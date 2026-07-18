АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилди

·0·Техно
АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилди

АҚШ Адлия вазирлиги федерал хизматчиларга ҳукумат томонидан тақдим этилган қурилмаларга TikTok иловасини қайта юклаб олиш ва ундан фойдаланишга рухсат берди. Бу қарор 2022-йилда миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан жорий этилган қатъий тақиқнинг бекор қилинишини англатади ва мамлакат технологик сиёсатида янги даврни бошлаб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Reuters агентлиги хабарига кўра, Адлия вазирлиги мазкур тақиқ эндиликда ўз кучини йўқотганини маълум қилган. Бунга TikTok платформасининг АҚШдаги операциялари янги ташкил этилган қўшма корхонага ўтказилгани асосий сабаб бўлди. Мазкур келишув доирасида Oracle, Силвер Лаке ва МГХ каби йирик компаниялар платформанинг хавфсизлигини таъминлаш масъулиятини ўз зиммасига олган.

Хавфсизлик кафолатлари ва янги эгалик тузилмаси

Янги келишувга мувофиқ, Oracle компанияси қўшма корхонанинг хавфсизлик бўйича асосий ҳамкори сифатида фаолият юритади. Бу фойдаланувчилар маълумотларининг махфийлигини таъминлаш ва ташқи аралашувларнинг олдини олишга хизмат қилади. Илованинг аввалги эгаси бўлган БйтеДансе компанияси эса янги тузилмада атиги 19,9 фоизлик улушни сақлаб қолган.

Адлия вазирлигининг расмий эслатмасида қайд этилишича, Президент Доналд Трумп ижро этувчи ҳокимият органлари ходимларига TikTok иловасини расмий қурилмаларга ўрнатишга рухсат берган. Бироқ, бу жараён ҳар бир агентликнинг ички қарори ва иш жойидаги амалдаги сиёсатга мувофиқ амалга оширилиши шарт қилиб белгиланди.

Эслатиб ўтамиз, 2022-йилда қабул қилинган қонун TikTok орқали жосуслик қилиниши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар туфайли давлат хизматчиларига ушбу иловадан фойдаланишни тақиқлаган эди. Кейинчалик бу чекловлар бутун мамлакат миқёсида кенгайтирилиб, иловани бутунлай блоклаш даражасига етган эди.

Сиёсий ўзгаришларнинг таъсири

Қизиғи шундаки, ўтган йилнинг бошида қонун кучга кирганидан сўнг, TikTok АҚШда қисқа муддатга фаолиятини тўхтатган эди. Аммо Доналд Трумп бир неча бор ушбу жараённи кечиктиришга муваффақ бўлди ва сервис провайдерларини иловага кириш имкониятини қайта тиклашга чақирди. Ҳозирги қарор эса ушбу сиёсий ироданинг мантиқий давоми сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки жаҳоннинг энг йирик иқтисодиёти ва технологик марказида TikTok билан боғлиқ вазиятнинг юmsҳаши, платформанинг глобал миқёсдаги нуфузи ва хавфсизлик стандартларига бўлган ишончни ошириши мумкин. АҚШдаги ушбу ўзгаришлар бошқа мамлакатлардаги регуляторлар қарорига ҳам таъсир ўтказиши эҳтимолдан холи эмас.

Хулоса қилиб айтганда, TikTok атрофидаги йирик сиёсий ва ҳуқуқий баҳслар ҳозирча Америка ҳукумати фойдасига ҳал бўлган кўринади. Oracle каби маҳаллий гигантларнинг назорати остида илова нафақат оддий фойдаланувчилар, балки давлат амалдорлари учун ҳам хавфсиз деб топилди.

TikTokАҚШДоналд ТрумпOracleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиБугун, 20:55Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиҲиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиБугун, 20:24SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиSpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиБугун, 19:56Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Бугун, 19:50Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБеелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБугун, 19:24Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда