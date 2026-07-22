Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди
Хитой технология оламида навбатдаги улкан қадамни ташлади: эндиликда оддий смартфон фойдаланувчилари ҳеч қандай қўшимча қурилмаларсиз тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасидан фойдаланишлари мумкин. Пекин шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси ва Чина Телеком филиали ҳамкорлигида йўлга қўйилган ушбу тизим, ҳатто ер усти таянч станциялари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам барқарор алоқани кафолатлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур инновация мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқилган “Тиантонг-1” сунъий йўлдош мобил алоқа тизимига таянади. Унинг асосий афзаллиги шундаки, 4G ёки 5G тармоқлари ишламайдиган табиий офат ҳудудлари, баланд тоғли зоналар ва чекка қишлоқларда икки томонлама овозли қўнғироқлар ҳамда СМС хабарларини амалга ошириш имконини беради. Бу эса фавқулодда вазиятларда инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
СИМ-картани алмаштиришга ҳожат йўқixbt.com маълумотига кўра, ушбу хизматдан фойдаланиш учун фойдаланувчилардан янги СИМ-карта сотиб олиш ёки телефон рақамини ўзгартириш талаб этилмайди. Шунингдек, махсус сунъий йўлдош телефонларига ҳам эҳтиёж қолмаган; смартфоннинг ўзи ушбу технологияни қўллаб-қувватласа кифоя. Ҳозирда Чина Телеком тармоғида Huawei, Honor ва Xiaomi каби етакчи брендларнинг 47 та модели ушбу тизимда ишлаш имкониятига эга.
Технология Илон Маскнинг Starlink Мобиле (Директ то Селл номи билан ҳам машҳур) лойиҳасига ўхшаш тамойил асосида ишлайди. Starlink тизими каби, Хитойнинг ушбу ечими ҳам смартфонларни тўғридан-тўғри орбитадаги сунъий йўлдошларга улайди. Бу эса ташқи антенналар ёки қўшимча гаджетларсиз оддий мобил алоқа стандартлари орқали мулоқот қилиш имконини яратади.
Нархлар ва фойдаланиш шартлариЯнги хизматни фаоллаштириш учун фойдаланувчилар тегишли тариф режасига уланишлари лозим. Айни пайтда тизимни оммалаштириш мақсадида махсус чегирмалар эълон қилинган. Хусусан, 2026-йилнинг 30-сентябрига қадар сунъий йўлдош орқали юбориладиган битта СМС хабари нархи 5 юандан 1 юанга туширилди. Бу эса хизматнинг нафақат элита қатлами, балки кенг омма учун ҳам ҳамёнбоп бўлишини таъминлайди.
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларнинг жорий этилиши келажакда алоқа сифатини тубдан ўзгартириши мумкин. Айниқса, республикамизнинг тоғли ҳудудлари ва чўл зоналарида мобил алоқа қамровини кенгайтиришда сунъий йўлдош технологиялари энг самарали ечим бўлиб хизмат қилади. Ҳозирча бу хизмат фақат Хитой ички бозори учун амал қилса-да, глобал технологик пойга фонида бошқа минтақаларда ҳам шунга ўхшаш тизимлар пайдо бўлиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, смартфонларнинг сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уланиши анъанавий телекоммуникация инфратузилмасига бўлган боғлиқликни камайтиради. Huawei ва Xiaomi каби брендларнинг ушбу йўналишдаги фаоллиги, келажакда барча замонавий қурилмалар учун сунъий йўлдош алоқаси стандарт функцияга айланишидан далолат беради.
…