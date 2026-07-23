Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»

·0·Спорт
Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров 25 июль куни австралиялик Стив Эрцегга қарши ўтказадиган баҳси олдидан рақибининг кучли жиҳатларини санаб ўтди. У Эрцегни техникаси юқори, энергиясини тежаб ҳаракат қиладиган тажрибали боксчи сифатида баҳолади.

Темиров рақибининг чемпионлик жангида беш раунд иштирок этганини ҳам алоҳида таъкидлади. Шунга қарамай, ўзбекистонлик жангчи октагонда мухлисларга томошабоп баҳс кўрсатишига ишонмоқда.

«У зўр боксчи»

Рамазон Темиров Стив Эрцегнинг тик турган ҳолатдаги ҳаракатлари ва зарба техникасига юқори баҳо берди.

«У зўр боксчи. Техникаси яхши. Кўп энергия сарфламасдан, жойида ҳаракат қилади. Жуда ҳам яхши жангчи», — деди Темиров.

Унинг фикрича, Эрцег жанг давомида ортиқча ҳаракат қилмасдан, вазиятни назорат қилиш ва имкониятни кутишни яхши билади.

Пантожа билан беш раундлик тажриба

Темиров бўлажак рақибининг юқори даражадаги жангларда орттирган тажрибасини ҳам эътироф этди.

Стив Эрцег UFC чемпиони Александр Пантожага қарши чемпионлик баҳсида беш раунд тўлиқ жанг қилган. Бу эса унинг чидамлилиги ва босим остида ҳаракат қилиш қобилиятини кўрсатган.

«Чемпионликка даъвогар бўлиб, Пантожа билан беш раунд жанг қилган. Бу ёғини жангда кўрамиз», — деди ўзбекистонлик спортчи.

Темиров томошабоп жанг ваъда қилди

Рамазон Темиров рақибини ҳурмат қилишини билдирган бўлса-да, октагонда ўзининг барча имкониятларини намойиш этишга тайёр.

«Чиройли жанг кўрсатамиз, деган умиддамиз, иншааллоҳ», — дея қўшимча қилди у.

Темировнинг агрессив услуби ва кучли зарбалари Эрцегнинг техник ҳамда эҳтиёткор ҳаракатларига қарши қўйилади. Шу сабаб мазкур тўқнашувда икки хил услубнинг кураши кузатилиши мумкин.

Жанг қачон бўлиб ўтади?

Рамазон Темиров ва Стив Эрцег ўртасидаги баҳс 25 июль куни бўлиб ўтади.

Ушбу жанг ўзбекистонлик спортчи учун UFC рейтингида юқорилаш ва дивизион етакчиларига яқинлашиш йўлидаги муҳим синовлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришРамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришБугун, 00:49Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишЭрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишБугун, 00:43Интер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошладиИнтер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошладиБугун, 00:40Ереванда ҳал қилувчи баҳслар: икки ўзбек боксчиси рингга чиқадиЕреванда ҳал қилувчи баҳслар: икки ўзбек боксчиси рингга чиқадиБугун, 00:40Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаБугун, 00:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"