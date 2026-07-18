Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқлади

·0·Спорт
Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқлади

«Барселона»нинг собиқ бош мураббийи Хави Эрнандес фаолиятидаги кейинги қадам клуб эмас, миллий жамоа бўлиши мумкинлигини маълум қилди. Испаниялик мутахассис бундай иш услуби нафақат профессионал мақсадларига, балки оилавий ҳаётига ҳам мос келишини айтди.

Хави қайси терма жамоани бошқариши мумкинлигини очиқламади. Бироқ у мураббий сифатида иштирок этишни орзу қилаётган йирик турнирларни санаб ўтди.

Хави миллий жамоада ишлашни истамоқда

Хави RNE Audio’га берган интервьюсида келажакда терма жамоалардан бирини бошқариш вариантига жиддий қараётганини билдирди.

«Менинг кейинги қадамим миллий жамоа бўлиши мумкин. Бу менга мос келади. Айнан шуни истамоқдаман», — деди мутахассис.

Унинг сўзларига кўра, клубдаги доимий босим ва тиғиз тақвим оила аъзолари билан етарлича вақт ўтказиш имконини бермайди.

Қарор ортида оилавий сабаб ҳам бор

45 ёшли мураббийнинг таъкидлашича, унинг кичик фарзандлари бор ва у фаолиятини оиласига мос тарзда давом эттиришни хоҳламоқда.

«Менинг оилам ва кичик фарзандларим бор. Клубда ишлаш эса улар билан етарлича вақт ўтказиш имконини бермайди. Бу ҳақда очиқ гапира оламан», — деди Хави.

Миллий жамоаларда клубларга нисбатан ўйинлар ва машғулотлар сони камроқ бўлади. Шу сабабли Хави терма жамоадаги ишни ўзи учун қулайроқ вариант деб ҳисобламоқда.

У тўртта йирик турнирни санаб ўтди

Хави келажакда фақат Европа терма жамоасини эмас, бошқа қитъадаги миллий жамоани ҳам бошқаришга тайёр эканини яширмади.

Мутахассис қуйидаги турнирларда мураббий сифатида иштирок этишни исташини айтди:

  • жаҳон чемпионати;

  • Европа чемпионати;

  • Африка миллатлар кубоги;

  • Осиё кубоги.

Бу баёнот Хавининг Европа ташқарисидаги терма жамоалардан тушадиган таклифларни ҳам кўриб чиқиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

«Барселона» билан икки соврин ютган

Хави 2021 йил ноябрида «Барселона» бош мураббийи этиб тайинланган эди. У каталонияликлар бошқарувида икки ярим йил фаолият олиб борди.

Унинг қўл остида «Барселона»:

  • Испания чемпионлигини;

  • Испания Суперкубогини қўлга киритди.

Бироқ 2024 йилда клуб раҳбарияти Хавини лавозимидан озод қилди. Шундан буён мутахассис янги жамоа бошқаргани йўқ.

Энди асосий интрига — Хавига биринчи бўлиб қайси миллий жамоа таклиф билан чиқишида. Унинг кейинги манзили Европа, Осиё ёки ҳатто Африка бўлиши ҳам мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиЎзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирдиБугун, 19:07Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Бугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиТрамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиБугун, 17:50Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаТоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаБугун, 17:30«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрладиБугун, 17:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди