Жанни Инфантино ва Флорентино Перес Будапештдаги ЕЧЛ финалида учрашди
Жаҳон футболининг энг юқори мартабали раҳбарлари ўртасидаги самимий мулоқотлар доимо миллионлар ўйини ишқибозлари диққат марказида бўлиб келган. ФИФА (Халқаро футбол федерацияси) президенти Жанни Инфантино Мадриднинг «Реал» клуби президенти, футбол оламининг энг нуфузли шахсларидан бири Флорентино Перес билан ўтказилган учрашув ҳақида ўз таассуротларини ўртоқлашди.
Мазкур олий даражадаги учрашув Будапешт шаҳри мезбонлик қилган Европа Чемпионлар лигасининг жорий мавсумдаги ҳаяжонли финал баҳси ортидан бўлиб ўтди. Эслатиб ўтамиз, ушбу ҳал қилувчи ўйинда Франциянинг «ПСЖ» клуби пенальтилар сериясида Англиянинг «Арсенал» жамоасини мағлуб этиб, бош кубокка эга чиққан эди.
ФИФА раҳбаридан Флорентино Пересга юксак эҳтиром
Жанни Инфантино ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида Мадрид гранди раҳбари билан учрашувдан олинган суратларни жойлаштириб, Переснинг футбол оламидаги хизматларини алоҳида эътироф этди:
«Флорентино Перес билан Будапештдаги маҳобатли финал учрашувида кўришганимдан чин дилдан мамнунман. Бу инсоннинг футбол оламида эришган муваффақиятлари, умумий спортимиз ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси ва дунё миқёсидаги таъсири ҳақиқатан ҳам жуда улкан. Мадриднинг «Реал» клуби жаҳон саҳнасида порлашда давом этиши йўлидаги тинимсиз меҳнатларингиз учун сизга раҳмат. Ишончим комилки, сиздай раҳбар билан «қироллик клуби»ни келажакда бундан-да порлоқ зафарлар кутмоқда», — дея таъкидлади ФИФА раҳбари.
Тарихий илдизлар: 122 йиллик қадрдонлик
Мулоқот давомида ФИФА президенти ташкилот ва Мадрид клуби ўртасидаги чуқур ва узоқ йиллик тарихий алоқаларга ҳам тўхталиб ўтди. Таъкидланишича, «Реал Мадрид» клуби бундан роппа-роса 122 йил муқаддам Халқаро футбол федерацияси — ФИФА ташкилотига асос солган тарихий таъсисчилардан бири ҳисобланади. Бу эса икки томон ўртасидаги муносабатлар нақадар мустаҳкам пойдеворга эга эканлигини яққол кўрсатади.
Тез орада янги ғалабалар сари
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, «Реал Мадрид» ўз ички биринчилигида нақ 36 марта чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган бўлиб, Европа қитъасидаги клублар ўртасида энг муваффақиятли ва энг кўп соврин ютувчи жамоа сифатида танилади.
Гарчи «қаймоқранглилар» ўтган йилги ФИФА Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида иштирок этган бўлсалар-да, ўша мавсумни кутилмаганда йирик кубокларсиз, совринсиз якунлашга мажбур бўлган эдилар. Шунга қарамай, Инфантинонинг ишонч билан айтган сўзлари мадридликларнинг янги мавсумда катта зафарларга қайтиши учун ўзига хос далда бўлди.
Жаҳон футболи, нуфузли турнирлар ва севимли клубларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…