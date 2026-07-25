Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқат
Испаниянинг Реал Мадрид клуби навбатдаги трансфер ойнасида футбол оламини ларзага келтириши кутилаётган улкан битим устида иш олиб бораётгани ҳақидаги хабарлар спорт нашрлари диққат марказида турибди. Гап Бавария ва Франция терма жамоаси юлдузи Майкл Олисе ҳақида кетмоқда. Шимолий Америкада ўтган Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, ушбу футболчининг трансфер қиймати астрономик даражага кўтарилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олисе жаҳон биринчилигида ўзини кўрсатиб, нафақат мутахассислар, балки гранд клублар скаутлари назарига тушди. У турнир давомида 7 та голли узатмани амалга ошириб, афсонавий Пеленинг 56 йиллик рекордини янгилади. Эътиборлиси, ушбу пасларнинг 5 таси бевосита Килиан Мбаппе томонидан голга айлантирилди. Айнан мана шу боғлиқлик Мадрид клубининг қизиқишини янада оширгани айтилмоқда.
Флорентино Перезнинг вадаси ва трансфер нархиМиш-мишларга кўра, Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клуб рекорди ҳисобланган 150 миллион евролик таклифни тайёрлаб қўйган. Баъзи манбалар эса бу сумма Неймар томонидан ўрнатилган рекордни янгилаб, 200 миллион евродан ошиб кетиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Майкл Олисе футбол тарихидаги энг қиммат ўйинчига айланади.
Бироқ, Флорентино Перезнинг ўзи бу борадаги саволларга эҳтиёткорлик билан жавоб бермоқда. "Ҳоризонте" телекўрсатувига берган интервюсида у Олисе ажойиб футболчи эканини тан олган бўлса-да, айнан у билан музокара ўтказилаётганини рад этди. Перезнинг сўзларига кўра, клубга ҳужумга қўшила оладиган ярим ҳимоячи керак ва бу трансфер мухлисларда катта ҳаяжон уйғотиши лозим.
Килиан Мбаппе омили ва рақобатРеал Мадрид сафига яқинда қўшилган Килиан Мбаппе ўз ҳамюртининг трансферини қўллаб-қувватлаётгани ҳақида маълумотлар бор. Терма жамоадаги муваффақиятли тандемни клуб миқёсида ҳам давом эттириш "Қироллик клуби" ҳужум чизиғини тўхтатиб бўлмас кучга айлантириши мумкин. Шунга қарамай, Бавария ўзининг энг иқтидорли вакилларидан бирини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ.
Те Гуардиан нашри хабарига кўра, Перезнинг рад этишларига қарамай, Олисе барибир асосий нишон бўлиб қолмоқда. Аммо мадридликлар параллел равишда бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишмоқда. Масалан, яқинда Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун қилинган 150 миллион евролик таклиф рад этилгани ҳам клубнинг бозордаги агрессив стратегиясидан далолат беради.
Ҳозирча Майкл Олисе трансфери бўйича расмий музокаралар бошлангани йўқ. Аммо футболчининг ёшлиги, техник имкониятлари ва жаҳон чемпионатидаги рекорди уни Реал Мадрид каби Галактикос лойиҳаси учун идеал номзодга айлантирмоқда. Келгуси трансфер ойнаси бу борадаги барча саволларга ойдинлик киритиши кутилмоқда.
…