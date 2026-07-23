Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқда
Франциялик мураббий Эрве Ренар миллий жамоалар орасида энг талабгир мутахассислардан бири бўлиб қолмоқда. Foot Mercato маълумотига кўра, Тунисдаги қисқа фаолиятидан кейин унга бир вақтнинг ўзида бир нечта футбол федерацияси қизиқиш билдирган.
Энг жиддий вариант сифатида Жанубий Корея миллий жамоаси тилга олинмоқда. Шу билан бирга, Ренар Жанубий Африка Республикаси, Сенегал ва эҳтимол Жазоир терма жамоалари бош мураббийлигига ҳам номзод ҳисобланади.
Жанубий Корея Ренарни асосий номзод деб билмоқда
Манбага кўра, Жанубий Корея футбол федерацияси Эрве Ренарни миллий жамоа бош мураббийлиги учун асосий номзод сифатида кўриб чиқмоқда.
Маҳаллий ОАВда тарқалган хабарларга қараганда, франциялик мутахассис ЖЧ–2026 гуруҳ босқичидаги муваффақиятсиз иштирокдан кейин лавозимини тарк этган Хон Мён Бонинг ўрнини эгаллаши мумкин.
Ҳозирча томонлар ўртасида расмий келишувга эришилгани ҳақида маълумот берилмаган.
Африка жамоалари ҳам қизиқиш билдирмоқда
Эрве Ренарнинг Африка футболидаги катта тажрибаси унга қитъада ҳам талаб юқори бўлишини таъминламоқда.
Маълумотларга кўра, Жанубий Африка Республикаси ва Сенегал футбол федерациялари ҳам уни бош мураббийликка номзодлар рўйхатига киритган.
Ренар Африка миллий жамоалари билан ишлаш тажрибасига эга бўлгани учун бу икки вариант ҳам жиддий кўриб чиқилиши мумкин.
Жазоир варианти ҳам пайдо бўлиши мумкин
Жазоир миллий жамоаси ҳозирча Владимир Петкович қўл остида фаолият олиб бормоқда.
Бироқ манбага кўра, агар Петкович лавозимини тарк этса, Жазоир футбол федерацияси Эрве Ренар номзодини кўриб чиқиши мумкин.
Шу тариқа, франциялик мураббий атрофидаги қизиқиш яқин вақт ичида янада кучайиши эҳтимолдан холи эмас.
Ренар Африкада икки марта чемпион бўлган
Эрве Ренар мураббийлик фаолияти давомида Африка Миллатлар Кубогини икки марта қўлга киритган.
У 2012 йилда Замбия миллий жамоасини, 2015 йилда эса Кот-д’Ивуар терма жамоасини қитъа чемпионига айлантирган.
Айнан шу натижалар Ренарни миллий жамоалар билан ишлаш бўйича энг тажрибали ва талабгир мураббийлардан бирига айлантирди.
Қайси жамоани танлайди?
Ҳозирча Эрве Ренарнинг кейинги иш жойи аниқ эмас. Жанубий Корея варианти энг жиддий деб кўрсатилаётган бўлса-да, Африкадан келаётган таклифлар ҳам унинг қарорини ўзгартириши мумкин.
Франциялик мутахассиснинг танлови яқин вақт ичида миллий жамоалар мураббийлар бозоридаги энг қизиқ воқеалардан бири бўлиши кутилмоқда.
…