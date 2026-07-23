Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлди

·0·Спорт
Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлди

Франция футбол федерацияси келаси ҳафта Зинедин Зиданни миллий жамоанинг янги бош мураббийи сифатида расман таништириши кутилмоқда. L’Equipe маълумотига кўра, тарихий тайинлов ҳақидаги эълон 28 июль куни берилади.

54 ёшли мутахассис Франция терма жамоаси билан 2030 йилгача амал қиладиган тўрт йиллик шартнома имзолайди. Шу тариқа, 14 йил давомида жамоани бошқарган Диде Дешамдан кейин янги давр бошланади.

Расмий эълон 28 июлга режалаштирилган

Манбанинг хабар беришича, Франция футбол федерацияси Зиданнинг тайинловини 28 июль куни оммага маълум қилади.

Янги бош мураббий иштирокида алоҳида матбуот анжумани ўтказилиши ҳам режалаштирилмоқда. Бироқ у расмий эълон билан бир кунда ташкил этилиши шарт эмас.

Ҳозирча федерация тайинлов ҳақида очиқ баёнот бермаган. Шу боис келишувнинг барча тафсилотлари расмий эълондан кейин маълум бўлиши кутилмоқда.

Зиданга 2030 йилгача ишонч билдирилади

L’Equipe маълумотига кўра, Зинедин Зидан билан тўрт йиллик шартнома имзоланади. Битим 2030 йилгача амал қилади.

Бу муддат мутахассисга янги жамоа қуриш, таркибда авлодлар алмашинувини амалга ошириш ва Францияни навбатдаги йирик мусобақаларга тайёрлаш имконини беради.

Зидан мураббий сифатида клуб футболида катта муваффақиятларга эришган бўлса-да, миллий жамоада ишлаш унинг фаолиятидаги янги босқичга айланади.

Зиданнинг штабида кимлар бўлади?

Янги мураббийлар штабини шакллантириш ишлари август ойида бошланади. Зидан аввал бирга ишлаган ва ишонч билдирган мутахассисларини миллий жамоага жалб этиши кутилмоқда.

Давид Беттони ҳамда Ҳамиду Мсаидие ёрдамчи мураббий сифатида фаолият юритиши мумкин. Жисмоний тайёргарлик учун эса Грегори Дюпон жавоб бериши айтилмоқда.

Шунингдек, Франция терма жамоасининг собиқ футболчилари Фабьен Бартез ва Бернар Диомед ҳам штабдан жой олиши кутиляпти. Бартез дарвозабонлар билан ишлаши, Диомед эса жамоанинг спорт ва ташкилий жараёнларида иштирок этиши мумкин.

Федерация янги штаб таркибида аёл мутахассислар сонини ҳам кўпайтиришни режалаштирган.

Дешамнинг 14 йиллик даври якунланди

Франция футбол федерацияси миллий жамоани 14 йил давомида бошқарган Диде Дешамга алоҳида ҳурмат бажо келтирмоқчи.

Дешам Франция терма жамоаси билан жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб, мамлакат футболи тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айланган.

Бироқ хабарда айтилишича, у федерациянинг хайрлашув тадбири ўтказиш бўйича таклифига ҳозирча жавоб бермаган.

Зидан олдида катта вазифалар турибди

Зинедин Зиданнинг тайинланиши Франция футболидаги энг кутилган қарорлардан бири ҳисобланади. Энди мухлислар унинг қайси футболчиларга ишонч билдириши ва терма жамоа услубини қандай ўзгартиришини кутади.

28 июлдаги расмий эълондан сўнг шартнома, штаб таркиби ва Зиданнинг дастлабки режаларига оид янги тафсилотлар очиқланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқдаБугун, 00:52Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришРамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришБугун, 00:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"