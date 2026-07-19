Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?
Туркия кино саноатида ишлаб чиқариш харажатлари тобора ортиб бораётгани сабабли кўплаб сериаллар рейтинг паст бўлса, қисқа фурсатда эфирдан олинмоқда. Мутахассислар бунга асосий сабаб сифатида суратга олиш харажатлари, айниқса бош ролларни ижро этувчи актёр ва актрисаларнинг юқори гонорарларини кўрсатмоқда.
Gzt.com нашри маълумотига кўра, 2026 йилда Кенан Имирзалиоғлу Туркиянинг энг кўп ҳақ олувчи актёрига айланди. У “Оила — бу синов” сериалининг ҳар бир қисми учун 4,5 миллион турк лираси (тахминан 95,7 минг АҚШ доллари) гонорар олган. Сериалнинг илк мавсуми 18 қисмдан иборат бўлгани сабабли актёрнинг умумий даромади 80 миллион лирадан ошган.
Рейтингнинг иккинчи поғонасидан Киванч Татлитуғ жой олди. У суратга олиниши режалаштирилган “Тропиклар” сериалининг ҳар бир қисми учун 4 миллион лира (85 минг АҚШ доллари) олиши керак эди. Бироқ лойиҳа ҳозирча бошланмаган. Бунга Киванч билан бирга суратга тушадиган мос актриса топилмагани сабаб қилиб кўрсатилмоқда.
Haberler нашрига кўра, учинчи ўринда Чағатай Улусой қайд этилган. У “Ашраф ва Рўё” сериалидаги иштироки учун ҳар бир қисмдан 3,5 миллион лира (74–75 минг АҚШ доллари) ишлаб топган.
Актрисалар орасида эса Афра Сарачўғли етакчилик қилмоқда. У бир қисм учун 2,5 миллион лира (53 минг АҚШ доллари) гонорар олган.
Ундан кейинги ўринда Демет Оздемир бўлиб, унинг бир қисмдаги даромади 2 миллион лира (42,5 минг АҚШ доллари)ни ташкил этган.
…