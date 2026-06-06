Жаҳон чемпионати иштирокчилари ўртоқлик ўйинларида куч синашишди
ФИФА томонидан тақдим этилган халқаро тақвим доирасида дунё яшил майдонларида навбатдаги қизғин ва шиддатли учрашувлар бўлиб ўтди. Бўлажак Жаҳон чемпионатига жиддий ва пухта ҳозирлик кўраётган Саудия Арабистони, Парагвай, Канада ҳамда Ҳаити терма жамоалари ўзларининг навбатдаги синов-назорат баҳсларида майдонга тушишди.
Ушбу назорат ўйинлари миллионлаб футбол ишқибозларига бир қатор чиройли голлар, йирик ҳисобдаги ғалабалар ва кутилмаган иродали бурилишларни тақдим этди.
Осиё ва Жанубий Америка грандларидан йирик муваффақиятлар
Мазкур ўртоқлик ўйинлари кунида Саудия Арабистони ва Парагвай терма жамоалари ўз мухлисларини чиройли ва сермаҳсул ўйин билан хушнуд этишди. Вакилларимиз билан битта қитъада тўп сурувчи саудияликлар Шимолий Америка вакили Пуэрто-Рико терма жамоасини қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритишди.
Жанубий Американинг маҳоратли вакили бўлмиш Парагвай эса ўз майдонида Никарагуа устидан ҳақиқий "рақс" намойиш этиб, йирик 4:0 ҳисобида зафар қучди.
Қуйида ушбу халқаро назорат учрашувларининг тўлиқ қайдномаси ва гол муаллифлари билан танишишингиз мумкин:
Учрашув иштирокчилари
Якуний ҳисоб
Гол муаллифлари ва урилган дақиқалари
Саудия Арабистони — Пуэрто-Рико
3:0
Мандаш (45+1), ал-Ҳамдан (51), ад-Довсарий (88).
Парагвай — Никарагуа
4:0
Каку (17), Алмирон (42), Галарза (62), Майдана (67).
Канада — Ирландия
1:1
О'Брайан (23 автогол) — Огбене (60).
Ҳаити — Перу
1:2
Исидор (16) — Гарсес (81), Велес (84).
Шимолий Америка ва Океан орти жамоаларининг муросасиз баҳслари
Куннинг қолган ўйинларида анчагина кескин ва муросасиз курашлар кузатилди. Металлдек қаттиқ ҳимояга эга бўлган Канада терма жамоаси ўз уйида Европа вакили — Ирландияни меҳмон қилди. Учрашув аввалида ирландиялик ҳимоячининг ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйгани канадаликларга устунлик берган бўлса-да, иккинчи бўлимда меҳмонлар мувозанатни тиклашга муваффақ бўлишди ва баҳс 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якун топди.
Шунингдек, Ҳаити терма жамоаси АҚШ яшил майдонларида Перуга қарши куч синашди. Ҳаитиликлар баҳснинг 16-дақиқасидаёқ ҳисобни очиб, олдинга чиқиб олишган эди. Бироқ учрашув якунида перуликлар ҳақиқий ирода кўрсатишди ва уч дақиқа ичида иккита гол уриб, 1:2 ҳисобидаги ғалабани ўз томонларига оғдириб кетишди.
Замин шарҳи: Мундиал олдидан ўтказилаётган бу каби назорат учрашувлари мураббийлар штаби учун тактик камчиликларни тўғирлаб олиш учун энг қулай имкониятдир. Саудия Арабистони ва Парагвайнинг ҳужум чизиғидаги сермаҳсуллик уларнинг ЖЧ баҳсларига яхши спорт формасида етиб келаётганидан далолат беради. Ҳаити эса сўнгги дақиқаларда концентрацияни йўқотиш қанчалик қимматга тушишини ушбу ўйинда англаб етди.
Жаҳон футболидаги энг сўнгги қайноқ янгиликлар, терма жамоаларнинг Мундиал олдидан олиб бораётган тайёргарликлари тафсилотлари ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…