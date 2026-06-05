"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...
Европа футболида трансфер ойнаси расман очилиш арафасида турган бир пайтда, Англия ва Испания грандлари ўртасида йирик келишув пишиб етилмоқда. Франция миллий терма жамоаси ҳамда Мадриднинг “Реал” клуби таянч яримҳимоячиси Орелен Чуамени фаолиятида кескин бурилиш ясаб, Ла Лигани дунёнинг энг шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасига (АПЛ) алиштириши мумкин.
Британиянинг нуфузли “The Times” нашри журналистлари тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, Манчестернинг “Манчестер Юнайтед” клуби анчадан буён ушбу маҳоратли хавбекнинг хизматларига жиддий қизиқиш билдириб келмоқда ва уни трансфер қилиш бўйича фаол ҳаракатларни бошлаб юборган.
"Олд Траффорд"да янги марказ ва Эдерсон келишуви
“Қизил иблислар” келаси мавсумда машҳур "Олд Траффорд" стадиони марказини тубдан янгилашни ва мустаҳкам таянч зонасини шакллантиришни мақсад қилган. Шу сабабли инглиз клуби нафақат Чуамени, балки яна бир кучли ижрочини таркибга қўшиб олиш арафасида турибди:
Эдерсон трансфери ҳал бўлди: "Манчестер Юнайтед" Бергамонинг “Аталанта” клуби вакили бўлган бразилиялик яримҳимоячи Эдерсоннинг ўтишини деярли тўлиқ ҳал қилиб бўлган.
Даҳшатли жуфтлик режаси: Агар Манчестер клуби раҳбарияти Орелен Чуамени трансферини ҳам муваффақиятли якунлай олса, янги мавсумда АПЛда энг кучли яримҳимоя тандемларидан бири яратилади.
Чуаменининг Мадриддаги статистикаси ва шартномаси
Мадриднинг “Реал” клуби франциялик олмосни осонликча қўйворишни истамаслиги табиий, чунки у жамоанинг асосий фигураларидан бири ҳисобланади. Қуйидаги жадвалда футболчининг айни дамдаги молиявий ва спорт кўрсаткичлари акс этган:
Кўрсаткичлар тури
Футболчининг жорий ҳолати ва рақамлари
Мавсумдаги умумий ўйинлари
Барча мусобақаларда жами 49 та учрашув
Сермаҳсуллик кўрсаткичи
Рақиблар дарвозасига 2 та гол ва 2 та голли узатма
Амалдаги шартнома муддати
"Қироллик клуби" билан 2028 йилга қадар мўлжалланган
Бозор қиймати (Transfermarkt)
Айни пайтдаги актуал баҳоси 75 миллион евро
Нисбатан узоқ муддатли шартнома ва футболчининг Transfermarkt порталидаги юқори баҳоси "Манчестер Юнайтед"дан жуда катта молиявий харажат талаб қилишини кўрсатмоқда.
Замин шарҳи: "Реал Мадрид" таркибида рақобат ўта кучайиб кетгани ҳеч кимга сир эмас. Чуамени Мадридда муҳим ўйинчи бўлса-да, АПЛнинг жозибаси ва "Манчестер Юнайтед"да мутлақ етакчига айланиш имконияти франциялик юлдузни қизиқтириб қўйган бўлиши мумкин. Агар у Эдерсон билан биргаликда "МЮ" марказини банд этса, инглиз клуби ниҳоят ўз инқирозига чек қўйиб, чемпионлик пойгасига қайта олади. Тез орада бу трансфер эпопеяси қандай якунланишини билиб оламиз.
Европа трансфер бозоридаги энг қайноқ инсайдлар, Англия Премьер-лигасидаги кутилаётган мега-келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…