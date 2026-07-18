Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқлади

·0·Техно
Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқлади

Астрономлар Сомон йўли галактикасидаги энг йирик ва зич юлдуз тўдалари бири бўлган Омега Сентаури марказида кутилмаган кашфиётни амалга оширишди. NASAнинг Hubble ва James Webb космик телескоплари ёрдамида олиб борилган тадқиқотлар натижасида юлдуз массасига эга бўлган, аммо ўта ноодатий орбитада ҳаракатланувчи қора туйнук топилди. Бу кашфиёт коинотдаги энг сирли объектларнинг шаклланиши ҳақидаги тасаввурларни ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Астропҳйсикал Жоурнал Леттерс нашрида чоп этилган маълумотларга кўра, янги топилган объект оМEGACат БҲ-2 деб номланди. Ушбу қора туйнук Ер юзидан тахминан 18 000 ёруғлик йили узоқликда жойлашган бўлиб, у ўзига хос "яширин" табиатга эга. Олимлар уни бевосита кўра олмасалар-да, унинг атрофида айланаётган кўринадиган юлдузнинг ҳаракат траекториясини таҳлил қилиш орқали мавжудлигини исботлашди.

94 йиллик рекорд орбита

Ушбу тизимнинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг айланиш давридир. Тадқиқотчилар Hubble телескопининг 2002-йилдан 2023-йилгача бўлган архив маълумотларини ўрганиб чиқиб, кўринадиган юлдуз қора туйнук атрофида бир марта тўлиқ айланиши учун нақ 94 йил вақт сарфлашини аниқладилар. Бу ҳозирги кунда фанга маълум бўлган қўшалоқ тизимлар орасидаги энг узоқ орбитал давр ҳисобланади.

Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, тизимдаги кўринадиган юлдузнинг массаси Қуёшникидан 0,78 баравар, унинг кўринмас ҳамроҳи — қора туйнукнинг массаси эса 4,46 баравар кўпдир. Бундай кўрсаткичлар ушбу объектнинг нейтрон юлдузи бўлиши эҳтимолини мутлақо инкор этади, чунки у нейтрон юлдузлари учун белгиланган максимал вазндан анча оғир.

Омега Сентаури сирлари ва келажакдаги режалар

Омега Сентаури тўдаси 10 миллионга яқин юлдузни ўз ичига олади. Аввалроқ олимлар бу ерда ўрта массали йирик қора туйнук борлигини тахмин қилишган эди, бироқ оМEGACат БҲ-2 каби кичикроқ объектларни топиш анча мушкул кечган. Бунинг сабаби, бундай қора туйнуклар ўзига модда ютмаётган пайтда рентген ёки радио нурланиш тарқатмайди ва деярли сезилмас бўлиб қолади.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу қўшалоқ тизим юлдузлар туғилган пайтда эмас, балки кейинчалик, зич тўда ичидаги динамик тўқнашувлар натижасида шаклланган бўлиши мумкин. Бундай объектларни ўрганиш келажакда гравитацион тўлқинлар манбаларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. Келгусида Нанкй Грасе Роман Спасе Телескопе ишга туширилиши билан бундай яширин қора туйнукларни қидириш ишлари янада кенгайиши кутилмоқда.

HubbleJames WebbҚора ТуйнукАстрономияNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиБугун, 21:00Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиҲиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиБугун, 20:24SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиSpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиБугун, 19:56Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Бугун, 19:50Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБеелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБугун, 19:24Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда