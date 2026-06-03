Ханс-Дитер Флик Ла Лигада мавсумнинг энг яхши мураббийи бўлди

·53·Спорт
Ханс-Дитер Флик Ла Лигада мавсумнинг энг яхши мураббийи бўлди
Аудио версияси

Каталония футболи ишқибозлари ва гранд жамоанинг миллионлаб содиқ мухлислари учун ҳақиқий байрам кайфиятини бахш этувчи ажойиб хушхабар Испания яшил майдонларидан етиб келди. Испания Ла Лигаси раҳбарияти томонидан ортда қолган футбол йили якунлари сарҳисоб қилиниб, "Барселона" клубининг маҳоратли устози Ханс-Дитер Флик расман мавсумнинг энг кучли бош мураббийи деб эълон қилинди.

Германиялик тажрибали мутахассис ўзининг юксак тактик билимлари ва темир интизоми эвазига "кўк-анорранглилар"ни яна катта зафарлар сари бошлаб келди.

Ҳайратланарли рақамлар ва тарихий рекорд

Флик бошқаруви остида "Барселона" жорий ички чемпионатда мутлақ устунлик намойиш этди. Мавсум давомида қайд этилган мафтункор кўрсаткичлар ҳар қандай футбол ишқибозини ҳайратга солиши табиий:

  • Очколар сони: Каталонияликлар мавсумни нақ 94 очко билан чемпион сифатида якунлаб, ўзларининг азалий рақиби — иккинчи ўриндаги Мадриднинг "Реал" клубини 8 очкога ортда қолдириб кетишди.

  • Голлар ёмғири: Жамоа ўтказилган 38 та тур давомида рақиблар дарвозасини нақ 95 маротаба ишғол этди ва бор-йўғи 6 та учрашувда имкониятни бой берди, холос.

  • Мутлақ рекорд: "Барселона" Ла Лиганинг кўп йиллик бой тарихида мутлақо янги саҳифа очди — улар бир мавсум давомида ўз уйларида (камп ноу атрофида) ўтказилган барча учрашувларда фақат ғалаба қозонган илк жамоага айланишди!

Кетма-кет иккинчи зафар ва порлоқ келажак

61 ёшли немис футболи профессори Ханс-Дитер Флик ушбу нуфузли индивидуал совринни ўз фаолиятида кетма-кет иккинчи бор қўлга киритиб, ўз "класс"ини яна бир бор исботлади. Эслатиб ўтамиз, у 2024 йилнинг ёзидан буён Каталония гранди рулини бошқариб келмоқда.

Муҳим янгилик: Жамоа раҳбарияти мураббийнинг кўрсатаётган мана шундай феноменал натижаларидан тўлиқ мамнун бўлган ҳолда, яқиндагина мутахассис билан ўртадаги амалдаги меҳнат битимини 2028 йилга қадар узайтиришга қарор қилган эди. Бу эса жамоа мухлисларига келажакда янада кўплаб кубоклар ва чиройли ғалабалар келишидан дарак беради.

Испания Ла Лигаси, чемпионлик пойгаси ва севимли клубларингиз ҳаётига оид энг ишончли, қайноқ ва завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди