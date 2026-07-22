Мексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунлади

·6·Спорт
Мексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунлади

Мексика футболи тарихидаги энг ёрқин шахслардан бири, афсонавий дарвозабон Гуиллермо Очоа 41 ёшида профессионал фаолиятини якунлаганини расман эълон қилди. 22 йиллик бой фаолияти давомида у нафақат ўз ватанида, балки бутун дунё бўйлаб кўплаб мухлислар меҳрини қозонишга улгурган эди. Унинг кетиши билан жаҳон футболида ўзига хос услубга эга бўлган бутун бир давр якунига етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Очоа футбол оламида ўзига хос ноёб натижа билан тарихда қолади. У олтита Жаҳон чемпионати қайдномасига киритилган кам сонли футболчилардан бири бўлиб, бу борада фақат Лионель Месси ва Криштиану Роналду каби афсоналар билан бир қаторда туради. Гарчи у 2026-йилги мундиалда ҳам иштирок этишни мақсад қилган бўлса-да, якунда бутсаларини михга илишга қарор қилди.

Тарихий натижалар ва ҳиссиётларга бой хайрлашув

Goal.com нашрининг хабар беришича, дарвозабон ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларига мурожаат қилиб, ўз қарорини тасдиқлади. "Мен боримни бердим; клубларим ва миллий терма жамоа учун майдонда ҳамма нарсани қолдирдим. Бугун қўлқопларимни ечиш вақти келди. Дарвозабон бўлиш — бу баъзан ҳамма нарса сенга боғлиқ бўладиган ягона вазиятни 90 дақиқа кутиш демакдир. Ва ўша лаҳза келганида, иккиланишга ҳақинг йўқ", — деб ёзади Гуиллермо Очоа.

Унинг фаолияти Мексиканинг "Клуб Америка" жамоасида бошланган ва айнан шу клуб билан 2005-йилда чемпионликка эришган. Кейинчалик Европада ҳам ўз омадини синаб кўрган посбон Белгиянинг "Стандард Лиеге" жамоаси билан мамлакат кубогини қўлга киритди. Бироқ Очоа бутун дунёга кўпроқ Жаҳон чемпионатларидаги қаҳрамонликлари билан танилган эди.

Мексика терма жамоаси бош мураббийи Жавиер Агуирре фахрий дарвозабонга муносиб хайрлашув совғасини тақдим этди. Жамоанинг Чехия термасига қарши сўнгги ўйинида Очоа захирадан майдонга туширилди. Учрашув якунлангач, эмоционал ҳолатдаги дарвозабон ўз фаолияти бошланган "Эстадио Азтека" стадионидаги дарвоза устунларини ўпиб, жамоадошлари билан хайрлашди.

Мундиаллар қаҳрамони

Очоа 2014-йилги Бразилия, 2018-йилги Россия ва 2022-йилги Қатар мундуалларида Мексиканинг асосий посбони сифатида ҳаракат қилди. Айниқса, унинг йирик турнирларда кўрсатган реакцияси ва кутилмаган сейвлари уни интернет оламидаги энг машҳур футболчилардан бирига айлантирган эди. Кўпчилик мухлислар уни "фақат Жаҳон чемпионатларида уйғонадиган суперқаҳрамон" деб ҳам аташарди.

Мексика футболи учун Очоанинг ўрни беқиёс. У нафақат дарвозабон, балки жамоанинг ҳақиқий етакчиси ва рамзи эди. Унинг фаолиятини якунлаши Мексика термасида янги авлод дарвозабонлари учун йўл очади, бироқ унинг ўрнини тўлдириш осон бўлмаслиги аниқ. Гуиллермо Очоа футбол тарихида ўзининг содиқлиги ва ақлбовар қилмас сейвлари билан абадий қолади.

Гуиллермо ОчоаМексикаЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиКриштиану Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБарселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 12:55Ал-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариАл-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариБугун, 12:38Челси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиЧелси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиБугун, 12:15Ливерпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛиверпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:11Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 11:39«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?Бугун, 06:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"