“Одиссея” премьераси рекорд даромад билан бошланди

·37·Маданият
“Одиссея” премьераси рекорд даромад билан бошланди

Кристофер Ноланнинг узоқ кутилган “Одиссея” фильми премьера олдидан ўтказилган намойишлар орқали 17,6 миллион АҚШ доллари даромад йиғиб, 2026 йилнинг энг муваффақиятли стартини қайд этди. Бу ҳақда Variety нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, фильм олдиндан чипта савдоси бўйича шу пайтгача етакчилик қилиб келган “Ўйинчоқлар тарихи 5” анимацион фильмини ортда қолдирди. Таққослаш учун, Ноланнинг 2023 йилда “Оскар” мукофотини қўлга киритган “Оппенгеймер” фильми премьера олдидан 10,5 миллион доллар даромад тўплаган эди.

“Одиссея” 17 июльдан бошлаб кенг экранларга чиқди. Таҳлилчиларга кўра, фильм илк прокат ҳафтаси якунига қадар 90–100 миллион АҚШ доллари миқдорида касса йиғимини амалга ошириши мумкин.

Агар ушбу прогноз ўз тасдиғини топса, “Одиссея” Кристофер Ноланнинг 2012 йилда намойиш этилган “Қора рицар: Афсонанинг туғилиши” фильмидан кейинги энг муваффақиятли дебютига айланади. Эслатиб ўтамиз, мазкур фильм илк ҳафта якунида 160 миллион АҚШ доллари даромад йиғган эди.

Мутахассислар эса “Одиссея” ҳам йилнинг энг катта киноҳитларидан бирига айланишини тахмин қилмоқда.

Кристофер НоланОдиссеяОппенгеймерТой Стори 5Вэрайети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?Бугун, 17:41 Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео) Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)Бугун, 16:26“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)Бугун, 16:10Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)Дурдона Қурбонова орзусидаги автомобилни харид қилди (видео)Бугун, 15:57Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Бугун, 14:49Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)Кутилмаган ҳолат: “Уммон” гуруҳи Бухорода берилиши керак бўлган концертига келмади (видео)Бугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)