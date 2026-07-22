Кўриш қобилиятини тикловчи чип: Ссиенсе Корпоратион Европада рухсат олди
Тиббиёт ва юқори технологиялар чорраҳасида инқилобий янгилик юз берди: Ссиенсе Корпоратион стартапи кўриш қобилиятини йўқотган инсонлар учун мўлжалланган PRИМА қурилмасини Европа бозорида сотиш ҳуқуқини қўлга киритди. Ушбу технология ёш билан боғлиқ макула дегенерацияси туфайли кўзи ожиз бўлиб қолган беморларга дунёни қайта кўриш имконини беради. Бу қадам нафақат компания, балки бутун нейротехнология соҳаси учун улкан ютуқ ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
PRИМА тизими кўзнинг орқа қисмига ўрнатиладиган митти чип ва махсус камерали кўзойнакдан иборат. Жараён амбулатория шароитида атиги бир соат давом этадиган операция орқали амалга оширилади. Кўзойнакдаги камера атрофдаги тасвирларни қабул қилиб, уларни бевосита чипга узатади, чип эса ўз навбатида визуал маълумотни мияга етказиб беради. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу технология аллақачон амалиётда ўзининг юқори самарадорлигини исботлаган.
Ҳаёт сифатини тубдан ўзгартирувчи технологияСсиенсе Корпоратион асосчиси ва раҳбари Max Ҳодакнинг сўзларига кўра, қурилма беморларга функционал кўриш қобилиятини қайтаради. Франциядаги клиник синовларда иштирок этган беморлардан бири яқинда 300 саҳифалик романни ўқиб тугатган бўлса, бошқалари кроссвордлар ечиш ва ҳатто расм чизиш қобилиятига эга бўлган. Бу натижалар йиллар давомида қоронғуликда яшаган инсонлар учун мислсиз имкониятдир.
Таъкидлаш жоизки, Max Ҳодак илгари Elon Musk билан бирга машҳур Neuralink лойиҳасини бошқарган. 2021-йилда у ўз йўлини танлаб, Ссиенсе Корпоратион компаниясига асос солди. Унинг мақсади шунчаки лаборатория тажрибалари билан чекланиб қолмай, балки йилига 100 миллион доллар даромад келтирувчи барқарор бизнес яратиш орқали нейротехнологиялар соҳасини янги босқичга олиб чиқишдир.
Нарх ва келажакдаги режаларҲозирда битта PRИМА қурилмасининг нархи бир неча юз минг долларни ташкил этиши кутилмоқда. Компания вакиллари Германия ва бошқа Европа давлатларидаги тиббий суғурта ташкилотлари билан харажатларни қоплаш масаласида музокаралар олиб бормоқда. Дастлабки тижорий операциялар шу йилнинг сентябрь ойидаёқ Германияда бошланиши мумкин. Шунингдек, АҚШнинг ФДА бошқармаси ҳам қурилмани тезлаштирилган тартибда кўриб чиқишга розилик берган.
Компания келажакда қурилманинг дизайнини янада такомиллаштиришни режалаштирмоқда. Ҳозирги модел ташқи аккумулятор блокини талаб қилса-да, кейинги авлодларда барча ҳисоблаш қувватлари Meta компаниясининг АР кўзойнаклари каби ихчам кўринишга келтирилади. Бу технология нафақат макула дегенерацияси, балки кўрликнинг бошқа нодир турларини даволашда ҳам асосий ечим бўлиши кутилмоқда.
…