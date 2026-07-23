Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров 25 июль куни австралиялик Стив Эрцегга қарши ўтказадиган баҳси олдидан рақибининг кучли жиҳатларини санаб ўтди. У Эрцегни техникаси юқори, энергиясини тежаб ҳаракат қиладиган тажрибали боксчи сифатида баҳолади.
Темиров рақибининг чемпионлик жангида беш раунд иштирок этганини ҳам алоҳида таъкидлади. Шунга қарамай, ўзбекистонлик жангчи октагонда мухлисларга томошабоп баҳс кўрсатишига ишонмоқда.
«У зўр боксчи»
Рамазон Темиров Стив Эрцегнинг тик турган ҳолатдаги ҳаракатлари ва зарба техникасига юқори баҳо берди.
«У зўр боксчи. Техникаси яхши. Кўп энергия сарфламасдан, жойида ҳаракат қилади. Жуда ҳам яхши жангчи», — деди Темиров.
Унинг фикрича, Эрцег жанг давомида ортиқча ҳаракат қилмасдан, вазиятни назорат қилиш ва имкониятни кутишни яхши билади.
Пантожа билан беш раундлик тажриба
Темиров бўлажак рақибининг юқори даражадаги жангларда орттирган тажрибасини ҳам эътироф этди.
Стив Эрцег UFC чемпиони Александр Пантожага қарши чемпионлик баҳсида беш раунд тўлиқ жанг қилган. Бу эса унинг чидамлилиги ва босим остида ҳаракат қилиш қобилиятини кўрсатган.
«Чемпионликка даъвогар бўлиб, Пантожа билан беш раунд жанг қилган. Бу ёғини жангда кўрамиз», — деди ўзбекистонлик спортчи.
Темиров томошабоп жанг ваъда қилди
Рамазон Темиров рақибини ҳурмат қилишини билдирган бўлса-да, октагонда ўзининг барча имкониятларини намойиш этишга тайёр.
«Чиройли жанг кўрсатамиз, деган умиддамиз, иншааллоҳ», — дея қўшимча қилди у.
Темировнинг агрессив услуби ва кучли зарбалари Эрцегнинг техник ҳамда эҳтиёткор ҳаракатларига қарши қўйилади. Шу сабаб мазкур тўқнашувда икки хил услубнинг кураши кузатилиши мумкин.
Жанг қачон бўлиб ўтади?
Рамазон Темиров ва Стив Эрцег ўртасидаги баҳс 25 июль куни бўлиб ўтади.
Ушбу жанг ўзбекистонлик спортчи учун UFC рейтингида юқорилаш ва дивизион етакчиларига яқинлашиш йўлидаги муҳим синовлардан бири бўлиши кутилмоқда.
…