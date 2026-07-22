Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди

·0·Техно
Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди

Хитой технология оламида навбатдаги улкан қадамни ташлади: эндиликда оддий смартфон фойдаланувчилари ҳеч қандай қўшимча қурилмаларсиз тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасидан фойдаланишлари мумкин. Пекин шаҳар Фавқулодда вазиятлар бошқармаси ва Чина Телеком филиали ҳамкорлигида йўлга қўйилган ушбу тизим, ҳатто ер усти таянч станциялари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам барқарор алоқани кафолатлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур инновация мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқилган “Тиантонг-1” сунъий йўлдош мобил алоқа тизимига таянади. Унинг асосий афзаллиги шундаки, 4G ёки 5G тармоқлари ишламайдиган табиий офат ҳудудлари, баланд тоғли зоналар ва чекка қишлоқларда икки томонлама овозли қўнғироқлар ҳамда СМС хабарларини амалга ошириш имконини беради. Бу эса фавқулодда вазиятларда инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

СИМ-картани алмаштиришга ҳожат йўқ

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу хизматдан фойдаланиш учун фойдаланувчилардан янги СИМ-карта сотиб олиш ёки телефон рақамини ўзгартириш талаб этилмайди. Шунингдек, махсус сунъий йўлдош телефонларига ҳам эҳтиёж қолмаган; смартфоннинг ўзи ушбу технологияни қўллаб-қувватласа кифоя. Ҳозирда Чина Телеком тармоғида Huawei, Honor ва Xiaomi каби етакчи брендларнинг 47 та модели ушбу тизимда ишлаш имкониятига эга.

Технология Илон Маскнинг Starlink Мобиле (Директ то Селл номи билан ҳам машҳур) лойиҳасига ўхшаш тамойил асосида ишлайди. Starlink тизими каби, Хитойнинг ушбу ечими ҳам смартфонларни тўғридан-тўғри орбитадаги сунъий йўлдошларга улайди. Бу эса ташқи антенналар ёки қўшимча гаджетларсиз оддий мобил алоқа стандартлари орқали мулоқот қилиш имконини яратади.

Нархлар ва фойдаланиш шартлари

Янги хизматни фаоллаштириш учун фойдаланувчилар тегишли тариф режасига уланишлари лозим. Айни пайтда тизимни оммалаштириш мақсадида махсус чегирмалар эълон қилинган. Хусусан, 2026-йилнинг 30-сентябрига қадар сунъий йўлдош орқали юбориладиган битта СМС хабари нархи 5 юандан 1 юанга туширилди. Бу эса хизматнинг нафақат элита қатлами, балки кенг омма учун ҳам ҳамёнбоп бўлишини таъминлайди.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологияларнинг жорий этилиши келажакда алоқа сифатини тубдан ўзгартириши мумкин. Айниқса, республикамизнинг тоғли ҳудудлари ва чўл зоналарида мобил алоқа қамровини кенгайтиришда сунъий йўлдош технологиялари энг самарали ечим бўлиб хизмат қилади. Ҳозирча бу хизмат фақат Хитой ички бозори учун амал қилса-да, глобал технологик пойга фонида бошқа минтақаларда ҳам шунга ўхшаш тизимлар пайдо бўлиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, смартфонларнинг сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уланиши анъанавий телекоммуникация инфратузилмасига бўлган боғлиқликни камайтиради. Huawei ва Xiaomi каби брендларнинг ушбу йўналишдаги фаоллиги, келажакда барча замонавий қурилмалар учун сунъий йўлдош алоқаси стандарт функцияга айланишидан далолат беради.

ХитойСмартфонСунъий ЙўлдошHuaweiТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиСйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиБугун, 13:30Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиКоинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиБугун, 12:54Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиМосква бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиБугун, 12:26Моторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиМоторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиБугун, 11:57Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаElon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаБугун, 09:25Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди