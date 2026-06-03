Ханс-Дитер Флик Ла Лигада мавсумнинг энг яхши мураббийи бўлди
Каталония футболи ишқибозлари ва гранд жамоанинг миллионлаб содиқ мухлислари учун ҳақиқий байрам кайфиятини бахш этувчи ажойиб хушхабар Испания яшил майдонларидан етиб келди. Испания Ла Лигаси раҳбарияти томонидан ортда қолган футбол йили якунлари сарҳисоб қилиниб, "Барселона" клубининг маҳоратли устози Ханс-Дитер Флик расман мавсумнинг энг кучли бош мураббийи деб эълон қилинди.
Германиялик тажрибали мутахассис ўзининг юксак тактик билимлари ва темир интизоми эвазига "кўк-анорранглилар"ни яна катта зафарлар сари бошлаб келди.
Ҳайратланарли рақамлар ва тарихий рекорд
Флик бошқаруви остида "Барселона" жорий ички чемпионатда мутлақ устунлик намойиш этди. Мавсум давомида қайд этилган мафтункор кўрсаткичлар ҳар қандай футбол ишқибозини ҳайратга солиши табиий:
Очколар сони: Каталонияликлар мавсумни нақ 94 очко билан чемпион сифатида якунлаб, ўзларининг азалий рақиби — иккинчи ўриндаги Мадриднинг "Реал" клубини 8 очкога ортда қолдириб кетишди.
Голлар ёмғири: Жамоа ўтказилган 38 та тур давомида рақиблар дарвозасини нақ 95 маротаба ишғол этди ва бор-йўғи 6 та учрашувда имкониятни бой берди, холос.
Мутлақ рекорд: "Барселона" Ла Лиганинг кўп йиллик бой тарихида мутлақо янги саҳифа очди — улар бир мавсум давомида ўз уйларида (камп ноу атрофида) ўтказилган барча учрашувларда фақат ғалаба қозонган илк жамоага айланишди!
Кетма-кет иккинчи зафар ва порлоқ келажак
61 ёшли немис футболи профессори Ханс-Дитер Флик ушбу нуфузли индивидуал совринни ўз фаолиятида кетма-кет иккинчи бор қўлга киритиб, ўз "класс"ини яна бир бор исботлади. Эслатиб ўтамиз, у 2024 йилнинг ёзидан буён Каталония гранди рулини бошқариб келмоқда.
Муҳим янгилик: Жамоа раҳбарияти мураббийнинг кўрсатаётган мана шундай феноменал натижаларидан тўлиқ мамнун бўлган ҳолда, яқиндагина мутахассис билан ўртадаги амалдаги меҳнат битимини 2028 йилга қадар узайтиришга қарор қилган эди. Бу эса жамоа мухлисларига келажакда янада кўплаб кубоклар ва чиройли ғалабалар келишидан дарак беради.
Испания Ла Лигаси, чемпионлик пойгаси ва севимли клубларингиз ҳаётига оид энг ишончли, қайноқ ва завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…