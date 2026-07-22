Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атади
АҚШ президенти Доналд Трамп 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатини тарихдаги энг муваффақиятли мундиал деб баҳолади. Унинг таъкидлашича, АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган турнир аввалги жаҳон чемпионатларига нисбатан анча юқори даромад келтирган.
Трамп финал ўйини ўтказилгунига қадар мусобақа натижалари ҳақида кескин хулоса қилишни истамаганини ҳам маълум қилди.
«Финалгача бу ҳақда гапиришни хоҳламадим»
АҚШ президенти Fox News телеканали эфирида ЖЧ–2026нинг ташкилий ва молиявий натижалари ҳақида фикр билдирди.
«Мен финалдан олдин ҳаммаси қанчалик яхши кетаётганини айтмоқчи эмасдим. Чунки кейин нима бўлишини ҳеч қачон билмайсан», — деди Трамп.
Унинг сўзларига кўра, турнир муваффақиятли якунланган ва молиявий кўрсаткичлар бўйича аввалги мундиаллардан сезиларли даражада устун келган.
Даромад беш баравар юқори бўлгани айтилди
Доналд Трамп ЖЧ–2026дан олинган даромад бошқа ҳар қандай жаҳон чемпионати кўрсаткичидан беш баравар юқори бўлганини даъво қилди.
«Биз ҳозиргина тарихдаги энг муваффақиятли жаҳон чемпионатини ўтказдик. Унинг даромади бошқа ҳар қандай жаҳон чемпионатидан беш баравар юқори эди», — деди АҚШ раҳбари.
Бироқ келтирилган матнда мазкур рақамни тасдиқловчи расмий молиявий ҳисобот ёки FIFA маълумотлари келтирилмаган. Шу сабаб беш бараварлик фарқ ҳозирча Трампнинг баёноти сифатида баҳоланади.
АҚШ яна мундиалга мезбонлик қиладими?
Трамп жаҳон чемпионати каби йирик мусобақани яна АҚШда ўтказишни исташини яширмади. Шу билан бирга, кейинги турнирни ҳам қабул қилиш имконияти жуда паст эканини тан олди.
«Мен барчаси яна такрорланишини интиқлик билан кутаман. Аммо менимча, биз кейинги мундиалга мезбонлик қила олмаймиз», — деди у.
Футбол бўйича жаҳон чемпионатлари одатда турли қитъа ва мамлакатлар ўртасида навбат билан ўтказилиши сабаб АҚШнинг қисқа вақт ичида яна мезбонлик ҳуқуқини олиши қийин бўлиши мумкин.
ЖЧ ўйинлари АҚШнинг 11 шаҳрида ўтказилди
2026 йилги жаҳон чемпионатига уч давлат — АҚШ, Мексика ва Канада биргаликда мезбонлик қилди. Турнир баҳсларининг катта қисми АҚШ ҳудудида ташкил этилди.
Жаҳон чемпионати ўйинлари АҚШнинг қуйидаги шаҳар ва ҳудудларида бўлиб ўтди:
Нью-Йорк атрофидаги Ист-Ратерфорд;
Филадельфия;
Бостон;
Атланта;
Майами;
Ҳюстон;
Даллас;
Лос-Анжелес;
Сан-Франсиско;
Канзас-Сити;
Сиэтл.
Ушбу шаҳарлардаги стадионлар гуруҳ босқичидан тортиб плей-офф учрашувларигача бўлган кўплаб баҳсларни қабул қилди.
Турнирнинг тўлиқ ҳисоботи кутилмоқда
Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг даромадли ва муваффақиятли турнир сифатида баҳолаган бўлса-да, мусобақанинг якуний молиявий натижалари расмий ҳисоботлар эълон қилингач тўлиқ маълум бўлади.
Асосий эътибор энди FIFA ва ташкилий қўмита томонидан чипта савдоси, ҳомийлик, трансляция ҳуқуқлари ҳамда умумий даромадлар бўйича тақдим этиладиган рақамларга қаратилади.
…