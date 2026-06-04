Диего Симеоне Мейсон Гринвудни Атлетико Мадридга олиб келмоқчи

·48·Спорт
Диего Симеоне Мейсон Гринвудни Атлетико Мадридга олиб келмоқчи
Аудио версияси

Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Мейсон Гринвуд номзодини асосий мақсад қилиб белгилади. Испания гранди ҳужумда жиддий ўзгаришларни режалаштирмоқда ва Симеоне инглиз форвардини ўз тактик тизими учун "мукаммал ҳужумчи" деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гринвуд ўтган мавсумда Хетафе сафида ижара асосида тўп суриб, Ла Лига шароитига мослаша олишини исботлаган эди. Ҳозирда Пари Сен-Жермен ва бошқа грандлар билан рақобатлашаётган Марсель сафида порлаётган 24 ёшли футболчи, ўзининг тезкорлиги ва якунловчи зарбалари билан Атлетико Мадрид мураббийлар штабини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда.

Марсель клуби ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Хабарларга кўра, Франция клуби барча мусобақаларда 26 та гол ва 11 та ассист қайд этган футболчи учун 100 миллион евро миқдорида нарх белгилаган. Марсель спорт директори Грегорй Лорензи агар манфаатли таклиф тушса, уни кўриб чиқишга тайёр эканликларини билдирган.

Ушбу трансфернинг амалга ошиши кўп жиҳатдан Хулиан Альварес тақдирига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Гарчи Атлетико Мадрид раҳбарияти аргентиналик ҳужумчининг Барселона клубига ўтиши ҳақидаги хабарларни рад этаётган бўлса-да, агар Альварес бўйича йирик таклиф тушса, тушган маблағ Гринвуд трансферига йўналтирилиши мумкин.

Ҳозирча 100 миллион евролик нарх Атлетико Мадрид учун асосий тўсиқ бўлиб турибди. Бироқ Симеоне ҳужум чизиғида янги қон кераклигини таъкидламоқда ва Мейсон Гринвуд трансфери ёзги ойнанинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Диего СимеонеМейсон ГринвудАтлетико МадридМарсельХулиан Альварес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди