Англия Премьер-лигасининг энг қимматбаҳо ўн нафар футболчиси

·216·Спорт
Англия Премьер-лигасининг энг қимматбаҳо ўн нафар футболчиси
Аудио версияси

Дунёнинг энг оммабоп ва шиддатли миллий чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигаси (АПЛ) мухлислари учун қизиқарли янгилик эълон қилинди. Нуфузли ва дунёга машҳур «Transfermarkt» таҳлилий портали Англия яшил майдонларида тўп сураётган профессионал футболчиларнинг трансфер бозоридаги жорий баҳоларини расман янгилади. Ушбу янгиланиш натижасида лиганинг энг қимматбаҳо юлдузлари рейтинги шаклланди.

Топда яна Эрлинг Ҳоланд!

Бугунги кунда нафақат АПЛнинг, балки бутун дунё футболининг энг хавфли ва маҳсулдор ҳужумчиларидан бири бўлган «Манчестер Сити» аъзоси Эрлинг Ҳоланд кутилганидек рўйхат карвонбошисига айланди. Норвегиялик тўпурарнинг бозор қиймати рекорд даражадаги 200 миллион евро этиб белгиланди ва у айни дамда чемпионатнинг энг қимматбаҳо ўйинчиси сифатида тан олинди.

Шунингдек, кучли учликдан Лондоннинг «Арсенал» клуби етакчилари — ярим ҳимоячи Деклан Райс (120 млн евро) ҳамда вингер Букайо Сака (110 млн евро) жой олишди.

АПЛнинг айни вақтдаги энг қиммат 10 футболчиси

Янгиланган рейтингнинг юқори ўнталигидан жой олган юлдузлар билан қуйидаги жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Орин

Футболчи (Клуби)

Трансфер қиймати (млн евро)

1

Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити»)

200

2

Деклан Райс («Арсенал»)

120

3

Букайо Сака («Арсенал»)

110

4

Флориан Виртц («Ливерпуль»)

100

5

Коул Палмер («Челси»)

100

6

Мойсес Кайседо («Челси»)

100

7

Вильям Салиба («Арсенал»)

100

8

Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

100

9

Райан Шерки («Манчестер Сити»)

90

10

Морган Рожерс («Астон Вилла»)

90

Қизиқарли жиҳати: Кучли ўнликдан жой олган футболчиларнинг нақ 5 нафари — Флориан Виртц, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Вильям Салиба ва Доминик Собослаи бир хил — 100 миллион евролик кўрсаткич билан рейтингнинг ўрта поғоналарини банд этиб туришибди.

Кучли бешлик чемпионатлари, трансфер бозоридаги энг сўнгги қийматлар ва жаҳон футболига оид энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди