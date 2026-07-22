Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келди

·70·Дунё
Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келди

Буюк Британияда содир бўлган ноодатий ҳолат кўплаб ота-оналарни ҳушёр торттирди. 13 ёшли ўсмир батутда сакраб йиқилганидан сўнг инсульт ва 19 марта микроинсултни бошдан кечирди. Шифокорлар бу оғир ҳолатга бўйин қисмидаги уйқу артериясининг жароҳатланиши сабаб бўлганини маълум қилди.

Маълум қилинишича, ўсмир батутдан йиқилганидан кейин дастлаб ўзини яхши ҳис қилган. Бироқ орадан бир ҳафта ўтиб, унинг ота-онаси Энди ва Шантал Ширз ўғлини ваннахонада ҳушсиз ҳолда топган. Боланинг юзининг чап қисми осилиб қолган, танасининг чап томони ҳаракатланмай қолган ва нутқи ҳам бузилган.

Ота-она зудлик билан тез ёрдам чақирган. Шифокорлар компьютер томографияси натижаларига асосланиб, болага инсульт ташхисини қўйган. Текширувлар давомида батутдан йиқилиш вақтида бўйиндаги уйқу артерияси ёрилгани ва шу жойда тромб ҳосил бўлгани аниқланган.

Шифохонада даволаниш жараёнида ўсмир яна 19 та микроинсултни бошдан кечирган. Бу ҳолат тромб бўлакларининг мия қон томирларига бориб қолиши оқибатида юзага келган.

Шифокорлар боланинг ҳаётини сақлаб қолиш учун тўрт соатлик мураккаб жарроҳлик амалиётини ўтказди. Амалиёт давомида икки дона тромб олиб ташланган бўлиб, улардан бири 2,5 сантиметр узунликда бўлган.

Беш ҳафта давом этган даволанишдан сўнг ўсмир уйига жавоб берилди. Шифокорлар ёрдами билан у ҳаракатланиш қобилиятини деярли тўлиқ тиклаган. Бироқ ҳозиргача тез чарчаш ва нутқнинг секинлашиши каби асоратлар сақланиб қолмоқда.

Боланинг отаси бу ҳолатни ҳақиқий мўъжиза деб атади. Унинг сўзларига кўра, шифокорлар миядаги қон айланиши бошқа қон томирлари орқали таъминлангани туфайли ўсмирнинг ҳаёти сақлаб қолинганини айтган.

Мутахассислар эслатишича, батутда сакраш хавфсиз кўринса-да, нотўғри қўниш ёки бўйин қисмига кучли зарба тушиши оғир оқибатларга олиб келиши мумкин. Шу боис болалар бундай аттракционлардан фойдаланганда катталар назорати ва хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилиниши муҳим ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Бугун, 14:3296 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солдиБугун, 14:25Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиОлимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиБугун, 14:18Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиКредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиБугун, 14:09Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиБугун, 14:05Wildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар борWildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар борБугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?