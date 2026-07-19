Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?

·0·Маданият
Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?

Туркия кино саноатида ишлаб чиқариш харажатлари тобора ортиб бораётгани сабабли кўплаб сериаллар рейтинг паст бўлса, қисқа фурсатда эфирдан олинмоқда. Мутахассислар бунга асосий сабаб сифатида суратга олиш харажатлари, айниқса бош ролларни ижро этувчи актёр ва актрисаларнинг юқори гонорарларини кўрсатмоқда.

Gzt.com нашри маълумотига кўра, 2026 йилда Кенан Имирзалиоғлу Туркиянинг энг кўп ҳақ олувчи актёрига айланди. У “Оила — бу синов” сериалининг ҳар бир қисми учун 4,5 миллион турк лираси (тахминан 95,7 минг АҚШ доллари) гонорар олган. Сериалнинг илк мавсуми 18 қисмдан иборат бўлгани сабабли актёрнинг умумий даромади 80 миллион лирадан ошган.

Oq ko'ylakdagi qora sochli erkak divanda qo'li iagida o'tiribdi.

Рейтингнинг иккинчи поғонасидан Киванч Татлитуғ жой олди. У суратга олиниши режалаштирилган “Тропиклар” сериалининг ҳар бир қисми учун 4 миллион лира (85 минг АҚШ доллари) олиши керак эди. Бироқ лойиҳа ҳозирча бошланмаган. Бунга Киванч билан бирга суратга тушадиган мос актриса топилмагани сабаб қилиб кўрсатилмоқда.

Oq ko'ylak kiygan soqolli erkak studiyada stulda o'tiribdi.

Haberler нашрига кўра, учинчи ўринда Чағатай Улусой қайд этилган. У “Ашраф ва Рўё” сериалидаги иштироки учун ҳар бир қисмдан 3,5 миллион лира (74–75 минг АҚШ доллари) ишлаб топган.

To'q ko'k paltodagi soqolli kishi g'ishtli devor fonida kameraga tikilib turibdi.

Актрисалар орасида эса Афра Сарачўғли етакчилик қилмоқда. У бир қисм учун 2,5 миллион лира (53 минг АҚШ доллари) гонорар олган.

Och jigarrang sochli va ko'k ko'zli yosh ayol yon tomonga qarab turibdi.

Ундан кейинги ўринда Демет Оздемир бўлиб, унинг бир қисмдаги даромади 2 миллион лира (42,5 минг АҚШ доллари)ни ташкил этган.

Oq libos kiygan uzun sochli ayol tik turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Бугун, 20:42Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Бугун, 19:55Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Бугун, 18:08Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Бугун, 17:38“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқланди“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқландиБугун, 12:58Болливуд Шоҳруҳ Хонсиз бўлмайди: актёрга машҳур фильмлар давомидан таклифлар тушмоқда (видео)Болливуд Шоҳруҳ Хонсиз бўлмайди: актёрга машҳур фильмлар давомидан таклифлар тушмоқда (видео)Бугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)