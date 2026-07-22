Неймар Копа Судамерикана ўйинини ўтказиб юбориб, покер турнирида иштирок этди

·38·Спорт
Неймар Копа Судамерикана ўйинини ўтказиб юбориб, покер турнирида иштирок этди

Бразилиянинг Сантос клуби юлдузи Неймар Копа Судамерикана доирасидаги муҳим учрашувда жамоасига ёрдам бера олмади. Бразилиялик ҳужумчи клуби Венесуэлада ғалаба қозонаётган бир вақтда, Сан-Паулуда ўтказилаётган профессионал покер турнирида иштирок этаётгани маълум бўлди. Бу ҳолат мухлислар орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлган бўлса-да, футболчининг майдонга тушмагани мураббийлар штаби билан келишилган ҳолда амалга оширилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN Бразил нашрининг хабар беришича, Неймар Сан-Паулудаги ВТК мажмуасида ўтаётган Бразилия покер сериясининг (БСОП) қишки босқичида қатнашган. Футболчи ўзининг ушбу карта ўйинига бўлган иштиёқи билан танилган бўлиб, у аввалроқ худди шу турнирда 50 минг Бразилия реалидан ортиқ миқдорда ютуқ қўлга киритган эди. Унинг турнирдаги иштироки Сантоснинг Венесуэладаги ўйини билан бир вақтга тўғри келиши кўпчиликда саволлар уйғотди.

Мураббийнинг қарори ва Неймар учун махсус режа

Сантос бош мураббийи Кука ўйиндан сўнг вазиятга ойдинлик киритиб, Неймарнинг таркибда йўқлиги интизомий чора эмас, балки стратегик қарор эканини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчи Жаҳон чемпионатидан сўнг тўлиқ дам олмагани ва жисмоний ҳолатини тиклашга муҳтож бўлгани сабабли сафардан қолдирилган. Жамоа етакчиси Венесуэлага бориш ўрнига клуб базасида махсус тайёргарлик дастури асосида машғулот ўтказган.

"Неймар бир неча кун майдондан ташқарида бўлди ва унинг таътили ҳам қисқа эди. Биз уни янада кучлироқ бўлиши ва кетма-кет ўйинларда қатнаша олиши учун машғулотларда қолдиришга қарор қилдик. Олдимизда ўн кун ичида тўртта муҳим баҳс кутиб турибди. Уни узоқ ва чарчатувчи сафарга олиб боришдан ҳеч қандай наф йўқ эди", — дея тушунтирди Кука 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг.

Неймар покер столида вақт ўтказишига қарамай, машғулотларда фаол эканини ижтимоий тармоқлар орқали намойиш этиб келмоқда. У ўз саҳифаларида машғулот жараёнидан видеолар жойлаб, жисмоний ҳолати жойида эканини кўрсатди. Ҳужумчи билан бирга яна бир неча тажрибали ўйинчилар — Виллиан Арао, Жоау Счмидт ва Игор Винисиус ҳам ушбу сафардан қолдирилиб, ички чемпионат баҳсларига тайёргарлик кўришган.

Сантос жамоаси Неймар йўқлигида ҳам Универсидад Централ устидан ишончли ғалабага эришди. Венесуэлада қўлга киритилган 4:1 ҳисобидаги муваффақият Бразилия клубига Копа Судамерикана нимчорак финали йўлида катта устунлик беради. Эндиликда жамоа жавоб учрашувини ўз майдони — Вила Белмирода ўтказади. Агар Сантос кейинги босқичга йўл олса, уларни Эквадорнинг Макара жамоаси кутмоқда.

Ҳозирда Сантос учун асосий эътибор Бразилия чемпионатига қаратилган, чунки жамоа турнир жадвалида 15-ўринда бормоқда. Мураббий Куканинг тасдиқлашича, Неймар жамоанинг навбатдаги Чапекоэнсега қарши ўйинида майдонга қайтади. Мухлислар ўз юлдузидан нафақат покер столи, балки яшил майдонда ҳам ёрқин ўйинлар кутишмоқда.

НеймарСантосБразилияФутболПокер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиТрамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиБугун, 13:55Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиЧелси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиБугун, 13:50Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБелгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"