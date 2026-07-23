Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлди
Франция футбол федерацияси келаси ҳафта Зинедин Зиданни миллий жамоанинг янги бош мураббийи сифатида расман таништириши кутилмоқда. L’Equipe маълумотига кўра, тарихий тайинлов ҳақидаги эълон 28 июль куни берилади.
54 ёшли мутахассис Франция терма жамоаси билан 2030 йилгача амал қиладиган тўрт йиллик шартнома имзолайди. Шу тариқа, 14 йил давомида жамоани бошқарган Диде Дешамдан кейин янги давр бошланади.
Расмий эълон 28 июлга режалаштирилган
Манбанинг хабар беришича, Франция футбол федерацияси Зиданнинг тайинловини 28 июль куни оммага маълум қилади.
Янги бош мураббий иштирокида алоҳида матбуот анжумани ўтказилиши ҳам режалаштирилмоқда. Бироқ у расмий эълон билан бир кунда ташкил этилиши шарт эмас.
Ҳозирча федерация тайинлов ҳақида очиқ баёнот бермаган. Шу боис келишувнинг барча тафсилотлари расмий эълондан кейин маълум бўлиши кутилмоқда.
Зиданга 2030 йилгача ишонч билдирилади
L’Equipe маълумотига кўра, Зинедин Зидан билан тўрт йиллик шартнома имзоланади. Битим 2030 йилгача амал қилади.
Бу муддат мутахассисга янги жамоа қуриш, таркибда авлодлар алмашинувини амалга ошириш ва Францияни навбатдаги йирик мусобақаларга тайёрлаш имконини беради.
Зидан мураббий сифатида клуб футболида катта муваффақиятларга эришган бўлса-да, миллий жамоада ишлаш унинг фаолиятидаги янги босқичга айланади.
Зиданнинг штабида кимлар бўлади?
Янги мураббийлар штабини шакллантириш ишлари август ойида бошланади. Зидан аввал бирга ишлаган ва ишонч билдирган мутахассисларини миллий жамоага жалб этиши кутилмоқда.
Давид Беттони ҳамда Ҳамиду Мсаидие ёрдамчи мураббий сифатида фаолият юритиши мумкин. Жисмоний тайёргарлик учун эса Грегори Дюпон жавоб бериши айтилмоқда.
Шунингдек, Франция терма жамоасининг собиқ футболчилари Фабьен Бартез ва Бернар Диомед ҳам штабдан жой олиши кутиляпти. Бартез дарвозабонлар билан ишлаши, Диомед эса жамоанинг спорт ва ташкилий жараёнларида иштирок этиши мумкин.
Федерация янги штаб таркибида аёл мутахассислар сонини ҳам кўпайтиришни режалаштирган.
Дешамнинг 14 йиллик даври якунланди
Франция футбол федерацияси миллий жамоани 14 йил давомида бошқарган Диде Дешамга алоҳида ҳурмат бажо келтирмоқчи.
Дешам Франция терма жамоаси билан жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб, мамлакат футболи тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айланган.
Бироқ хабарда айтилишича, у федерациянинг хайрлашув тадбири ўтказиш бўйича таклифига ҳозирча жавоб бермаган.
Зидан олдида катта вазифалар турибди
Зинедин Зиданнинг тайинланиши Франция футболидаги энг кутилган қарорлардан бири ҳисобланади. Энди мухлислар унинг қайси футболчиларга ишонч билдириши ва терма жамоа услубини қандай ўзгартиришини кутади.
28 июлдаги расмий эълондан сўнг шартнома, штаб таркиби ва Зиданнинг дастлабки режаларига оид янги тафсилотлар очиқланиши мумкин.
…