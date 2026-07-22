Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқда

·0·Авто
Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқда

Нидерландиянинг машҳур Донкервоорт бренди ўзининг энг янги ва қувватли модели — F22 RS билан халқаро кенгайишнинг янги босқичига қадам қўймоқда. Компания ўз тарихида илк бор ўнг рул бошқарувига эга бўлган автомобилларни ишлаб чиқаришни ва уларни Буюк Британия бозорига етказиб беришни режалаштирмоқда. Бу қадам нафақат бренд учун, балки енгил вазнли спорткарлар ишқибозлари учун ҳам муҳим воқеликдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Донкервоорт брендининг асоси ўтган асрнинг 70-йилларида Жооп Донкервоорт томонидан қўйилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, компания дастлаб Лотус Севен кит-карларини импорт қилиш билан шуғулланишни мақсад қилган эди. Бироқ, Нидерландия йўлларида ҳаракатланиш учун ушбу машиналарга киритилган кўплаб техник ўзгартиришлар натижасида Жооп ўзининг шахсий брендига асос солишга қарор қилган. Бугунги кунда ушбу бренд Лотус ватанига ўзининг энг мукаммал технологиялари билан қайтмоқда.

Техник имкониятлар ва ўзига хослик

Янги Донкервоорт F22 RS модели ўзининг вазни ва қуввати нисбати билан ҳайратга солади. Автомобил 500 от кучидан ортиқ қувватга эга бўлиб, у жуда енгил кузов билан бирлаштирилган. Бу эса унга суперкарлар даражасидаги динамикани таъминлайди. Гарчи бу экстремал спорткар бўлса-да, ишлаб чиқарувчилар унинг амалийлигига ҳам эътибор қаратишган: масалан, автомобил 298 литрли юкхонага эга, бу эса ўз тоифасидаги машиналар учун кутилмаган кўрсаткичдир.

Autocar нашри маълумотларига кўра, Донкервоорт компанияси Британия бозорига киришга жуда масъулият билан ёндашмоқда. Сабаби, Буюк Британия дунёдаги энг кучли енгил спорткарлар ишлаб чиқарувчи марказлардан бири ҳисобланади. Нидерландиялик муҳандислар ўз маҳсулотларининг сифатига ва ҳайдаш жараёнидаги ўзгача ҳиссиётларга таяниб, маҳаллий мижозлар кўнглини забт этишни мақсад қилган.

Сотувлар ва келажакдаги режалар

Ғарбий Сассексдаги Премиер GT дилерлик маркази Донкервоорт брендининг Британиядаги расмий ва ягона вакили этиб тайинланди. Илк ўнг рулли моделлар мижозларга 2027-йилнинг бошида етказиб берилиши кутилмоқда. Бу эса компания учун ишлаб чиқариш жараёнини сезиларли даражада қайта кўриб чиқишни талаб қилади, чунки ўнг рулли конфигурация кўплаб муҳандислик ечимларини ўзгартиришни тақозо этади.

Ўзбекистон автомобил бозори учун бундай турдаги эксклюзив спорткарлар ҳали янгилик бўлса-да, Донкервоорт каби брендларнинг глобал миқёсда кенгайиши автосаноатдаги муҳандислик ютуқлари чегараланмаганини кўрсатади. Ушбу автомобил нафақат тезлик, балки ҳайдовчи ва машина ўртасидаги узвий боғлиқликни қадрлайдиганлар учун яратилган санъат асаридир.

ДонкервоортSportкарАвтомобилТехнологияНидерландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиRange Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиБугун, 10:27Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларToyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларБугун, 06:50Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилRange Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилБугун, 04:52Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиGeely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиКеча, 23:20Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиChery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиКеча, 21:28Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиToyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиКеча, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан