Барселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқда
Каталониянинг Барселона клуби аёллар футболи оламида навбатдаги шов-шувли трансферга яқин турибди. Испания гранди Англиянинг Манчестер Сити жамоаси ҳамда Бразилия терма жамоаси юлдузи Керолин трансфери бўйича келишувга эришди. Ушбу келишув аёллар футболи тарихидаги энг қиммат учинчи трансфер сифатида қайд этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клублар ўртасидаги музокаралар бир неча ҳафта давом этди. Дастлабки икки таклифи рад этилган Барселона, ниҳоят 1,5 миллион евро (тахминан 1,28 миллион фунт стерлинг) миқдоридаги товон пули бўйича келишувга эришди. Викториа Леите берган маълумотларга кўра, бразилиялик ҳужумчи шу ҳафтада Каталонияда тўрт йиллик шартномага имзо чекади.
Ушбу трансфер суммаси аёллар футболи учун улкан кўрсаткич ҳисобланади. Керолин фақатгина Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтган Грасе Геёро ва яқинда Реал Мадрид таркибига қўшилган Фелисиа Счродердан кейин дунёнинг энг қиммат футболчилари рўйхатида учинчи ўринни эгаллайди. Бу Барселона учун 2022-йилда Кеира Валш учун тўланган 400 минг фунтлик рекордни бир неча баробар янгилаш демакдир.
Таркибдаги йўқотишлар ва янги қадамларБарселона учун ушбу трансфер зарурий чорадир. Жамоа жорий ёзда ўзининг энг ёрқин юлдузларини бой берди. Хусусан, икки карра "Олтин тўп" соҳибаси Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес сафига йўл олди. Шунингдек, Чемпионлар лигаси финалида дубл қайд этган Салма Параллуело ҳам янги шартномани рад этиб, эркин агент сифатида клубни тарк этди.
Бундай йўқотишлардан сўнг, ҳужум чизиғини кучайтириш каталонияликлар учун устувор вазифага айланди. Керолин ўтган мавсумда Манчестер Сити сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, 14 та голда бевосита иштирок этди ва жамоасининг 10 йиллик танаффусдан сўнг Англия чемпиони бўлишига улкан ҳисса қўшди.
Манчестер Сити учун 26 ёшли иқтидорли футболчини сотиш осон қарор бўлмади, бироқ молиявий жиҳатдан манфаатли таклиф ва таркибдаги рақобат бу трансферга йўл очди. Ҳозирда Сити ихтиёрида Хадижа Шоу, Вивианне Миедема ва янги келиб қўшилган Бет Меад каби кучли ҳужумчилар бор. Керолиннинг кетиши жамоа учун катта йўқотиш бўлса-да, тушган маблағлар янги трансферлар учун замин яратади.
Каталония клуби мухлислари Керолиннинг келиши билан жамоанинг ҳужум салоҳияти янада ортишига умид қилмоқда. Эва Пажор, Кика Назарет ва шартномасини узайтирган Каролине Граҳам Ҳансен каби юлдузлар билан бирга, бразилиялик футболчи Барселонанинг Европадаги гегемонлигини сақлаб қолишига ёрдам бериши кутилмоқда.
…