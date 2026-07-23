Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлари
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг янги буклама смартфонлари — Galaxy Z Фолд 8 Ultra, Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Флип 8 моделларида илк бор кремний-углеродли (СиК) аккумуляторларни жорий қилди. Бу технология аккумуляторлар саноатида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда, чунки у анъанавий литий-ионли батареяларга қараганда юқори энергия зичлигини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кремний-углеродли аккумуляторларнинг асосий афзаллиги шундаки, улар қурилманинг жисмоний ўлчамларини оширмасдан туриб, батарея сиғимини сезиларли даражада кўпайтириш имконини беради. Шунингдек, ушбу технология ёрдамида муҳандислар батарея сиғимини сақлаб қолган ҳолда смартфон корпусини янада юпқароқ қилишга эришишлари мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, Samsung айнан шу икки йўналишда янгилик қилишга қарор қилган.
Сиғим ва ихчамлик мувозанатиЯнги технология туфайли Samsung ўзининг "китоб" шаклидаги буклама смартфонларида батарея қувватини оширишга муваффақ бўлди. Хусусан, Galaxy Z Фолд 8 Ultra модели 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлса, стандарт Galaxy Z Фолд 8 модели 4800 мА·соатли батареяга эга бўлди. Таққослаш учун, аввалги авлод вакили 4400 мА·соат қувват билан чекланган эди.
Galaxy Z Флип 8 моделида эса компания бошқача йўл тутди: батарея сиғими ўзгаришсиз қолдирилди, бироқ СиК-технологияси эвазига қурилма корпуси сезиларли даражада юпқалашди. Агар аввалги модел букланган ҳолатда 13,7 мм қалинликка эга бўлган бўлса, янги Galaxy Z Флип 8 қалинлиги 13,1 мм ни ташкил этмоқда. Бу ихчамликни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун муҳим янгиликдир.
Бозордаги рақобат ва келажакдаги режаларШуни таъкидлаш жоизки, кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланиш бўйича Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари анча илгарилаб кетган. 2023-йилдан буён айрим брендлар ушбу технология ёрдамида корпус қалинлигини оширмасдан 6000 дан 10 000 мА·соатгача бўлган батареяларни ўрнатмоқда. Samsung эса бу борада бирмунча эҳтиёткор ва консерватив ёндашувни танлаган.
Ҳозирча янги турдаги аккумуляторлар фақат қимматбаҳо Galaxy Z туркумидаги буклама қурилмаларда қўлланилмоқда. Бироқ, экспертларнинг тахминига кўра, келажакда ушбу технология Samsung компаниясининг бошқа оммабоп серияларига ҳам кириб боради. Хусусан, қуйидаги туркумларда янги батареяларни кўришимиз мумкин:
- Galaxy С серияси (флагманлар);
- Galaxy А туркумидаги ўрта сегмент қурилмалари;
- Galaxy М ва Galaxy Ф моделлари.
…