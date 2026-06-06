Нюкасл Юнайтед Реал Мадрид ва Челси нишонидаги дарвозабонни сотиб олди
«Нюкасл Юнайтед» жамоаси «Стаде де Реиms» дарвозабони Эвен Жаоуен трансфери бўйича келишувга эришди. 20 ёшли иқтидорли посбон учун «қарғалар» 28,5 миллион евро миқдорида маблағ сарфлашади. Хабарларга кўра, футболчи Эддие Ҳове жамоаси билан тўрт йиллик шартнома имзолаган ва ёзги трансфер ойнасида «Сент-Джеймс Парк»га кўчиб ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер «Нюкасл Юнайтед» скаутлари учун катта ғалаба ҳисобланади, чунки ёш дарвозабон учун курашда «Челси» ва «Реал Мадрид» каби гранд клублар ҳам бор эди. Эвен Жаоуен аввалроқ «Челси» машғулот базасига ташриф буюрган, «Реал Мадрид» эса уни Тибаут Коуртоис ўрнини босувчи узоқ муддатли ворис сифатида кўраётган эди.
Ҳозирда жамоанинг асосий дарвозабони ҳисобланган Никк Попе апрель ойида 34 ёшни қаршилади. Гарчи у Эддие Ҳове режаларининг муҳим қисми бўлиб қолса-да, клуб унинг қўл остида тажриба орттирадиган ёшроқ муқобил топишни мақсад қилган эди. Шу сабабли, «Нюкасл Юнайтед» Аарон Ramсдале билан ижара шартномасини доимий кўринишга келтирмасликка қарор қилди.
Эвен Жаоуен ўзининг ёш бўлишига қарамай, катта тажрибага эга. У 2024-25 йилги мавсумда «Дункерқуе» сафида ижара асосида ҳаракат қилиб, жамоасининг Франция кубоги ярим финалига қадар етиб боришида муҳим рол ўйнади. «Реиms» сафига қайтгач, у жамоанинг асосий посбонига айланди ва ўзининг ишончли ўйинлари билан кўплаб мутахассислар эътиборини тортди.
…