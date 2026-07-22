Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч берилади

·23·Спорт
Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч берилади

Белгия миллий жамоасида мураббийлар штаби ўзгариши кутилмоқда. Машҳур инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, нидерландиялик мутахассис Марк ван Боммел терма жамоанинг янги бош мураббийи бўлади.

Томонлар ҳамкорликнинг асосий шартлари бўйича келишувга эришган. Энди тайинловни расмийлаштириш учун ҳужжатларни имзолаш қолгани айтилмоқда.

Келишув 2028 йилгача мўлжалланган

Романо хабарига кўра, Марк ван Боммел билан тузиладиган шартнома 2028 йилгача амал қилади.

Бу Белгия футбол федерацияси янги мураббийга қисқа муддатли натижадан ташқари, терма жамоани кейинги йирик мусобақаларга тайёрлаш вазифасини ҳам топширишини англатиши мумкин.

Ҳозирча Белгия футбол федерацияси тайинловни расман эълон қилмаган. Шу сабаб ҳужжатлар имзоланиб, федерация баёноти тарқатилгунига қадар хабар инсайдерлик маълумоти мақомида қолади.

Руди Гарсия билан шартнома узайтирилмайди

Аввалроқ Белгия футбол федерацияси миллий жамоа бош мураббийи Руди Гарсия билан ҳамкорликни давом эттирмаслигини маълум қилганди.

Федерация баёнотига кўра, француз мутахассисининг 2026 йил 31 июлда якунланадиган шартномаси узайтирилмайди. Шу тариқа, терма жамоада янги мураббийлик даври бошланишига йўл очилди.

Ван Боммелнинг тайинланиши расман тасдиқланса, у Гарсиядан кейин Белгия миллий жамоаси бошқарувини қабул қилиб олади.

ЖЧ–2026 натижаси қарорга таъсир қилган бўлиши мумкин

Белгия миллий жамоаси ЖЧ–2026да чорак финалгача етиб борди. Жамоа ушбу босқичда кейинчалик чемпион бўлган Испанияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этганди.

Чорак финалга чиқиш ёмон натижа ҳисобланмаса-да, федерация терма жамоа имкониятларидан янада самарали фойдаланишни ва янги авлод футболчилари билан узоқ муддатли лойиҳа қуришни мақсад қилган бўлиши мумкин.

Белгия таркибида тажрибали футболчилар билан бир қаторда, халқаро даражада ўзини кўрсатаётган ёшлар ҳам бор. Янги мураббий олдида уларни ягона тизимга бирлаштириш вазифаси туради.

Ван Боммелдан нима кутилади?

Марк ван Боммел футболчилик даврида марказий яримҳимоядаги қаттиққўл ва интизомли ўйини билан танилган. Унинг мураббийлик услубида ҳам жисмоний тайёргарлик, майдон марказидаги назорат ва тактик интизомга катта аҳамият берилиши кутилмоқда.

Белгия терма жамоасида у қуйидаги асосий масалаларни ҳал қилиши керак бўлади:

  • жамоанинг ҳимоядаги барқарорлигини ошириш;

  • авлодлар алмашинувини оғриқсиз амалга ошириш;

  • етакчи футболчилар имкониятидан тўлиқ фойдаланиш;

  • терма жамоани навбатдаги йирик турнирларга тайёрлаш.

Келишув расмийлашса, Ван Боммел учун миллий жамоадаги ушбу вазифа мураббийлик фаолиятидаги энг катта синовлардан бирига айланади.

Расмий эълон кутилмоқда

Ҳозирги маълумотларга кўра, тайинлов йўлида жиддий тўсиқ қолмаган ва томонлар фақат ҳужжатларни расмийлаштириши керак.

Энди асосий эътибор Белгия футбол федерациясининг расмий баёнотига қаратилади. Агар келишув тасдиқланса, Марк ван Боммел 2028 йилгача «қизил иблислар»ни бошқаради ва терма жамоада янги даврни бошлаб беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиТрамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиБугун, 13:55Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиЧелси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиБугун, 13:50Неймар Копа Судамерикана ўйинини ўтказиб юбориб, покер турнирида иштирок этдиНеймар Копа Судамерикана ўйинини ўтказиб юбориб, покер турнирида иштирок этдиБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"