Каннаваро жаҳон чемпионатидаги Колумбияга қарши ўйин ҳақида гапирди...

·66·Спорт
Каннаваро жаҳон чемпионатидаги Колумбияга қарши ўйин ҳақида гапирди...

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро жаҳон чемпионати старти олдидан ЎФА матбуот хизматига интервю берди.

«Рақибларни ўрганиш бўйича тайёргарлик анча олдин бошланган. Биласиз, жаҳон чемпионатидаги илк учрашувимизни Колумбияга қарши Мехико шаҳрида ўтказамиз. Мехико денгиз сатҳидан баланд жойлашгани сабабли, у ерга имкон қадар кечроқ боришга қарор қилдик.

Одатда баландлик шароитига мослашиш учун тахминан 21 кун керак бўлади. Шу боис биз 3 ҳафта давомида тоғли ҳудудларда тайёргарлик ўтказиш ўрнига, Мексикaга ўйин олдидан боришни маъқул кўрдик.

Биз бундай тажрибани 2010 йилда Жанубий Африка Республикасидаги жаҳон чемпионатида ҳам қўллаганмиз. Лекин ростини айтсам, натижа унчалик яхши бўлмагани учун бу сафар бошқача йўл тутишга қарор қилдик.

Аслида, биз учун асосий эътибор қаратилиши керак бўлган жиҳат ҳам шу. Бундан ташқари, об-ҳаво шароити ҳам бироз бошқача бўлади.

Гуруҳ босқичидаги учрашувларнинг ичида айнан шу ўйин усти ёпилмайдиган стадионда бўлиб ўтади. Шу сабабли бу учрашувга тайёргарлик ҳам бироз ўзгача кечади. Бироқ жиддий муаммо кўрмаяпман, чунки Хюстон ва Атланта каби стадионлар ёпиқ бўлади.

Туш пайти ўйнасак ҳам, ҳарорат тахминан 20-24 даража атрофида бўлади. Бу эса футбол ўйнаш учун жуда ҳам қулай шароит», — деди Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро.

Фабрио КаннавароЎзбекистонКолумбияМехикоҲабиб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиЭронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиБугун, 11:20Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)