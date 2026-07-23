Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқда

·0·Спорт
Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқда

Франциялик мураббий Эрве Ренар миллий жамоалар орасида энг талабгир мутахассислардан бири бўлиб қолмоқда. Foot Mercato маълумотига кўра, Тунисдаги қисқа фаолиятидан кейин унга бир вақтнинг ўзида бир нечта футбол федерацияси қизиқиш билдирган.

Энг жиддий вариант сифатида Жанубий Корея миллий жамоаси тилга олинмоқда. Шу билан бирга, Ренар Жанубий Африка Республикаси, Сенегал ва эҳтимол Жазоир терма жамоалари бош мураббийлигига ҳам номзод ҳисобланади.

Жанубий Корея Ренарни асосий номзод деб билмоқда

Манбага кўра, Жанубий Корея футбол федерацияси Эрве Ренарни миллий жамоа бош мураббийлиги учун асосий номзод сифатида кўриб чиқмоқда.

Маҳаллий ОАВда тарқалган хабарларга қараганда, франциялик мутахассис ЖЧ–2026 гуруҳ босқичидаги муваффақиятсиз иштирокдан кейин лавозимини тарк этган Хон Мён Бонинг ўрнини эгаллаши мумкин.

Ҳозирча томонлар ўртасида расмий келишувга эришилгани ҳақида маълумот берилмаган.

Африка жамоалари ҳам қизиқиш билдирмоқда

Эрве Ренарнинг Африка футболидаги катта тажрибаси унга қитъада ҳам талаб юқори бўлишини таъминламоқда.

Маълумотларга кўра, Жанубий Африка Республикаси ва Сенегал футбол федерациялари ҳам уни бош мураббийликка номзодлар рўйхатига киритган.

Ренар Африка миллий жамоалари билан ишлаш тажрибасига эга бўлгани учун бу икки вариант ҳам жиддий кўриб чиқилиши мумкин.

Жазоир варианти ҳам пайдо бўлиши мумкин

Жазоир миллий жамоаси ҳозирча Владимир Петкович қўл остида фаолият олиб бормоқда.

Бироқ манбага кўра, агар Петкович лавозимини тарк этса, Жазоир футбол федерацияси Эрве Ренар номзодини кўриб чиқиши мумкин.

Шу тариқа, франциялик мураббий атрофидаги қизиқиш яқин вақт ичида янада кучайиши эҳтимолдан холи эмас.

Ренар Африкада икки марта чемпион бўлган

Эрве Ренар мураббийлик фаолияти давомида Африка Миллатлар Кубогини икки марта қўлга киритган.

У 2012 йилда Замбия миллий жамоасини, 2015 йилда эса Кот-д’Ивуар терма жамоасини қитъа чемпионига айлантирган.

Айнан шу натижалар Ренарни миллий жамоалар билан ишлаш бўйича энг тажрибали ва талабгир мураббийлардан бирига айлантирди.

Қайси жамоани танлайди?

Ҳозирча Эрве Ренарнинг кейинги иш жойи аниқ эмас. Жанубий Корея варианти энг жиддий деб кўрсатилаётган бўлса-да, Африкадан келаётган таклифлар ҳам унинг қарорини ўзгартириши мумкин.

Франциялик мутахассиснинг танлови яқин вақт ичида миллий жамоалар мураббийлар бозоридаги энг қизиқ воқеалардан бири бўлиши кутилмоқда.

Эрве РенарЖанубий КореяЖанубий АфрикаСенегалЖазойир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришРамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришБугун, 00:49Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишЭрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишБугун, 00:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"