадидан айрилган футболчилардан яна бир учрашув ўтказишни талаб қилиш жароҳат ва чарчоқ хавфини оширади. Европа чемпионатида ҳам бронза учун сўнгги ўйин 1980 йилда ўтказилган, шундан кейин УЕФА бу баҳсдан воз кечган.
Майдонда ким кўпроқ хоҳиш кўрсатади?
Қоғозда Англиянинг тарихий натижага эришиш имконияти кучлироқ мотивациядек кўринмоқда. Франция эса ўз мураббийини ғалаба билан кузатиш учун курашади.
Шу боис «ҳеч ким истамайдиган ўйин» кутилмаган даражада принципиал баҳсга айланиши ҳам мумкин. Бронза финали баъзан тасалли учрашуви эмас, характер синови бўлиб чиқади.
Сизнингча, жаҳон чемпионатида учинчи ўрин учун алоҳида ўйин ўтказилиши шартми?
…