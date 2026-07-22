Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашди

·0·Техно
Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашди

Коинотни ўрганишда янги даврни бошлаб берган James Webb (JWST) космик телескопи навбатдаги ҳайратланарли кашфиётни амалга оширди. Қуёш тизимининг бир-биридан миллиардлаб километр узоқликда жойлашган ва мутлақо фарқли шароитларга эга икки объекти — Сатурннинг йўлдоши Титан ва митти сайёра Плутонда олимлар ҳали фанга маълум бўлмаган бир хил органик бирикмани аниқлашди. Ушбу топилма коинот кимёси ҳақидаги тасаввурларимизни ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Титан ва Плутон қоғозда бир-бирига мутлақо ўхшамайдиган дунёлардир. Титан — геологик жиҳатдан фаол, атмосфераси Ерникидан ҳам зичроқ, юзасида суюқ метан денгизлари ва органик зарралардан иборат улкан дюналар мавжуд бўлган ҳудуддир. Плутон эса ўта сийрак атмосферага эга, музлаган ва ўлик дунё ҳисобланади. Бироқ, Space.com нашрининг хабар беришича, ҳар икки осмон жисмининг инфрақизил спектрида бир хил "имзо" қайд этилган, бу эса уларда ўхшаш кимёвий жараёнлар кечаётганидан далолат беради.

Сирли спектрал из ва илмий таҳлиллар

Париж обсерваторияси сайёра-шунос олими Бруно Безард бошчилигидаги тадқиқот гуруҳи ушбу кашфиётни "ҳақиқий жумбоқ" деб атамоқда. Олимларнинг таъкидлашича, топилган модда ҳозиргача фанга маълум бўлган ва каталоглаштирилган бирорта кимёвий бирикманинг спектрал изига мос келмаяпти. Спектроскопия усули орқали аниқланган бу ютилиш чизиғи ҳар икки объектдаги ёруғликнинг айнан бир хил тўлқин узунлигида ютилаётганини кўрсатган.

Кашфиётнинг аниқлигига шубҳа йўқ, чунки бу сигнал James Webb телескопининг икки хил ускунаси — НИRSпек (яқин инфрақизил спектрограф) ва МИРИ (ўрта инфрақизил ускуна) томонидан бир вақтда тасдиқланган. Бу эса натижа техник хатолик ёки асбоблар носозлиги эмас, балки реал мавжуд бўлган моддий далил эканини исботлайди. Бруно Безард ўз ҳамкасби Эмманюэль Леллоуч билан Плутон маълумотларини солиштирганда, ҳар икки жойда ҳам бир хил номаълум бирикма борлигини кўриб ҳайратга тушганини айтади.

Ҳаёт аломатими ёки пребиотик кимё?

Кўпчиликни қизиқтирган саволга жавобан, олимлар ҳозирча бу сирли молекулани "биосигнатура", яни ҳаёт аломати деб аташга асос йўқлигини таъкидлашмоқда. Бунинг ўрнига, ушбу топилма кислородсиз муҳитда тўрт миллиард йилдан ортиқ вақт давомида шаклланган мураккаб пребиотик кимёнинг маҳсули бўлиши мумкин. Яни, бу ҳаёт пайдо бўлишидан олдинги босқичдаги кимёвий эволюция натижасидир.

Ушбу кашфиёт Қуёш тизимининг чекка ҳудудларидаги кимёвий таркиб биз ўйлагандан кўра мураккаброқ эканини кўрсатади. Тадқиқотчилар эндиликда лаборатория шароитида турли газлар ва музлар аралашмасини синаб кўриш орқали ушбу сирли "имзо"ни такрорлашга уринмоқдалар. Агар олимлар бу моддани аниқлашга муваффақ бўлишса, бу коинотда органик ҳаётнинг қурилиш блоклари қандай тарқалгани ҳақидаги саволларга жавоб бериши мумкин.

Ҳозирча эса, коинотнинг бу икки узоқ нуқтаси ўртасидаги ўхшашлик замонавий астрономиянинг энг катта сирларидан бири бўлиб қолмоқда. James Webb телескопи ёрдамида олинаётган янги маълумотлар яқин йилларда ушбу жумбоқнинг ечилишига ёрдам бериши кутилмоқда.

КоинотJames WebbПлутонТитанАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиМосква бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиБугун, 12:26Моторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиМоторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиБугун, 11:57Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаElon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаБугун, 09:25Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаБугун, 08:28Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Бугун, 08:21Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди