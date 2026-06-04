Испания терма жамоаси фаворитлар рўйхатида биринчи бўлади

·48·Спорт
Испания терма жамоаси фаворитлар рўйхатида биринчи бўлади
Аудио версияси

Opta суперкомпьютери 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати ғолиблиги учун асосий фаворит сифатида Испания терма жамоасини кўрсатди.

1 июн ҳолатига тузилган прогнозга кўра, испанларнинг мусобақада зафар қучиш эҳтимоли 16,1 фоизни ташкил этган.

Рейтингда иккинчи ўринни Франция эгаллаган. Французларнинг чемпион бўлиш эҳтимоли 13 фоиз деб баҳоланган.

Учинчи поғонадан Англия жой олган бўлиб, унинг имконияти 11,2 фоизга тенг. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина эса 10,4 фоиз билан тўртинчи ўринда қайд этилган.

Кучли бешликни Португалия якунлаб берган. Унинг чемпионлик эҳтимоли 7 фоиз деб кўрсатилган.

Шунингдек, Бразилия 6,6 фоиз, Германия 5,1 фоиз ва Нидерландия 3,6 фоиз эҳтимол билан кейинги ўринларни эгаллаган.

Opta суперкомпьютери прогнозида Норвегия 3,5 фоиз, Белгия 2,4 фоиз ва Колумбия 2,1 фоиз кўрсаткич билан биринчи ўнликдан жой олган.

Рейтингнинг қолган қисмида Марокаш, Уругвай, Швейцария ва Хорватия терма жамоалари қайд этилган. Уларнинг чемпионлик эҳтимоли 1,6–1,9 фоиз оралиғида баҳоланган.

Ispaniya JCh-2026 g‘olibi bo‘lishga eng asosiy da'vogar deb ko‘rsatilgan infografika.

ИспанияФранцияАнглияАргентинаПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди