Жаҳон чемпионати иштирокчилари ўртоқлик ўйинларида куч синашишди

·44·Спорт
Жаҳон чемпионати иштирокчилари ўртоқлик ўйинларида куч синашишди

ФИФА томонидан тақдим этилган халқаро тақвим доирасида дунё яшил майдонларида навбатдаги қизғин ва шиддатли учрашувлар бўлиб ўтди. Бўлажак Жаҳон чемпионатига жиддий ва пухта ҳозирлик кўраётган Саудия Арабистони, Парагвай, Канада ҳамда Ҳаити терма жамоалари ўзларининг навбатдаги синов-назорат баҳсларида майдонга тушишди.

Ушбу назорат ўйинлари миллионлаб футбол ишқибозларига бир қатор чиройли голлар, йирик ҳисобдаги ғалабалар ва кутилмаган иродали бурилишларни тақдим этди.

Осиё ва Жанубий Америка грандларидан йирик муваффақиятлар

Мазкур ўртоқлик ўйинлари кунида Саудия Арабистони ва Парагвай терма жамоалари ўз мухлисларини чиройли ва сермаҳсул ўйин билан хушнуд этишди. Вакилларимиз билан битта қитъада тўп сурувчи саудияликлар Шимолий Америка вакили Пуэрто-Рико терма жамоасини қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритишди.

Жанубий Американинг маҳоратли вакили бўлмиш Парагвай эса ўз майдонида Никарагуа устидан ҳақиқий "рақс" намойиш этиб, йирик 4:0 ҳисобида зафар қучди.

Қуйида ушбу халқаро назорат учрашувларининг тўлиқ қайдномаси ва гол муаллифлари билан танишишингиз мумкин:

Учрашув иштирокчилари

Якуний ҳисоб

Гол муаллифлари ва урилган дақиқалари

Саудия Арабистони — Пуэрто-Рико

3:0

Мандаш (45+1), ал-Ҳамдан (51), ад-Довсарий (88).

Парагвай — Никарагуа

4:0

Каку (17), Алмирон (42), Галарза (62), Майдана (67).

Канада — Ирландия

1:1

О'Брайан (23 автогол) — Огбене (60).

Ҳаити — Перу

1:2

Исидор (16) — Гарсес (81), Велес (84).

Шимолий Америка ва Океан орти жамоаларининг муросасиз баҳслари

Куннинг қолган ўйинларида анчагина кескин ва муросасиз курашлар кузатилди. Металлдек қаттиқ ҳимояга эга бўлган Канада терма жамоаси ўз уйида Европа вакили — Ирландияни меҳмон қилди. Учрашув аввалида ирландиялик ҳимоячининг ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйгани канадаликларга устунлик берган бўлса-да, иккинчи бўлимда меҳмонлар мувозанатни тиклашга муваффақ бўлишди ва баҳс 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якун топди.

Шунингдек, Ҳаити терма жамоаси АҚШ яшил майдонларида Перуга қарши куч синашди. Ҳаитиликлар баҳснинг 16-дақиқасидаёқ ҳисобни очиб, олдинга чиқиб олишган эди. Бироқ учрашув якунида перуликлар ҳақиқий ирода кўрсатишди ва уч дақиқа ичида иккита гол уриб, 1:2 ҳисобидаги ғалабани ўз томонларига оғдириб кетишди.

Замин шарҳи: Мундиал олдидан ўтказилаётган бу каби назорат учрашувлари мураббийлар штаби учун тактик камчиликларни тўғирлаб олиш учун энг қулай имкониятдир. Саудия Арабистони ва Парагвайнинг ҳужум чизиғидаги сермаҳсуллик уларнинг ЖЧ баҳсларига яхши спорт формасида етиб келаётганидан далолат беради. Ҳаити эса сўнгги дақиқаларда концентрацияни йўқотиш қанчалик қимматга тушишини ушбу ўйинда англаб етди.

Жаҳон футболидаги энг сўнгги қайноқ янгиликлар, терма жамоаларнинг Мундиал олдидан олиб бораётган тайёргарликлари тафсилотлари ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатиСаудия АрабистониПарагвайКанадаГаити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди