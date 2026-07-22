Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атади

·31·Спорт
Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атади

АҚШ президенти Доналд Трамп 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатини тарихдаги энг муваффақиятли мундиал деб баҳолади. Унинг таъкидлашича, АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган турнир аввалги жаҳон чемпионатларига нисбатан анча юқори даромад келтирган.

Трамп финал ўйини ўтказилгунига қадар мусобақа натижалари ҳақида кескин хулоса қилишни истамаганини ҳам маълум қилди.

«Финалгача бу ҳақда гапиришни хоҳламадим»

АҚШ президенти Fox News телеканали эфирида ЖЧ–2026нинг ташкилий ва молиявий натижалари ҳақида фикр билдирди.

«Мен финалдан олдин ҳаммаси қанчалик яхши кетаётганини айтмоқчи эмасдим. Чунки кейин нима бўлишини ҳеч қачон билмайсан», — деди Трамп.

Унинг сўзларига кўра, турнир муваффақиятли якунланган ва молиявий кўрсаткичлар бўйича аввалги мундиаллардан сезиларли даражада устун келган.

Даромад беш баравар юқори бўлгани айтилди

Доналд Трамп ЖЧ–2026дан олинган даромад бошқа ҳар қандай жаҳон чемпионати кўрсаткичидан беш баравар юқори бўлганини даъво қилди.

«Биз ҳозиргина тарихдаги энг муваффақиятли жаҳон чемпионатини ўтказдик. Унинг даромади бошқа ҳар қандай жаҳон чемпионатидан беш баравар юқори эди», — деди АҚШ раҳбари.

Бироқ келтирилган матнда мазкур рақамни тасдиқловчи расмий молиявий ҳисобот ёки FIFA маълумотлари келтирилмаган. Шу сабаб беш бараварлик фарқ ҳозирча Трампнинг баёноти сифатида баҳоланади.

АҚШ яна мундиалга мезбонлик қиладими?

Трамп жаҳон чемпионати каби йирик мусобақани яна АҚШда ўтказишни исташини яширмади. Шу билан бирга, кейинги турнирни ҳам қабул қилиш имконияти жуда паст эканини тан олди.

«Мен барчаси яна такрорланишини интиқлик билан кутаман. Аммо менимча, биз кейинги мундиалга мезбонлик қила олмаймиз», — деди у.

Футбол бўйича жаҳон чемпионатлари одатда турли қитъа ва мамлакатлар ўртасида навбат билан ўтказилиши сабаб АҚШнинг қисқа вақт ичида яна мезбонлик ҳуқуқини олиши қийин бўлиши мумкин.

ЖЧ ўйинлари АҚШнинг 11 шаҳрида ўтказилди

2026 йилги жаҳон чемпионатига уч давлат — АҚШ, Мексика ва Канада биргаликда мезбонлик қилди. Турнир баҳсларининг катта қисми АҚШ ҳудудида ташкил этилди.

Жаҳон чемпионати ўйинлари АҚШнинг қуйидаги шаҳар ва ҳудудларида бўлиб ўтди:

  • Нью-Йорк атрофидаги Ист-Ратерфорд;

  • Филадельфия;

  • Бостон;

  • Атланта;

  • Майами;

  • Ҳюстон;

  • Даллас;

  • Лос-Анжелес;

  • Сан-Франсиско;

  • Канзас-Сити;

  • Сиэтл.

Ушбу шаҳарлардаги стадионлар гуруҳ босқичидан тортиб плей-офф учрашувларигача бўлган кўплаб баҳсларни қабул қилди.

Турнирнинг тўлиқ ҳисоботи кутилмоқда

Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг даромадли ва муваффақиятли турнир сифатида баҳолаган бўлса-да, мусобақанинг якуний молиявий натижалари расмий ҳисоботлар эълон қилингач тўлиқ маълум бўлади.

Асосий эътибор энди FIFA ва ташкилий қўмита томонидан чипта савдоси, ҳомийлик, трансляция ҳуқуқлари ҳамда умумий даромадлар бўйича тақдим этиладиган рақамларга қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаJeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаБугун, 14:51117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиЧелси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиБугун, 13:50Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБелгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"