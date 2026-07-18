АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилди
АҚШ Адлия вазирлиги федерал хизматчиларга ҳукумат томонидан тақдим этилган қурилмаларга TikTok иловасини қайта юклаб олиш ва ундан фойдаланишга рухсат берди. Бу қарор 2022-йилда миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан жорий этилган қатъий тақиқнинг бекор қилинишини англатади ва мамлакат технологик сиёсатида янги даврни бошлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Reuters агентлиги хабарига кўра, Адлия вазирлиги мазкур тақиқ эндиликда ўз кучини йўқотганини маълум қилган. Бунга TikTok платформасининг АҚШдаги операциялари янги ташкил этилган қўшма корхонага ўтказилгани асосий сабаб бўлди. Мазкур келишув доирасида Oracle, Силвер Лаке ва МГХ каби йирик компаниялар платформанинг хавфсизлигини таъминлаш масъулиятини ўз зиммасига олган.
Хавфсизлик кафолатлари ва янги эгалик тузилмасиЯнги келишувга мувофиқ, Oracle компанияси қўшма корхонанинг хавфсизлик бўйича асосий ҳамкори сифатида фаолият юритади. Бу фойдаланувчилар маълумотларининг махфийлигини таъминлаш ва ташқи аралашувларнинг олдини олишга хизмат қилади. Илованинг аввалги эгаси бўлган БйтеДансе компанияси эса янги тузилмада атиги 19,9 фоизлик улушни сақлаб қолган.
Адлия вазирлигининг расмий эслатмасида қайд этилишича, Президент Доналд Трумп ижро этувчи ҳокимият органлари ходимларига TikTok иловасини расмий қурилмаларга ўрнатишга рухсат берган. Бироқ, бу жараён ҳар бир агентликнинг ички қарори ва иш жойидаги амалдаги сиёсатга мувофиқ амалга оширилиши шарт қилиб белгиланди.
Эслатиб ўтамиз, 2022-йилда қабул қилинган қонун TikTok орқали жосуслик қилиниши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар туфайли давлат хизматчиларига ушбу иловадан фойдаланишни тақиқлаган эди. Кейинчалик бу чекловлар бутун мамлакат миқёсида кенгайтирилиб, иловани бутунлай блоклаш даражасига етган эди.
Сиёсий ўзгаришларнинг таъсириҚизиғи шундаки, ўтган йилнинг бошида қонун кучга кирганидан сўнг, TikTok АҚШда қисқа муддатга фаолиятини тўхтатган эди. Аммо Доналд Трумп бир неча бор ушбу жараённи кечиктиришга муваффақ бўлди ва сервис провайдерларини иловага кириш имкониятини қайта тиклашга чақирди. Ҳозирги қарор эса ушбу сиёсий ироданинг мантиқий давоми сифатида кўрилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки жаҳоннинг энг йирик иқтисодиёти ва технологик марказида TikTok билан боғлиқ вазиятнинг юmsҳаши, платформанинг глобал миқёсдаги нуфузи ва хавфсизлик стандартларига бўлган ишончни ошириши мумкин. АҚШдаги ушбу ўзгаришлар бошқа мамлакатлардаги регуляторлар қарорига ҳам таъсир ўтказиши эҳтимолдан холи эмас.
Хулоса қилиб айтганда, TikTok атрофидаги йирик сиёсий ва ҳуқуқий баҳслар ҳозирча Америка ҳукумати фойдасига ҳал бўлган кўринади. Oracle каби маҳаллий гигантларнинг назорати остида илова нафақат оддий фойдаланувчилар, балки давлат амалдорлари учун ҳам хавфсиз деб топилди.
…