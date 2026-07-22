Ал-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлари

·23·Спорт
Ал-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлари

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнасида кутилмаган юришни амалга ошириб, Вест Хем қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле билан шартнома имзолади. Тахминан 80 миллион евро эвазига амалга ошган ушбу трансфер ортида Барселона билан боғлиқ мураккаб музокаралар ва кутилмаган бурилишлар ётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саудия Арабистони футбол оламига яқин бўлган журналист Моҳаммед Ал-Букаирй ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Ал-Ҳилал нима сабабдан бразилиялик юлдуз Рафинья трансферидан воз кечиб, бор эътиборини нидерландиялик футболчига қаратганини очиқлади. Маълум бўлишича, дастлабки режа айнан Барселона ҳужумчисини Ар-Риёдга олиб келиш бўлган.

Барселона билан музокаралар нега барбод бўлди?

Ал-Букаирй маълумотига кўра, Ал-Ҳилал раҳбарияти Барселона клубига Рафинья учун расмий равишда 80 миллион евролик таклиф билан чиққан. Шунингдек, ушбу келишув доирасида ўша пайтда Каталония клубида ижара асосида тўп сураётган Жоау Канцело масаласида ҳам чегирма сўралган. Бироқ Барселона президенти Жоан Лапортанинг талаблари кутилмаганда ошиб кетиши томонлар ўртасидаги ишончга путур етказган.

Каталонияликлар раҳбари 80 миллион евролик таклифни рад этиб, трансфер қийматини 100 миллион еврогача кўтаришни талаб қилган. Ал-Ҳилал мутасаддилари ушбу талабни молиявий "товламачилик" деб баҳолашган ва Рафиньянинг спорт формаси бундай катта маблағга лойиқ эмас деган хулосага келишган. Натижада, Саудия клуби музокараларни дарҳол тўхтатишга қарор қилган.

Шу тариқа, Ал-Ҳилал қарор қабул қилувчи шахслари қисқа вақт ичида муносиб муқобил вариантни топишга киришган. Айнан шу паллада Вест Хем сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган 24 ёшли Крйсенсио Суммервилле варианти пайдо бўлган. Нидерландиялик футболчи учун Рома клуби ҳам жиддий кураш олиб бораётган эди, бироқ саудияликларнинг тезкор ҳаракати ва молиявий устунлиги келишувни ҳал қилди.

Крйсенсио Суммервилле трансфери Ал-Ҳилал учун нафақат техник жиҳатдан, балки стратегик жиҳатдан ҳам муҳим ҳисобланади. Клуб раҳбарияти ёш ва истиқболли футболчини қўлга киритиш орқали жамоа ҳужум чизиғини узоқ муддатга кучайтиришни мақсад қилган. Ушбу трансфер Саудия Pro-лигасининг жаҳон бозоридаги нуфузи ортиб бораётганини яна бир бор исботлади.

Ҳозирда Ал-Ҳилал таркиби юлдузли номлар билан тўлиб-тошган бўлса-да, Суммервилле каби ёш ижодкорларнинг қўшилиши жамоанинг ички рақобатини янада оширади. Барселона билан юзага келган тушунмовчилик эса трансфер бозоридаги энг йирик муваффақиятсиз келишувлардан бири сифатида тарихда қоладиган бўлди.

Ал-ҲилалБарселонаРафиньяКрйсенсио СуммервиллеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБарселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 12:55Челси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиЧелси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиБугун, 12:15Ливерпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛиверпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:11Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 11:39«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?Бугун, 06:37Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиШомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиБугун, 05:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"