Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлари

·0·Техно
Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлари

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг янги буклама смартфонлари — Galaxy Z Фолд 8 Ultra, Galaxy Z Фолд 8 ва Galaxy Z Флип 8 моделларида илк бор кремний-углеродли (СиК) аккумуляторларни жорий қилди. Бу технология аккумуляторлар саноатида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда, чунки у анъанавий литий-ионли батареяларга қараганда юқори энергия зичлигини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кремний-углеродли аккумуляторларнинг асосий афзаллиги шундаки, улар қурилманинг жисмоний ўлчамларини оширмасдан туриб, батарея сиғимини сезиларли даражада кўпайтириш имконини беради. Шунингдек, ушбу технология ёрдамида муҳандислар батарея сиғимини сақлаб қолган ҳолда смартфон корпусини янада юпқароқ қилишга эришишлари мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, Samsung айнан шу икки йўналишда янгилик қилишга қарор қилган.

Сиғим ва ихчамлик мувозанати

Янги технология туфайли Samsung ўзининг "китоб" шаклидаги буклама смартфонларида батарея қувватини оширишга муваффақ бўлди. Хусусан, Galaxy Z Фолд 8 Ultra модели 5000 мА·соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлса, стандарт Galaxy Z Фолд 8 модели 4800 мА·соатли батареяга эга бўлди. Таққослаш учун, аввалги авлод вакили 4400 мА·соат қувват билан чекланган эди.

Galaxy Z Флип 8 моделида эса компания бошқача йўл тутди: батарея сиғими ўзгаришсиз қолдирилди, бироқ СиК-технологияси эвазига қурилма корпуси сезиларли даражада юпқалашди. Агар аввалги модел букланган ҳолатда 13,7 мм қалинликка эга бўлган бўлса, янги Galaxy Z Флип 8 қалинлиги 13,1 мм ни ташкил этмоқда. Бу ихчамликни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун муҳим янгиликдир.

Бозордаги рақобат ва келажакдаги режалар

Шуни таъкидлаш жоизки, кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланиш бўйича Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари анча илгарилаб кетган. 2023-йилдан буён айрим брендлар ушбу технология ёрдамида корпус қалинлигини оширмасдан 6000 дан 10 000 мА·соатгача бўлган батареяларни ўрнатмоқда. Samsung эса бу борада бирмунча эҳтиёткор ва консерватив ёндашувни танлаган.

Ҳозирча янги турдаги аккумуляторлар фақат қимматбаҳо Galaxy Z туркумидаги буклама қурилмаларда қўлланилмоқда. Бироқ, экспертларнинг тахминига кўра, келажакда ушбу технология Samsung компаниясининг бошқа оммабоп серияларига ҳам кириб боради. Хусусан, қуйидаги туркумларда янги батареяларни кўришимиз мумкин:

  • Galaxy С серияси (флагманлар);
  • Galaxy А туркумидаги ўрта сегмент қурилмалари;
  • Galaxy М ва Galaxy Ф моделлари.
Миш-мишларга кўра, келажакда тақдим этиладиган Galaxy S27 Ultra модели 5500-6000 мА·соат сиғимли кремний-углеродли батарея билан жиҳозланиши мумкин. Бу эса Samsung флагманларининг автоном ишлаш вақтини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Ҳозирча компания бу технологияни оммавий ишлаб чиқаришга мослаштириш ва унинг хавфсизлигини синовдан ўтказишда давом этмоқда.

SamsungGalaxy Z Фолд 8ТехнологияАккумуляторСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олдиСоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олдиБугун, 00:56Сунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланадиСунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланадиБугун, 00:24OpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиOpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиБугун, 00:20Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиКеча, 23:59Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиТравис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:54Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда