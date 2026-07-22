Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқда
Нидерландиянинг машҳур Донкервоорт бренди ўзининг энг янги ва қувватли модели — F22 RS билан халқаро кенгайишнинг янги босқичига қадам қўймоқда. Компания ўз тарихида илк бор ўнг рул бошқарувига эга бўлган автомобилларни ишлаб чиқаришни ва уларни Буюк Британия бозорига етказиб беришни режалаштирмоқда. Бу қадам нафақат бренд учун, балки енгил вазнли спорткарлар ишқибозлари учун ҳам муҳим воқеликдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Донкервоорт брендининг асоси ўтган асрнинг 70-йилларида Жооп Донкервоорт томонидан қўйилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, компания дастлаб Лотус Севен кит-карларини импорт қилиш билан шуғулланишни мақсад қилган эди. Бироқ, Нидерландия йўлларида ҳаракатланиш учун ушбу машиналарга киритилган кўплаб техник ўзгартиришлар натижасида Жооп ўзининг шахсий брендига асос солишга қарор қилган. Бугунги кунда ушбу бренд Лотус ватанига ўзининг энг мукаммал технологиялари билан қайтмоқда.
Техник имкониятлар ва ўзига хосликЯнги Донкервоорт F22 RS модели ўзининг вазни ва қуввати нисбати билан ҳайратга солади. Автомобил 500 от кучидан ортиқ қувватга эга бўлиб, у жуда енгил кузов билан бирлаштирилган. Бу эса унга суперкарлар даражасидаги динамикани таъминлайди. Гарчи бу экстремал спорткар бўлса-да, ишлаб чиқарувчилар унинг амалийлигига ҳам эътибор қаратишган: масалан, автомобил 298 литрли юкхонага эга, бу эса ўз тоифасидаги машиналар учун кутилмаган кўрсаткичдир.
Autocar нашри маълумотларига кўра, Донкервоорт компанияси Британия бозорига киришга жуда масъулият билан ёндашмоқда. Сабаби, Буюк Британия дунёдаги энг кучли енгил спорткарлар ишлаб чиқарувчи марказлардан бири ҳисобланади. Нидерландиялик муҳандислар ўз маҳсулотларининг сифатига ва ҳайдаш жараёнидаги ўзгача ҳиссиётларга таяниб, маҳаллий мижозлар кўнглини забт этишни мақсад қилган.
Сотувлар ва келажакдаги режаларҒарбий Сассексдаги Премиер GT дилерлик маркази Донкервоорт брендининг Британиядаги расмий ва ягона вакили этиб тайинланди. Илк ўнг рулли моделлар мижозларга 2027-йилнинг бошида етказиб берилиши кутилмоқда. Бу эса компания учун ишлаб чиқариш жараёнини сезиларли даражада қайта кўриб чиқишни талаб қилади, чунки ўнг рулли конфигурация кўплаб муҳандислик ечимларини ўзгартиришни тақозо этади.
Ўзбекистон автомобил бозори учун бундай турдаги эксклюзив спорткарлар ҳали янгилик бўлса-да, Донкервоорт каби брендларнинг глобал миқёсда кенгайиши автосаноатдаги муҳандислик ютуқлари чегараланмаганини кўрсатади. Ушбу автомобил нафақат тезлик, балки ҳайдовчи ва машина ўртасидаги узвий боғлиқликни қадрлайдиганлар учун яратилган санъат асаридир.
…