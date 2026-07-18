Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқлади
«Барселона»нинг собиқ бош мураббийи Хави Эрнандес фаолиятидаги кейинги қадам клуб эмас, миллий жамоа бўлиши мумкинлигини маълум қилди. Испаниялик мутахассис бундай иш услуби нафақат профессионал мақсадларига, балки оилавий ҳаётига ҳам мос келишини айтди.
Хави қайси терма жамоани бошқариши мумкинлигини очиқламади. Бироқ у мураббий сифатида иштирок этишни орзу қилаётган йирик турнирларни санаб ўтди.
Хави миллий жамоада ишлашни истамоқда
Хави RNE Audio’га берган интервьюсида келажакда терма жамоалардан бирини бошқариш вариантига жиддий қараётганини билдирди.
«Менинг кейинги қадамим миллий жамоа бўлиши мумкин. Бу менга мос келади. Айнан шуни истамоқдаман», — деди мутахассис.
Унинг сўзларига кўра, клубдаги доимий босим ва тиғиз тақвим оила аъзолари билан етарлича вақт ўтказиш имконини бермайди.
Қарор ортида оилавий сабаб ҳам бор
45 ёшли мураббийнинг таъкидлашича, унинг кичик фарзандлари бор ва у фаолиятини оиласига мос тарзда давом эттиришни хоҳламоқда.
«Менинг оилам ва кичик фарзандларим бор. Клубда ишлаш эса улар билан етарлича вақт ўтказиш имконини бермайди. Бу ҳақда очиқ гапира оламан», — деди Хави.
Миллий жамоаларда клубларга нисбатан ўйинлар ва машғулотлар сони камроқ бўлади. Шу сабабли Хави терма жамоадаги ишни ўзи учун қулайроқ вариант деб ҳисобламоқда.
У тўртта йирик турнирни санаб ўтди
Хави келажакда фақат Европа терма жамоасини эмас, бошқа қитъадаги миллий жамоани ҳам бошқаришга тайёр эканини яширмади.
Мутахассис қуйидаги турнирларда мураббий сифатида иштирок этишни исташини айтди:
жаҳон чемпионати;
Европа чемпионати;
Африка миллатлар кубоги;
Осиё кубоги.
Бу баёнот Хавининг Европа ташқарисидаги терма жамоалардан тушадиган таклифларни ҳам кўриб чиқиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
«Барселона» билан икки соврин ютган
Хави 2021 йил ноябрида «Барселона» бош мураббийи этиб тайинланган эди. У каталонияликлар бошқарувида икки ярим йил фаолият олиб борди.
Унинг қўл остида «Барселона»:
Испания чемпионлигини;
Испания Суперкубогини қўлга киритди.
Бироқ 2024 йилда клуб раҳбарияти Хавини лавозимидан озод қилди. Шундан буён мутахассис янги жамоа бошқаргани йўқ.
Энди асосий интрига — Хавига биринчи бўлиб қайси миллий жамоа таклиф билан чиқишида. Унинг кейинги манзили Европа, Осиё ёки ҳатто Африка бўлиши ҳам мумкин.
…