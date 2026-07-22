Самарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлди

·51·Жамият
Самарқандда ЙПХ ходими пиёдани уриб, ўлимга сабаб бўлди

Самарқанд шаҳрида йўл-патрул хизматига тегишли хизмат автомобили иштирокида фожиали йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Ҳалокат оқибатида бир нафар пиёда воқеа жойининг ўзида ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда вилоят Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълум қилди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 21 июль куни соат 18:15 атрофида шаҳарнинг «Шаббод» кўчасида юз берган. ЙПХ ходими ўзига бириктирилган Tracker русумли патрул автомобилини бошқариб кетаётган вақтда, белгиланмаган жойдан йўлни кесиб ўтаётган 1951 йилда туғилган С.А.ни уриб юборган.

Yo‘l chetida YPX xodimi va tez yordam xodimlari oq mato bilan yopilgan jasad atrofida turibdi.

Оғир тан жароҳатлари олган пиёдага кўрсатилган ёрдам самара бермаган ва у воқеа жойида вафот этган.

Ҳодиса жойидан олинган суратларда патрул автомобилининг олд қисмига жиддий шикаст етганини кўриш мумкин.

Ko'chada oq choyshab bilan yopilgan jasad atrofida odamlar to'planib turibdi.

Мазкур ҳолат юзасидан Самарқанд шаҳар прокуратураси томонидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 2-қисми — транспорт воситаларидан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш оқибатида одам ўлимига сабаб бўлиш ҳолати бўйича жиноят иши қўзғатилди.

Айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан воқеанинг барча ҳолатларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

СамарқандTrackerСамарқанд шаҳар прокуратураси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Экологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиЭкологик қоидабузарликлар янги мезон асосида баҳоланадиБугун, 12:00Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиCobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиБугун, 11:51Мурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиМурунтов конида оғир ЙТҲ: икки нафар ишчи ҳалок бўлдиБугун, 11:45Ўзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинЎзбекистонликлар Минск автозаводига ишга жалб қилиниши мумкинБугун, 11:31Қашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиҚашқадарёда электромонтёр 2,5 млн сўм олаётганда ушландиБугун, 05:23Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Элдор Шомуродов: "Жаҳон чемпионатида ўйнаш энг катта орзуим эди"Бугун, 03:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди