"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...

·351·Спорт
"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...

Европа футболида трансфер ойнаси расман очилиш арафасида турган бир пайтда, Англия ва Испания грандлари ўртасида йирик келишув пишиб етилмоқда. Франция миллий терма жамоаси ҳамда Мадриднинг “Реал” клуби таянч яримҳимоячиси Орелен Чуамени фаолиятида кескин бурилиш ясаб, Ла Лигани дунёнинг энг шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасига (АПЛ) алиштириши мумкин.

Британиянинг нуфузли “The Times” нашри журналистлари тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, Манчестернинг “Манчестер Юнайтед” клуби анчадан буён ушбу маҳоратли хавбекнинг хизматларига жиддий қизиқиш билдириб келмоқда ва уни трансфер қилиш бўйича фаол ҳаракатларни бошлаб юборган.

"Олд Траффорд"да янги марказ ва Эдерсон келишуви

“Қизил иблислар” келаси мавсумда машҳур "Олд Траффорд" стадиони марказини тубдан янгилашни ва мустаҳкам таянч зонасини шакллантиришни мақсад қилган. Шу сабабли инглиз клуби нафақат Чуамени, балки яна бир кучли ижрочини таркибга қўшиб олиш арафасида турибди:

  • Эдерсон трансфери ҳал бўлди: "Манчестер Юнайтед" Бергамонинг “Аталанта” клуби вакили бўлган бразилиялик яримҳимоячи Эдерсоннинг ўтишини деярли тўлиқ ҳал қилиб бўлган.

  • Даҳшатли жуфтлик режаси: Агар Манчестер клуби раҳбарияти Орелен Чуамени трансферини ҳам муваффақиятли якунлай олса, янги мавсумда АПЛда энг кучли яримҳимоя тандемларидан бири яратилади.

Чуаменининг Мадриддаги статистикаси ва шартномаси

Мадриднинг “Реал” клуби франциялик олмосни осонликча қўйворишни истамаслиги табиий, чунки у жамоанинг асосий фигураларидан бири ҳисобланади. Қуйидаги жадвалда футболчининг айни дамдаги молиявий ва спорт кўрсаткичлари акс этган:

Кўрсаткичлар тури

Футболчининг жорий ҳолати ва рақамлари

Мавсумдаги умумий ўйинлари

Барча мусобақаларда жами 49 та учрашув

Сермаҳсуллик кўрсаткичи

Рақиблар дарвозасига 2 та гол ва 2 та голли узатма

Амалдаги шартнома муддати

"Қироллик клуби" билан 2028 йилга қадар мўлжалланган

Бозор қиймати (Transfermarkt)

Айни пайтдаги актуал баҳоси 75 миллион евро

Нисбатан узоқ муддатли шартнома ва футболчининг Transfermarkt порталидаги юқори баҳоси "Манчестер Юнайтед"дан жуда катта молиявий харажат талаб қилишини кўрсатмоқда.

Замин шарҳи: "Реал Мадрид" таркибида рақобат ўта кучайиб кетгани ҳеч кимга сир эмас. Чуамени Мадридда муҳим ўйинчи бўлса-да, АПЛнинг жозибаси ва "Манчестер Юнайтед"да мутлақ етакчига айланиш имконияти франциялик юлдузни қизиқтириб қўйган бўлиши мумкин. Агар у Эдерсон билан биргаликда "МЮ" марказини банд этса, инглиз клуби ниҳоят ўз инқирозига чек қўйиб, чемпионлик пойгасига қайта олади. Тез орада бу трансфер эпопеяси қандай якунланишини билиб оламиз.

Европа трансфер бозоридаги энг қайноқ инсайдлар, Англия Премьер-лигасидаги кутилаётган мега-келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Манчестер ЮнайтедРеалОрелен ЧуамениЭдерсонАталанта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилиндиАПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилиндиБугун, 19:42Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди