Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказди

·0·Техно
Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказди

АҚШ Мудофаа вазирлигининг истиқболли тадқиқот лойиҳалари агентлиги (DARPA) ва АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари замонавий авиация тарихида муҳим қадамни ташлади. Модернизация қилинган F-16 қирувчи самолёти илк бор сунъий интеллект (СИ) бошқаруви остида муваффақиятли парвоз қилди. Ушбу синов автоном бошқарув тизимларини эски авлод самолётларига интеграция қилиш борасидаги энг йирик ютуқлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнида Випер Эхпериментатион анд Нехт-генератион Оператионс Модел (ВEНОМ) деб номланган махсус технологик мажмуадан фойдаланилди. Ушбу тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у F-16 самолётининг базавий дастурий таъминотини бутунлай қайта ёзмасдан туриб, бортга сунъий интеллектни ўрнатиш имконини беради. ВEНОМ нафақат парвозни бошқариш, балки турли датчиклар ва бошқа борт тизимларини ҳам назорат қилиш қобилиятига эга.

Инсон назорати остидаги автономия

Парвоз давомида хавфсизлик чораларига алоҳида эътибор қаратилди. Самолётни ҳавога кўтариш вазифасини тажрибали учувчи бажарди, шундан сўнг бошқарув тўлиқ сунъий интеллект ихтиёрига топширилди. Бунда "human-он-те-лооп" (жараён устидан инсон назорати) тамойили қўлланди. Бу схемага кўра, учувчи кабинада қолиб, тизим ишини кузатиб боради ва зарурат туғилганда аралашиши мумкин, бироқ у СИ томонидан қабул қилинган ҳар бир қарорни тасдиқлаши шарт эмас.

DARPA мутахассисларининг таъкидлашича, махсус экспериментал самолёт ўрнига серияли ишлаб чиқарилган F-16 моделидан фойдаланиш технологияни келажакда кенг миқёсда жорий этишни осонлаштиради. Бу усул бир вақтнинг ўзида бир нечта қирувчи самолётларда турли СИ агентларини, янги тактикалар ва учувчисиз аппаратлар билан ҳамкорлик қилиш усулларини синаб кўриш имконини беради.

Келажакдаги жанговар авиация қиёфаси

ВEНОМ лойиҳаси DARPA агентлигининг Артифисиал Intelligence Реинфорцементс (АИР) дастури билан чамбарчас боғлиқ. Келажакда бундай тизимлар ҳарбий учувчиларга бутун бошли учувчисиз аппаратлар гуруҳини масофадан бошқариш ва мураккаб жанговар топшириқларни бажаришда кўмаклашиши кўзда тутилган. Бу эса замонавий ҳаво жангларидаги ўта мураккаб ва тезкор вазиятларда инсон зиммасидаги юкламани камайтиради.

ixbt.com маълумотига кўра, сунъий интеллектни авиацияга жорий этишда ишончлилик ва кутилмаган вазиятларда тизимнинг ўзини тутиши энг асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ўтказилган синовлар ушбу технологияларни компьютер симуляцияларидан реал парвозларга ўтказиш учун зарур бўлган муҳим маълумотларни тўплашга хизмат қилади. Ҳозирча СИ ёрдамчиси сифатида кўрилаётган бўлса-да, келажакда у тўлиқ мустақил жанговар бирликка айланиши мумкин.

DARPAF-16Сунъий ИнтеллектВEНОМАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиАҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиБугун, 20:51Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиБугун, 20:27Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиҚозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиБугун, 20:25Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиIntel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиБугун, 19:54Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда