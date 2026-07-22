Сйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қилади

·0·Техно
Сйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қилади

Британиянинг машҳур Сйнтесиа стартапи корпоратив таълим соҳасида янги даврни бошлаб берувчи Ролеплай Сесксионс платформасини тақдим этди. Эндиликда сунъий интеллект нафақат ўқув видеоларини яратиш, балки ходимлар билан жонли мулоқотга киришиш ва уларнинг малакасини реал вақт режимида синовдан ўтказиш имкониятига эга бўлади. Бу технология компанияларга ўз ходимларининг амалий кўникмаларини масофавий ва арзон усулда шакллантиришга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, Ролеплай Сесксионс лойиҳаси доирасида ходимлар махсус AI-аватарлар билан турли сценарийлар асосида суҳбатлашишлари мумкин. Масалан, савдо менежерлари маҳсулотни мижозга сотиш жараёнини, раҳбарлар эса ходимлар билан қийин суҳбатларни ёки йиллик ҳисоботларни муҳокама қилишни машқ қиладилар. Сунъий интеллект шунчаки тингловчи бўлиб қолмай, ўз эътирозларини билдиради ва суҳбат якунида ходимнинг фаолиятини белгиланган мезонлар асосида баҳолайди.

Назариядан амалиётга ўтиш

Сйнтесиа бош директори ва ҳаммуассиси Виктор Рипарбелли таъкидлашича, анъанавий корпоратив тренинглар, ҳатто улар видео кўринишида бўлса ҳам, кўпинча ходимларнинг хулқ-атворини ўзгартиришга ожизлик қилади. "Видео матндан кўра самаралироқ, лекин инсон бирор нарсани ўқиш ёки кўришдан кўра, уни амалда бажариб кўрса, энг яхши натижага эришади", — дейди у. Янги платформа айнан "бажариш орқали ўрганиш" тамойилига асосланган.

Платформанинг техник асоси қизиқарли ечимга эга: Сйнтесиа ўзининг хусусий аватар ва овоз технологияларидан фойдаланган бўлса-да, мулоқотнинг мантиқий қисми OpenAI нейротармоқлари ёрдамида ишлайди. Бу эса аватарларга инсон нутқини чуқур тушуниш ва унга мос равишда, кутилмаган жавоблар қайтариш имконини беради. Компания ўзини шунчаки видео яратувчи эмас, балки бошқарув ва таҳлилий платформа сифатида кўрсатмоқда.

Катта бизнес учун янги имкониятлар

Ҳозирда Ролеплай Сесксионс хизматидан бир қатор йирик мижозлар фойдаланишни бошлаган. Улар орасида Европанинг бозор капиталлашуви бўйича энг йирик учта компаниясидан бири, Фортуне 100 рўйхатидаги гигантлар ва дунёдаги энг йирик рекрутинг агентликларидан бири бор. Компаниялар бу тизим орқали ўз ходимларининг "юmsҳоқ кўникмалари"ни (софт скиллс) ривожлантиришни мақсад қилган.

Сйнтесиа келажакда ушбу платформани янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Келгусида Сесксионс тизими қуйидаги йўналишларда ҳам қўлланилиши кутилмоқда:

  • Ишга қабул қилиш жараёнидаги дастлабки суҳбатлар;
  • Номзодларни саралаш ва уларнинг профессионал лаёқатини текшириш;
  • Мижозлар билан ишлаш бўлими ходимлари учун низоли вазиятлар симуляцияси.
Ушбу технология Ўзбекистон бозоридаги йирик корпорациялар, банклар ва телекоммуникация компаниялари учун ҳам жуда қўл келиши мумкин. Айниқса, хизмат кўрсатиш сифати муҳим бўлган соҳаларда сунъий интеллект ёрдамида ходимларни ўқитиш инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтиришга ва ўқув курслари учун сарфланадиган харажатларни сезиларли даражада тежашга ёрдам беради.

СйнтесиаСунъий ИнтеллектOpenAIТехнологияКорпоратив Таълим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиХитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиБугун, 13:21Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиКоинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиБугун, 12:54Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиМосква бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиБугун, 12:26Моторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиМоторола Разр яратувчиси 300 долларлик янги Лигҳт Флип смартфонини тақдим этдиБугун, 11:57Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаElon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқдаБугун, 09:25Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди