Ал-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлари
Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнасида кутилмаган юришни амалга ошириб, Вест Хем қанот ҳужумчиси Крйсенсио Суммервилле билан шартнома имзолади. Тахминан 80 миллион евро эвазига амалга ошган ушбу трансфер ортида Барселона билан боғлиқ мураккаб музокаралар ва кутилмаган бурилишлар ётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Саудия Арабистони футбол оламига яқин бўлган журналист Моҳаммед Ал-Букаирй ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Ал-Ҳилал нима сабабдан бразилиялик юлдуз Рафинья трансферидан воз кечиб, бор эътиборини нидерландиялик футболчига қаратганини очиқлади. Маълум бўлишича, дастлабки режа айнан Барселона ҳужумчисини Ар-Риёдга олиб келиш бўлган.
Барселона билан музокаралар нега барбод бўлди?Ал-Букаирй маълумотига кўра, Ал-Ҳилал раҳбарияти Барселона клубига Рафинья учун расмий равишда 80 миллион евролик таклиф билан чиққан. Шунингдек, ушбу келишув доирасида ўша пайтда Каталония клубида ижара асосида тўп сураётган Жоау Канцело масаласида ҳам чегирма сўралган. Бироқ Барселона президенти Жоан Лапортанинг талаблари кутилмаганда ошиб кетиши томонлар ўртасидаги ишончга путур етказган.
Каталонияликлар раҳбари 80 миллион евролик таклифни рад этиб, трансфер қийматини 100 миллион еврогача кўтаришни талаб қилган. Ал-Ҳилал мутасаддилари ушбу талабни молиявий "товламачилик" деб баҳолашган ва Рафиньянинг спорт формаси бундай катта маблағга лойиқ эмас деган хулосага келишган. Натижада, Саудия клуби музокараларни дарҳол тўхтатишга қарор қилган.
Шу тариқа, Ал-Ҳилал қарор қабул қилувчи шахслари қисқа вақт ичида муносиб муқобил вариантни топишга киришган. Айнан шу паллада Вест Хем сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган 24 ёшли Крйсенсио Суммервилле варианти пайдо бўлган. Нидерландиялик футболчи учун Рома клуби ҳам жиддий кураш олиб бораётган эди, бироқ саудияликларнинг тезкор ҳаракати ва молиявий устунлиги келишувни ҳал қилди.
Крйсенсио Суммервилле трансфери Ал-Ҳилал учун нафақат техник жиҳатдан, балки стратегик жиҳатдан ҳам муҳим ҳисобланади. Клуб раҳбарияти ёш ва истиқболли футболчини қўлга киритиш орқали жамоа ҳужум чизиғини узоқ муддатга кучайтиришни мақсад қилган. Ушбу трансфер Саудия Pro-лигасининг жаҳон бозоридаги нуфузи ортиб бораётганини яна бир бор исботлади.
Ҳозирда Ал-Ҳилал таркиби юлдузли номлар билан тўлиб-тошган бўлса-да, Суммервилле каби ёш ижодкорларнинг қўшилиши жамоанинг ички рақобатини янада оширади. Барселона билан юзага келган тушунмовчилик эса трансфер бозоридаги энг йирик муваффақиятсиз келишувлардан бири сифатида тарихда қоладиган бўлди.
…