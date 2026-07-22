Неймар Копа Судамерикана ўйинини ўтказиб юбориб, покер турнирида иштирок этди
Бразилиянинг Сантос клуби юлдузи Неймар Копа Судамерикана доирасидаги муҳим учрашувда жамоасига ёрдам бера олмади. Бразилиялик ҳужумчи клуби Венесуэлада ғалаба қозонаётган бир вақтда, Сан-Паулуда ўтказилаётган профессионал покер турнирида иштирок этаётгани маълум бўлди. Бу ҳолат мухлислар орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлган бўлса-да, футболчининг майдонга тушмагани мураббийлар штаби билан келишилган ҳолда амалга оширилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN Бразил нашрининг хабар беришича, Неймар Сан-Паулудаги ВТК мажмуасида ўтаётган Бразилия покер сериясининг (БСОП) қишки босқичида қатнашган. Футболчи ўзининг ушбу карта ўйинига бўлган иштиёқи билан танилган бўлиб, у аввалроқ худди шу турнирда 50 минг Бразилия реалидан ортиқ миқдорда ютуқ қўлга киритган эди. Унинг турнирдаги иштироки Сантоснинг Венесуэладаги ўйини билан бир вақтга тўғри келиши кўпчиликда саволлар уйғотди.
Мураббийнинг қарори ва Неймар учун махсус режаСантос бош мураббийи Кука ўйиндан сўнг вазиятга ойдинлик киритиб, Неймарнинг таркибда йўқлиги интизомий чора эмас, балки стратегик қарор эканини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчи Жаҳон чемпионатидан сўнг тўлиқ дам олмагани ва жисмоний ҳолатини тиклашга муҳтож бўлгани сабабли сафардан қолдирилган. Жамоа етакчиси Венесуэлага бориш ўрнига клуб базасида махсус тайёргарлик дастури асосида машғулот ўтказган.
"Неймар бир неча кун майдондан ташқарида бўлди ва унинг таътили ҳам қисқа эди. Биз уни янада кучлироқ бўлиши ва кетма-кет ўйинларда қатнаша олиши учун машғулотларда қолдиришга қарор қилдик. Олдимизда ўн кун ичида тўртта муҳим баҳс кутиб турибди. Уни узоқ ва чарчатувчи сафарга олиб боришдан ҳеч қандай наф йўқ эди", — дея тушунтирди Кука 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг.
Неймар покер столида вақт ўтказишига қарамай, машғулотларда фаол эканини ижтимоий тармоқлар орқали намойиш этиб келмоқда. У ўз саҳифаларида машғулот жараёнидан видеолар жойлаб, жисмоний ҳолати жойида эканини кўрсатди. Ҳужумчи билан бирга яна бир неча тажрибали ўйинчилар — Виллиан Арао, Жоау Счмидт ва Игор Винисиус ҳам ушбу сафардан қолдирилиб, ички чемпионат баҳсларига тайёргарлик кўришган.
Сантос жамоаси Неймар йўқлигида ҳам Универсидад Централ устидан ишончли ғалабага эришди. Венесуэлада қўлга киритилган 4:1 ҳисобидаги муваффақият Бразилия клубига Копа Судамерикана нимчорак финали йўлида катта устунлик беради. Эндиликда жамоа жавоб учрашувини ўз майдони — Вила Белмирода ўтказади. Агар Сантос кейинги босқичга йўл олса, уларни Эквадорнинг Макара жамоаси кутмоқда.
Ҳозирда Сантос учун асосий эътибор Бразилия чемпионатига қаратилган, чунки жамоа турнир жадвалида 15-ўринда бормоқда. Мураббий Куканинг тасдиқлашича, Неймар жамоанинг навбатдаги Чапекоэнсега қарши ўйинида майдонга қайтади. Мухлислар ўз юлдузидан нафақат покер столи, балки яшил майдонда ҳам ёрқин ўйинлар кутишмоқда.
…