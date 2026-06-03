Англия Премьер-лигасининг энг қимматбаҳо ўн нафар футболчиси
Дунёнинг энг оммабоп ва шиддатли миллий чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигаси (АПЛ) мухлислари учун қизиқарли янгилик эълон қилинди. Нуфузли ва дунёга машҳур «Transfermarkt» таҳлилий портали Англия яшил майдонларида тўп сураётган профессионал футболчиларнинг трансфер бозоридаги жорий баҳоларини расман янгилади. Ушбу янгиланиш натижасида лиганинг энг қимматбаҳо юлдузлари рейтинги шаклланди.
Топда яна Эрлинг Ҳоланд!
Бугунги кунда нафақат АПЛнинг, балки бутун дунё футболининг энг хавфли ва маҳсулдор ҳужумчиларидан бири бўлган «Манчестер Сити» аъзоси Эрлинг Ҳоланд кутилганидек рўйхат карвонбошисига айланди. Норвегиялик тўпурарнинг бозор қиймати рекорд даражадаги 200 миллион евро этиб белгиланди ва у айни дамда чемпионатнинг энг қимматбаҳо ўйинчиси сифатида тан олинди.
Шунингдек, кучли учликдан Лондоннинг «Арсенал» клуби етакчилари — ярим ҳимоячи Деклан Райс (120 млн евро) ҳамда вингер Букайо Сака (110 млн евро) жой олишди.
АПЛнинг айни вақтдаги энг қиммат 10 футболчиси
Янгиланган рейтингнинг юқори ўнталигидан жой олган юлдузлар билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Орин
Футболчи (Клуби)
Трансфер қиймати (млн евро)
1
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити»)
200
2
Деклан Райс («Арсенал»)
120
3
Букайо Сака («Арсенал»)
110
4
Флориан Виртц («Ливерпуль»)
100
5
Коул Палмер («Челси»)
100
6
Мойсес Кайседо («Челси»)
100
7
Вильям Салиба («Арсенал»)
100
8
Доминик Собослаи («Ливерпуль»)
100
9
Райан Шерки («Манчестер Сити»)
90
10
Морган Рожерс («Астон Вилла»)
90
Қизиқарли жиҳати: Кучли ўнликдан жой олган футболчиларнинг нақ 5 нафари — Флориан Виртц, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Вильям Салиба ва Доминик Собослаи бир хил — 100 миллион евролик кўрсаткич билан рейтингнинг ўрта поғоналарини банд этиб туришибди.
Кучли бешлик чемпионатлари, трансфер бозоридаги энг сўнгги қийматлар ва жаҳон футболига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг.
…