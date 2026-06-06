ЖЧ-2026 аввалги рекордларни янгилаб, 104 та ўйиндан иборат бўлади

·50·Спорт
ЖЧ-2026 аввалги рекордларни янгилаб, 104 та ўйиндан иборат бўлади

Бутун дунёдаги миллионлаб футбол ишқибозлари интизорлик билан кутаётган энг нуфузли спорт байрами — навбатдаги Мундиал яқинлашгани сайин унинг атрофидаги қизиқиш ва ҳаяжон тобора ортиб бормоқда. Шимолий Америка қитъасининг учта йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу футбол формати спорт тарихида янги саҳифа очадиган бўлди. Халқаро футбол федерацияси (FIFA) томонидан киритилган инқилобий ўзгаришлар туфайли мухлислар илгари кузатилмаган ҳақиқий футбол марафонига гувоҳ бўлишади.

Ташкилотчиларнинг расмий баёнотига кўра, мазкур дунё биринчилигида иштирокчилар сони ҳам, учрашувлар кўлами ҳам сезиларли даражада кенгайтирилди. Сабаби, бу галги турнирда бош соврин учун сайёрамизнинг энг кучли 48 та терма жамоаси кураш олиб боради. Натижада, мусобақа давомида ўтказиладиган умумий баҳслар сони аввалги барча чемпионатлардаги рекордларни янгилаб, нақд 104 та ўйинга етади.

Гуруҳ босқичи ва Плей-офф шиддати

Янгиланган регламентга асосан, мусобақа иккита йирик фазага бўлинади. Ундаги учрашувлар тақсимоти қуйидагича кўриниш олган:

  • Қизғин гуруҳ босқичи: Дастлабки довруқли баҳсларнинг ўзидаёқ мухлислар нақд 72 та учрашувни жонли эфирда томоша қилиш имкониятига эга бўлишади. Бу босқич кейинги раундга чиқувчи энг кучлиларни саралаб беради.

  • Муросасиз плей-офф чиғири: Ҳар бир хато қимматга тушадиган ва фақат кучлилар тирик қоладиган шиддатли чиқиб кетиш тизимида эса умумий ҳисобда 32 та масъулиятли ўйин ташкил этилади.

Тарихий Мундиалнинг рақамлардаги акси

Ушбу тарихий чемпионат ўз миқёсига кўра аввалги турнирлардан қанчалик фарқ қилишини қуйидаги содда ва тушунарли интеграциялашган жадвал орқали кўришингиз мумкин:

Мусобақа таркибий қисмлари

Янги форматдаги кўрсаткичлари

Турнирдаги аҳамияти

Умумий иштирокчилар сони

48 та терма жамоа

Тарихдаги энг оммавий ва кенг қамровли таркиб

Гуруҳ босқичи баҳслари

72 та ўйин

Мухлислар учун узлуксиз футбол шоуси

Плей-офф учрашувлари

32 та ўйин

Чорак ва ярим финал сари энг ҳаяжонли йўл

Жами учрашувлар миқдори

104 та ўйин

Мундиаллар тарихидаги мутлақ рекорд кўрсаткич

Замин шарҳи: Шубҳасиз, 104 та учрашувдан иборат ушбу грандиоз турнир футбол олами тарихидаги энг йирик ва унутилмас воқеликка айланади. Иштирокчи жамоалар сонининг 48 тага етказилиши дунёнинг турли нуқталаридаги, хусусан, ўз йўлланмасини кутаётган кўплаб умидли терма жамоаларга жаҳон саҳнасида ўзларини кўрсатиш учун улкан имконият тақдим этади. Тўғри, ўйинлар сонининг ортиши футболчилар учун жисмоний жиҳатдан катта юклама бўлиши мумкин, бироқ миллионлаб ишқибозлар учун бу бир ой давомида ҳақиқий футбол байрами ичида яшаш демакдир. Шимолий Америка майдонлари бизга унутилмас туйғуларни тақдим этишига ишончимиз комил!

Дунё биринчилигининг энг сўнгги кундалик тақвимлари, терма жамоаларнинг тайёргарлик жараёни ва футбол оламига оид энг қайноқ эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Футбол бўйича жаҳон чемпионатиFIFAAQShKanadaMeksika
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
ЖЧ-2026 аввалги рекордларни янгилаб, 104 та ўйиндан иборат бўлади – Zamin.uz, 06.06.2026