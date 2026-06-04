Испания терма жамоаси фаворитлар рўйхатида биринчи бўлади
Opta суперкомпьютери 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати ғолиблиги учун асосий фаворит сифатида Испания терма жамоасини кўрсатди.
1 июн ҳолатига тузилган прогнозга кўра, испанларнинг мусобақада зафар қучиш эҳтимоли 16,1 фоизни ташкил этган.
Рейтингда иккинчи ўринни Франция эгаллаган. Французларнинг чемпион бўлиш эҳтимоли 13 фоиз деб баҳоланган.
Учинчи поғонадан Англия жой олган бўлиб, унинг имконияти 11,2 фоизга тенг. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина эса 10,4 фоиз билан тўртинчи ўринда қайд этилган.
Кучли бешликни Португалия якунлаб берган. Унинг чемпионлик эҳтимоли 7 фоиз деб кўрсатилган.
Шунингдек, Бразилия 6,6 фоиз, Германия 5,1 фоиз ва Нидерландия 3,6 фоиз эҳтимол билан кейинги ўринларни эгаллаган.
Opta суперкомпьютери прогнозида Норвегия 3,5 фоиз, Белгия 2,4 фоиз ва Колумбия 2,1 фоиз кўрсаткич билан биринчи ўнликдан жой олган.
Рейтингнинг қолган қисмида Марокаш, Уругвай, Швейцария ва Хорватия терма жамоалари қайд этилган. Уларнинг чемпионлик эҳтимоли 1,6–1,9 фоиз оралиғида баҳоланган.
…