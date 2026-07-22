Мексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунлади
Мексика футболи тарихидаги энг ёрқин шахслардан бири, афсонавий дарвозабон Гуиллермо Очоа 41 ёшида профессионал фаолиятини якунлаганини расман эълон қилди. 22 йиллик бой фаолияти давомида у нафақат ўз ватанида, балки бутун дунё бўйлаб кўплаб мухлислар меҳрини қозонишга улгурган эди. Унинг кетиши билан жаҳон футболида ўзига хос услубга эга бўлган бутун бир давр якунига етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Очоа футбол оламида ўзига хос ноёб натижа билан тарихда қолади. У олтита Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилган кам сонли футболчилардан бири бўлиб, бу борада фақат Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби афсоналар билан бир қаторда туради. Гарчи у 2026-йилги мундиалда ҳам иштирок этишни мақсад қилган бўлса-да, якунда бутсаларини михга илишга қарор қилди.
Тарихий натижалар ва ҳиссиётларга бой хайрлашувGoal.com нашрининг хабар беришича, дарвозабон ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларига мурожаат қилиб, ўз қарорини тасдиқлади. "Мен боримни бердим; клубларим ва миллий терма жамоа учун майдонда ҳамма нарсани қолдирдим. Бугун қўлқопларимни ечиш вақти келди. Дарвозабон бўлиш — бу баъзан ҳамма нарса сенга боғлиқ бўладиган ягона вазиятни 90 дақиқа кутиш демакдир. Ва ўша лаҳза келганида, иккиланишга ҳақинг йўқ", — деб ёзади Гуиллермо Очоа.
Унинг фаолияти Мексиканинг "Клуб Америка" жамоасида бошланган ва айнан шу клуб билан 2005-йилда чемпионликка эришган. Кейинчалик Европада ҳам ўз омадини синаб кўрган посбон Белгиянинг "Стандард Лиеге" жамоаси билан мамлакат кубогини қўлга киритди. Бироқ Очоа бутун дунёга кўпроқ Жаҳон чемпионатларидаги қаҳрамонликлари билан танилган эди.
Мексика терма жамоаси бош мураббийи Жавиер Агуирре фахрий дарвозабонга муносиб хайрлашув совғасини тақдим этди. Жамоанинг Чехия термасига қарши сўнгги ўйинида Очоа захирадан майдонга туширилди. Учрашув якунлангач, эмоционал ҳолатдаги дарвозабон ўз фаолияти бошланган "Эстадио Азтека" стадионидаги дарвоза устунларини ўпиб, жамоадошлари билан хайрлашди.
Мундиаллар қаҳрамониОчоа 2014-йилги Бразилия, 2018-йилги Россия ва 2022-йилги Қатар мундуалларида Мексиканинг асосий посбони сифатида ҳаракат қилди. Айниқса, унинг йирик турнирларда кўрсатган реакцияси ва кутилмаган сейвлари уни интернет оламидаги энг машҳур футболчилардан бирига айлантирган эди. Кўпчилик мухлислар уни "фақат Жаҳон чемпионатларида уйғонадиган суперқаҳрамон" деб ҳам аташарди.
Мексика футболи учун Очоанинг ўрни беқиёс. У нафақат дарвозабон, балки жамоанинг ҳақиқий етакчиси ва рамзи эди. Унинг фаолиятини якунлаши Мексика термасида янги авлод дарвозабонлари учун йўл очади, бироқ унинг ўрнини тўлдириш осон бўлмаслиги аниқ. Гуиллермо Очоа футбол тарихида ўзининг содиқлиги ва ақлбовар қилмас сейвлари билан абадий қолади.
…