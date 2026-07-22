Барселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқда

·24·Спорт
Барселона аёллар футболи тарихидаги учинчи энг қиммат трансферни амалга оширмоқда

Каталониянинг Барселона клуби аёллар футболи оламида навбатдаги шов-шувли трансферга яқин турибди. Испания гранди Англиянинг Манчестер Сити жамоаси ҳамда Бразилия терма жамоаси юлдузи Керолин трансфери бўйича келишувга эришди. Ушбу келишув аёллар футболи тарихидаги энг қиммат учинчи трансфер сифатида қайд этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клублар ўртасидаги музокаралар бир неча ҳафта давом этди. Дастлабки икки таклифи рад этилган Барселона, ниҳоят 1,5 миллион евро (тахминан 1,28 миллион фунт стерлинг) миқдоридаги товон пули бўйича келишувга эришди. Викториа Леите берган маълумотларга кўра, бразилиялик ҳужумчи шу ҳафтада Каталонияда тўрт йиллик шартномага имзо чекади.

Ушбу трансфер суммаси аёллар футболи учун улкан кўрсаткич ҳисобланади. Керолин фақатгина Лондон Ситй Лионессес жамоасига ўтган Грасе Геёро ва яқинда Реал Мадрид таркибига қўшилган Фелисиа Счродердан кейин дунёнинг энг қиммат футболчилари рўйхатида учинчи ўринни эгаллайди. Бу Барселона учун 2022-йилда Кеира Валш учун тўланган 400 минг фунтлик рекордни бир неча баробар янгилаш демакдир.

Таркибдаги йўқотишлар ва янги қадамлар

Барселона учун ушбу трансфер зарурий чорадир. Жамоа жорий ёзда ўзининг энг ёрқин юлдузларини бой берди. Хусусан, икки карра "Олтин тўп" соҳибаси Алексиа Путельяс Лондон Ситй Лионессес сафига йўл олди. Шунингдек, Чемпионлар лигаси финалида дубл қайд этган Салма Параллуело ҳам янги шартномани рад этиб, эркин агент сифатида клубни тарк этди.

Бундай йўқотишлардан сўнг, ҳужум чизиғини кучайтириш каталонияликлар учун устувор вазифага айланди. Керолин ўтган мавсумда Манчестер Сити сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, 14 та голда бевосита иштирок этди ва жамоасининг 10 йиллик танаффусдан сўнг Англия чемпиони бўлишига улкан ҳисса қўшди.

Манчестер Сити учун 26 ёшли иқтидорли футболчини сотиш осон қарор бўлмади, бироқ молиявий жиҳатдан манфаатли таклиф ва таркибдаги рақобат бу трансферга йўл очди. Ҳозирда Сити ихтиёрида Хадижа Шоу, Вивианне Миедема ва янги келиб қўшилган Бет Меад каби кучли ҳужумчилар бор. Керолиннинг кетиши жамоа учун катта йўқотиш бўлса-да, тушган маблағлар янги трансферлар учун замин яратади.

Каталония клуби мухлислари Керолиннинг келиши билан жамоанинг ҳужум салоҳияти янада ортишига умид қилмоқда. Эва Пажор, Кика Назарет ва шартномасини узайтирган Каролине Граҳам Ҳансен каби юлдузлар билан бирга, бразилиялик футболчи Барселонанинг Европадаги гегемонлигини сақлаб қолишига ёрдам бериши кутилмоқда.

БарселонаМанчестер СитиКеролинТрансферАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунладиМексика афсонаси Гуиллермо Очоа 41 ёшида футболчилик фаолиятини якунладиБугун, 13:16Ал-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариАл-Ҳилал ва Рафинья трансфери нега амалга ошмади? Суммервилле келишувининг сирлариБугун, 12:38Челси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиЧелси Борнмут юлдузи Алекс Скотт учун 64 миллион фунт стерлинг таклиф қилдиБугун, 12:15Ливерпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиЛиверпул бош мураббийи Алексис Мак Аллистер ва Реал Мадрид ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 12:11Челси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси эркин агентга айланган Джон Стоунзни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 11:39«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?Бугун, 06:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"