Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч берилади
Белгия миллий жамоасида мураббийлар штаби ўзгариши кутилмоқда. Машҳур инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, нидерландиялик мутахассис Марк ван Боммел терма жамоанинг янги бош мураббийи бўлади.
Томонлар ҳамкорликнинг асосий шартлари бўйича келишувга эришган. Энди тайинловни расмийлаштириш учун ҳужжатларни имзолаш қолгани айтилмоқда.
Келишув 2028 йилгача мўлжалланган
Романо хабарига кўра, Марк ван Боммел билан тузиладиган шартнома 2028 йилгача амал қилади.
Бу Белгия футбол федерацияси янги мураббийга қисқа муддатли натижадан ташқари, терма жамоани кейинги йирик мусобақаларга тайёрлаш вазифасини ҳам топширишини англатиши мумкин.
Ҳозирча Белгия футбол федерацияси тайинловни расман эълон қилмаган. Шу сабаб ҳужжатлар имзоланиб, федерация баёноти тарқатилгунига қадар хабар инсайдерлик маълумоти мақомида қолади.
Руди Гарсия билан шартнома узайтирилмайди
Аввалроқ Белгия футбол федерацияси миллий жамоа бош мураббийи Руди Гарсия билан ҳамкорликни давом эттирмаслигини маълум қилганди.
Федерация баёнотига кўра, француз мутахассисининг 2026 йил 31 июлда якунланадиган шартномаси узайтирилмайди. Шу тариқа, терма жамоада янги мураббийлик даври бошланишига йўл очилди.
Ван Боммелнинг тайинланиши расман тасдиқланса, у Гарсиядан кейин Белгия миллий жамоаси бошқарувини қабул қилиб олади.
ЖЧ–2026 натижаси қарорга таъсир қилган бўлиши мумкин
Белгия миллий жамоаси ЖЧ–2026да чорак финалгача етиб борди. Жамоа ушбу босқичда кейинчалик чемпион бўлган Испанияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этганди.
Чорак финалга чиқиш ёмон натижа ҳисобланмаса-да, федерация терма жамоа имкониятларидан янада самарали фойдаланишни ва янги авлод футболчилари билан узоқ муддатли лойиҳа қуришни мақсад қилган бўлиши мумкин.
Белгия таркибида тажрибали футболчилар билан бир қаторда, халқаро даражада ўзини кўрсатаётган ёшлар ҳам бор. Янги мураббий олдида уларни ягона тизимга бирлаштириш вазифаси туради.
Ван Боммелдан нима кутилади?
Марк ван Боммел футболчилик даврида марказий яримҳимоядаги қаттиққўл ва интизомли ўйини билан танилган. Унинг мураббийлик услубида ҳам жисмоний тайёргарлик, майдон марказидаги назорат ва тактик интизомга катта аҳамият берилиши кутилмоқда.
Белгия терма жамоасида у қуйидаги асосий масалаларни ҳал қилиши керак бўлади:
жамоанинг ҳимоядаги барқарорлигини ошириш;
авлодлар алмашинувини оғриқсиз амалга ошириш;
етакчи футболчилар имкониятидан тўлиқ фойдаланиш;
терма жамоани навбатдаги йирик турнирларга тайёрлаш.
Келишув расмийлашса, Ван Боммел учун миллий жамоадаги ушбу вазифа мураббийлик фаолиятидаги энг катта синовлардан бирига айланади.
Расмий эълон кутилмоқда
Ҳозирги маълумотларга кўра, тайинлов йўлида жиддий тўсиқ қолмаган ва томонлар фақат ҳужжатларни расмийлаштириши керак.
Энди асосий эътибор Белгия футбол федерациясининг расмий баёнотига қаратилади. Агар келишув тасдиқланса, Марк ван Боммел 2028 йилгача «қизил иблислар»ни бошқаради ва терма жамоада янги даврни бошлаб беради.
…