Жанни Инфантино ва Флорентино Перес Будапештдаги ЕЧЛ финалида учрашди

·51·Спорт
Жанни Инфантино ва Флорентино Перес Будапештдаги ЕЧЛ финалида учрашди

Жаҳон футболининг энг юқори мартабали раҳбарлари ўртасидаги самимий мулоқотлар доимо миллионлар ўйини ишқибозлари диққат марказида бўлиб келган. ФИФА (Халқаро футбол федерацияси) президенти Жанни Инфантино Мадриднинг «Реал» клуби президенти, футбол оламининг энг нуфузли шахсларидан бири Флорентино Перес билан ўтказилган учрашув ҳақида ўз таассуротларини ўртоқлашди.

Мазкур олий даражадаги учрашув Будапешт шаҳри мезбонлик қилган Европа Чемпионлар лигасининг жорий мавсумдаги ҳаяжонли финал баҳси ортидан бўлиб ўтди. Эслатиб ўтамиз, ушбу ҳал қилувчи ўйинда Франциянинг «ПСЖ» клуби пенальтилар сериясида Англиянинг «Арсенал» жамоасини мағлуб этиб, бош кубокка эга чиққан эди.

ФИФА раҳбаридан Флорентино Пересга юксак эҳтиром

Жанни Инфантино ўзининг ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида Мадрид гранди раҳбари билан учрашувдан олинган суратларни жойлаштириб, Переснинг футбол оламидаги хизматларини алоҳида эътироф этди:

«Флорентино Перес билан Будапештдаги маҳобатли финал учрашувида кўришганимдан чин дилдан мамнунман. Бу инсоннинг футбол оламида эришган муваффақиятлари, умумий спортимиз ривожига қўшган беқиёс ҳиссаси ва дунё миқёсидаги таъсири ҳақиқатан ҳам жуда улкан. Мадриднинг «Реал» клуби жаҳон саҳнасида порлашда давом этиши йўлидаги тинимсиз меҳнатларингиз учун сизга раҳмат. Ишончим комилки, сиздай раҳбар билан «қироллик клуби»ни келажакда бундан-да порлоқ зафарлар кутмоқда», — дея таъкидлади ФИФА раҳбари.

Тарихий илдизлар: 122 йиллик қадрдонлик

Мулоқот давомида ФИФА президенти ташкилот ва Мадрид клуби ўртасидаги чуқур ва узоқ йиллик тарихий алоқаларга ҳам тўхталиб ўтди. Таъкидланишича, «Реал Мадрид» клуби бундан роппа-роса 122 йил муқаддам Халқаро футбол федерацияси — ФИФА ташкилотига асос солган тарихий таъсисчилардан бири ҳисобланади. Бу эса икки томон ўртасидаги муносабатлар нақадар мустаҳкам пойдеворга эга эканлигини яққол кўрсатади.

Тез орада янги ғалабалар сари

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, «Реал Мадрид» ўз ички биринчилигида нақ 36 марта чемпионлик шоҳсупасига кўтарилган бўлиб, Европа қитъасидаги клублар ўртасида энг муваффақиятли ва энг кўп соврин ютувчи жамоа сифатида танилади.

Гарчи «қаймоқранглилар» ўтган йилги ФИФА Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида иштирок этган бўлсалар-да, ўша мавсумни кутилмаганда йирик кубокларсиз, совринсиз якунлашга мажбур бўлган эдилар. Шунга қарамай, Инфантинонинг ишонч билан айтган сўзлари мадридликларнинг янги мавсумда катта зафарларга қайтиши учун ўзига хос далда бўлди.

Жаҳон футболи, нуфузли турнирлар ва севимли клубларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди