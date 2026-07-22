Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олди

·0·Техно
Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олди

Тиббиёт ва юқори технологиялар чорраҳасида инқилобий янгилик юз берди: Ссиенсе Корпоратион стартапи кўриш қобилиятини йўқотган инсонлар учун мўлжалланган PRИМА қурилмасини Европа бозорида сотиш ҳуқуқини қўлга киритди. Ушбу технология ёш билан боғлиқ макула дегенерацияси туфайли кўзи ожиз бўлиб қолган беморларга дунёни қайта кўриш имконини беради. Бу қадам нафақат компания, балки бутун нейротехнология соҳаси учун улкан ютуқ ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

PRИМА тизими кўзнинг орқа қисмига ўрнатиладиган митти чип ва махсус камерали кўзойнакдан иборат. Жараён амбулатория шароитида атиги бир соат давом этадиган операция орқали амалга оширилади. Кўзойнакдаги камера атрофдаги тасвирларни қабул қилиб, уларни бевосита чипга узатади, чип эса ўз навбатида визуал маълумотни мияга етказиб беради. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу технология аллақачон амалиётда ўзининг юқори самарадорлигини исботлаган.

Ҳаёт сифатини тубдан ўзгартирувчи технология

Ссиенсе Корпоратион асосчиси ва раҳбари Max Ҳодакнинг сўзларига кўра, қурилма беморларга функционал кўриш қобилиятини қайтаради. Франциядаги клиник синовларда иштирок этган беморлардан бири яқинда 300 саҳифалик романни ўқиб тугатган бўлса, бошқалари кроссвордлар ечиш ва ҳатто расм чизиш қобилиятига эга бўлган. Бу натижалар йиллар давомида қоронғуликда яшаган инсонлар учун мислсиз имкониятдир.

Таъкидлаш жоизки, Max Ҳодак илгари Elon Musk билан бирга машҳур Neuralink лойиҳасини бошқарган. 2021-йилда у ўз йўлини танлаб, Ссиенсе Корпоратион компаниясига асос солди. Унинг мақсади шунчаки лаборатория тажрибалари билан чекланиб қолмай, балки йилига 100 миллион доллар даромад келтирувчи барқарор бизнес яратиш орқали нейротехнологиялар соҳасини янги босқичга олиб чиқишдир.

Нарх ва келажакдаги режалар

Ҳозирда битта PRИМА қурилмасининг нархи бир неча юз минг долларни ташкил этиши кутилмоқда. Компания вакиллари Германия ва бошқа Европа давлатларидаги тиббий суғурта ташкилотлари билан харажатларни қоплаш масаласида музокаралар олиб бормоқда. Дастлабки тижорий операциялар шу йилнинг сентябрь ойидаёқ Германияда бошланиши мумкин. Шунингдек, АҚШнинг ФДА бошқармаси ҳам қурилмани тезлаштирилган тартибда кўриб чиқишга розилик берган.

Компания келажакда қурилманинг дизайнини янада такомиллаштиришни режалаштирмоқда. Ҳозирги модел ташқи аккумулятор блокини талаб қилса-да, кейинги авлодларда барча ҳисоблаш қувватлари Meta компаниясининг АР кўзойнаклари каби ихчам кўринишга келтирилади. Бу технология нафақат макула дегенерацияси, балки кўрликнинг бошқа нодир турларини даволашда ҳам асосий ечим бўлиши кутилмоқда.

Ссиенсе КорпоратионНейротехнологияPRИМАТиббиётMax Ҳодак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиАлгоритmsиз ва рекламасиз янги ижтимоий тармоқ: Ёпе лойиҳаси 12,3 миллион доллар жалб қилдиБугун, 23:29Гипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиГипертовушли технологиялар пойгаси: Талон-А учувчисиз аппарати янги босқичга чиқдиБугун, 23:26Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммSamsung Galaxy З Фолд 8 Ultra тақдим этилди: Корпус қалинлиги бор-йўғи 4,1 ммБугун, 22:56Monday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаMonday.com сунъий интеллектга эътибор қаратиш учун юзлаб ходимларни ишдан бўшатмоқдаБугун, 22:50Google iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаGoogle iPhone фойдаланувчиларини Android экотизимига ўтказишни осонлаштирмоқдаБугун, 22:30Tesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиTesla автомобилларида Grok инқилоби: Сунъий интеллект энди машинани бошқара оладиБугун, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда