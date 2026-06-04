Диего Симеоне Мейсон Гринвудни Атлетико Мадридга олиб келмоқчи
Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Мейсон Гринвуд номзодини асосий мақсад қилиб белгилади. Испания гранди ҳужумда жиддий ўзгаришларни режалаштирмоқда ва Симеоне инглиз форвардини ўз тактик тизими учун "мукаммал ҳужумчи" деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гринвуд ўтган мавсумда Хетафе сафида ижара асосида тўп суриб, Ла Лига шароитига мослаша олишини исботлаган эди. Ҳозирда Пари Сен-Жермен ва бошқа грандлар билан рақобатлашаётган Марсель сафида порлаётган 24 ёшли футболчи, ўзининг тезкорлиги ва якунловчи зарбалари билан Атлетико Мадрид мураббийлар штабини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.
Марсель клуби ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Хабарларга кўра, Франция клуби барча мусобақаларда 26 та гол ва 11 та ассист қайд этган футболчи учун 100 миллион евро миқдорида нарх белгилаган. Марсель спорт директори Грегорй Лорензи агар манфаатли таклиф тушса, уни кўриб чиқишга тайёр эканликларини билдирган.
Ушбу трансфернинг амалга ошиши кўп жиҳатдан Хулиан Альварес тақдирига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Гарчи Атлетико Мадрид раҳбарияти аргентиналик ҳужумчининг Барселона клубига ўтиши ҳақидаги хабарларни рад этаётган бўлса-да, агар Альварес бўйича йирик таклиф тушса, тушган маблағ Гринвуд трансферига йўналтирилиши мумкин.
Ҳозирча 100 миллион евролик нарх Атлетико Мадрид учун асосий тўсиқ бўлиб турибди. Бироқ Симеоне ҳужум чизиғида янги қон кераклигини таъкидламоқда ва Мейсон Гринвуд трансфери ёзги ойнанинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…