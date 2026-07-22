Сйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қилади
Британиянинг машҳур Сйнтесиа стартапи корпоратив таълим соҳасида янги даврни бошлаб берувчи Ролеплай Сесксионс платформасини тақдим этди. Эндиликда сунъий интеллект нафақат ўқув видеоларини яратиш, балки ходимлар билан жонли мулоқотга киришиш ва уларнинг малакасини реал вақт режимида синовдан ўтказиш имкониятига эга бўлади. Бу технология компанияларга ўз ходимларининг амалий кўникмаларини масофавий ва арзон усулда шакллантиришга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, Ролеплай Сесксионс лойиҳаси доирасида ходимлар махсус AI-аватарлар билан турли сценарийлар асосида суҳбатлашишлари мумкин. Масалан, савдо менежерлари маҳсулотни мижозга сотиш жараёнини, раҳбарлар эса ходимлар билан қийин суҳбатларни ёки йиллик ҳисоботларни муҳокама қилишни машқ қиладилар. Сунъий интеллект шунчаки тингловчи бўлиб қолмай, ўз эътирозларини билдиради ва суҳбат якунида ходимнинг фаолиятини белгиланган мезонлар асосида баҳолайди.
Назариядан амалиётга ўтишСйнтесиа бош директори ва ҳаммуассиси Виктор Рипарбелли таъкидлашича, анъанавий корпоратив тренинглар, ҳатто улар видео кўринишида бўлса ҳам, кўпинча ходимларнинг хулқ-атворини ўзгартиришга ожизлик қилади. "Видео матндан кўра самаралироқ, лекин инсон бирор нарсани ўқиш ёки кўришдан кўра, уни амалда бажариб кўрса, энг яхши натижага эришади", — дейди у. Янги платформа айнан "бажариш орқали ўрганиш" тамойилига асосланган.
Платформанинг техник асоси қизиқарли ечимга эга: Сйнтесиа ўзининг хусусий аватар ва овоз технологияларидан фойдаланган бўлса-да, мулоқотнинг мантиқий қисми OpenAI нейротармоқлари ёрдамида ишлайди. Бу эса аватарларга инсон нутқини чуқур тушуниш ва унга мос равишда, кутилмаган жавоблар қайтариш имконини беради. Компания ўзини шунчаки видео яратувчи эмас, балки бошқарув ва таҳлилий платформа сифатида кўрсатмоқда.
Катта бизнес учун янги имкониятларҲозирда Ролеплай Сесксионс хизматидан бир қатор йирик мижозлар фойдаланишни бошлаган. Улар орасида Европанинг бозор капиталлашуви бўйича энг йирик учта компаниясидан бири, Фортуне 100 рўйхатидаги гигантлар ва дунёдаги энг йирик рекрутинг агентликларидан бири бор. Компаниялар бу тизим орқали ўз ходимларининг "юmsҳоқ кўникмалари"ни (софт скиллс) ривожлантиришни мақсад қилган.
Сйнтесиа келажакда ушбу платформани янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Келгусида Сесксионс тизими қуйидаги йўналишларда ҳам қўлланилиши кутилмоқда:
- Ишга қабул қилиш жараёнидаги дастлабки суҳбатлар;
- Номзодларни саралаш ва уларнинг профессионал лаёқатини текшириш;
- Мижозлар билан ишлаш бўлими ходимлари учун низоли вазиятлар симуляцияси.
…