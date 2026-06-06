ЖЧ-2026 аввалги рекордларни янгилаб, 104 та ўйиндан иборат бўлади
Бутун дунёдаги миллионлаб футбол ишқибозлари интизорлик билан кутаётган энг нуфузли спорт байрами — навбатдаги Мундиал яқинлашгани сайин унинг атрофидаги қизиқиш ва ҳаяжон тобора ортиб бормоқда. Шимолий Америка қитъасининг учта йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу футбол формати спорт тарихида янги саҳифа очадиган бўлди. Халқаро футбол федерацияси (FIFA) томонидан киритилган инқилобий ўзгаришлар туфайли мухлислар илгари кузатилмаган ҳақиқий футбол марафонига гувоҳ бўлишади.
Ташкилотчиларнинг расмий баёнотига кўра, мазкур дунё биринчилигида иштирокчилар сони ҳам, учрашувлар кўлами ҳам сезиларли даражада кенгайтирилди. Сабаби, бу галги турнирда бош соврин учун сайёрамизнинг энг кучли 48 та терма жамоаси кураш олиб боради. Натижада, мусобақа давомида ўтказиладиган умумий баҳслар сони аввалги барча чемпионатлардаги рекордларни янгилаб, нақд 104 та ўйинга етади.
Гуруҳ босқичи ва Плей-офф шиддати
Янгиланган регламентга асосан, мусобақа иккита йирик фазага бўлинади. Ундаги учрашувлар тақсимоти қуйидагича кўриниш олган:
Қизғин гуруҳ босқичи: Дастлабки довруқли баҳсларнинг ўзидаёқ мухлислар нақд 72 та учрашувни жонли эфирда томоша қилиш имкониятига эга бўлишади. Бу босқич кейинги раундга чиқувчи энг кучлиларни саралаб беради.
Муросасиз плей-офф чиғири: Ҳар бир хато қимматга тушадиган ва фақат кучлилар тирик қоладиган шиддатли чиқиб кетиш тизимида эса умумий ҳисобда 32 та масъулиятли ўйин ташкил этилади.
Тарихий Мундиалнинг рақамлардаги акси
Ушбу тарихий чемпионат ўз миқёсига кўра аввалги турнирлардан қанчалик фарқ қилишини қуйидаги содда ва тушунарли интеграциялашган жадвал орқали кўришингиз мумкин:
Мусобақа таркибий қисмлари
Янги форматдаги кўрсаткичлари
Турнирдаги аҳамияти
Умумий иштирокчилар сони
48 та терма жамоа
Тарихдаги энг оммавий ва кенг қамровли таркиб
Гуруҳ босқичи баҳслари
72 та ўйин
Мухлислар учун узлуксиз футбол шоуси
Плей-офф учрашувлари
32 та ўйин
Чорак ва ярим финал сари энг ҳаяжонли йўл
Жами учрашувлар миқдори
104 та ўйин
Мундиаллар тарихидаги мутлақ рекорд кўрсаткич
Замин шарҳи: Шубҳасиз, 104 та учрашувдан иборат ушбу грандиоз турнир футбол олами тарихидаги энг йирик ва унутилмас воқеликка айланади. Иштирокчи жамоалар сонининг 48 тага етказилиши дунёнинг турли нуқталаридаги, хусусан, ўз йўлланмасини кутаётган кўплаб умидли терма жамоаларга жаҳон саҳнасида ўзларини кўрсатиш учун улкан имконият тақдим этади. Тўғри, ўйинлар сонининг ортиши футболчилар учун жисмоний жиҳатдан катта юклама бўлиши мумкин, бироқ миллионлаб ишқибозлар учун бу бир ой давомида ҳақиқий футбол байрами ичида яшаш демакдир. Шимолий Америка майдонлари бизга унутилмас туйғуларни тақдим этишига ишончимиз комил!
Дунё биринчилигининг энг сўнгги кундалик тақвимлари, терма жамоаларнинг тайёргарлик жараёни ва футбол оламига оид энг қайноқ эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…