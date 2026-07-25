Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқат

·95·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқат

Испаниянинг Реал Мадрид клуби навбатдаги трансфер ойнасида футбол оламини ларзага келтириши кутилаётган улкан битим устида иш олиб бораётгани ҳақидаги хабарлар спорт нашрлари диққат марказида турибди. Гап Бавария ва Франция терма жамоаси юлдузи Майкл Олисе ҳақида кетмоқда. Шимолий Америкада ўтган Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, ушбу футболчининг трансфер қиймати астрономик даражага кўтарилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олисе жаҳон биринчилигида ўзини кўрсатиб, нафақат мутахассислар, балки гранд клублар скаутлари назарига тушди. У турнир давомида 7 та голли узатмани амалга ошириб, афсонавий Пеленинг 56 йиллик рекордини янгилади. Эътиборлиси, ушбу пасларнинг 5 таси бевосита Килиан Мбаппе томонидан голга айлантирилди. Айнан мана шу боғлиқлик Мадрид клубининг қизиқишини янада оширгани айтилмоқда.

Флорентино Перезнинг вадаси ва трансфер нархи

Миш-мишларга кўра, Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клуб рекорди ҳисобланган 150 миллион евролик таклифни тайёрлаб қўйган. Баъзи манбалар эса бу сумма Неймар томонидан ўрнатилган рекордни янгилаб, 200 миллион евродан ошиб кетиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Майкл Олисе футбол тарихидаги энг қиммат ўйинчига айланади.

Бироқ, Флорентино Перезнинг ўзи бу борадаги саволларга эҳтиёткорлик билан жавоб бермоқда. "Ҳоризонте" телекўрсатувига берган интервюсида у Олисе ажойиб футболчи эканини тан олган бўлса-да, айнан у билан музокара ўтказилаётганини рад этди. Перезнинг сўзларига кўра, клубга ҳужумга қўшила оладиган ярим ҳимоячи керак ва бу трансфер мухлисларда катта ҳаяжон уйғотиши лозим.

Килиан Мбаппе омили ва рақобат

Реал Мадрид сафига яқинда қўшилган Килиан Мбаппе ўз ҳамюртининг трансферини қўллаб-қувватлаётгани ҳақида маълумотлар бор. Терма жамоадаги муваффақиятли тандемни клуб миқёсида ҳам давом эттириш "Қироллик клуби" ҳужум чизиғини тўхтатиб бўлмас кучга айлантириши мумкин. Шунга қарамай, Бавария ўзининг энг иқтидорли вакилларидан бирини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ.

Те Гуардиан нашри хабарига кўра, Перезнинг рад этишларига қарамай, Олисе барибир асосий нишон бўлиб қолмоқда. Аммо мадридликлар параллел равишда бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишмоқда. Масалан, яқинда Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун қилинган 150 миллион евролик таклиф рад этилгани ҳам клубнинг бозордаги агрессив стратегиясидан далолат беради.

Ҳозирча Майкл Олисе трансфери бўйича расмий музокаралар бошлангани йўқ. Аммо футболчининг ёшлиги, техник имкониятлари ва жаҳон чемпионатидаги рекорди уни Реал Мадрид каби Галактикос лойиҳаси учун идеал номзодга айлантирмоқда. Келгуси трансфер ойнаси бу борадаги барча саволларга ойдинлик киритиши кутилмоқда.

Реал МадридМайкл ОлисеКилиан МбаппеТрансферБавария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди